Como için bugün Mattia Liberali’nin günü. 2007 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, son U19 Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından, Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı takımın resmi olarak yeni bir oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Sabahın erken saatlerinde, eski Milan oyuncusu, önümüzdeki sezonlar boyunca Como’ya bağlayacak sözleşmeyi imzalamadan önce gerekli sağlık kontrollerinden geçmek üzere Monza’ya geldi.
Çeviri:
Como, bugün Mattia Liberali’nin günü: Monza’da sağlık muayeneleri, ardından 2031’e kadar geçerli sözleşmeye imza atılacak
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
Catanzaro formasıyla Serie B liginde geçirdiği çok başarılı bir sezonun sonunda – 24 maça çıkıp 3 gol ve 4 asistle tamamlanan) çok başarılı bir sezonun ardından Como, öncelikle Milan’ın (kulüp başkanı Gerry Cardinale ve yeni teknik direktör Rubén Amorim aracılığıyla onu geri dönmeye ikna etmeye çalışmıştı), ama aynı zamanda Sassuolo, Juventus ve Torino’nun da rekabetini geride bırakarak, Haziran 2031’e kadar geçerli, 1 milyon avro artı imza parası içeren bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Liberali’yi kadrosuna katmak için Lombardiya ekibi, sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro ödedi; bu tutarın %50’si Milan’ın kasasına girecek.
İLK SÖZLER
“Çok mutluyum, başlamak için sabırsızlanıyorum,” dedi Mattia Liberali, Como ile tıbbi muayenelerini yaptıracağı kliniğe vardığında Sky Sport mikrofonlarına. Gelecekteki teknik direktörü Cesc Fabregas’ın planlarında, 2007 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, kadroda kalması kesinleşen Nico Paz ve Baturina’nın yanı sıra şu anda Jesus Rodriguez, Assane Diao, Jayden Addai, Nicolas Kuhn ile takıma geri dönen Alieu Fadera ve Ali Jasim’in de yer aldığı hücum hattına katılacak.
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