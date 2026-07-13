Catanzaro formasıyla Serie B liginde geçirdiği çok başarılı bir sezonun sonunda – 24 maça çıkıp 3 gol ve 4 asistle tamamlanan) çok başarılı bir sezonun ardından Como, öncelikle Milan’ın (kulüp başkanı Gerry Cardinale ve yeni teknik direktör Rubén Amorim aracılığıyla onu geri dönmeye ikna etmeye çalışmıştı), ama aynı zamanda Sassuolo, Juventus ve Torino’nun da rekabetini geride bırakarak, Haziran 2031’e kadar geçerli, 1 milyon avro artı imza parası içeren bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Liberali’yi kadrosuna katmak için Lombardiya ekibi, sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro ödedi; bu tutarın %50’si Milan’ın kasasına girecek.