Çok geciken bir karar: Cristiano Ronaldo'nun sürpriz emekliliğinin sırları

Bu, yalnızca bir milli takım kariyerinin sonu değil, adını Portekiz futbolunun en büyük bölümlerine kazımış ve ülkesinin hayallerini yirmi yılı aşkın süre omuzlarında taşımış bir adama veda anıydı.

Rekorları alt üst etmeye ve zamana teslim olmayı reddetmeye alışkın Cristiano Ronaldo, nihayet kendisine uzun süredir yaklaşan o durağa ulaştı ve 41 yaşında Portekiz forması altındaki yolculuğuna nokta koyarak ardında tekrarı güç bir miras bıraktı.

Ancak bu sürpriz kararın arkasında, zorluklar ve hesaplarla dolu uzun bir hikâye, belki de henüz gün yüzüne çıkmamış sebepler duruyor.