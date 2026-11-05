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Çok geciken bir karar: Cristiano Ronaldo'nun sürpriz emekliliğinin sırları

FEATURES
C. Ronaldo
Portekiz
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Madeira füzesi, Avrupa'nın Brezilyası ile yolculuğunu sonlandırıyor

Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Bu, yalnızca bir milli takım kariyerinin sonu değil, adını Portekiz futbolunun en büyük bölümlerine kazımış ve ülkesinin hayallerini yirmi yılı aşkın süre omuzlarında taşımış bir adama veda anıydı.

Rekorları alt üst etmeye ve zamana teslim olmayı reddetmeye alışkın Cristiano Ronaldo, nihayet kendisine uzun süredir yaklaşan o durağa ulaştı ve 41 yaşında Portekiz forması altındaki yolculuğuna nokta koyarak ardında tekrarı güç bir miras bıraktı.

Ancak bu sürpriz kararın arkasında, zorluklar ve hesaplarla dolu uzun bir hikâye, belki de henüz gün yüzüne çıkmamış sebepler duruyor.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    Jesus krizi: milli takım yolculuğunun sonunu hızlandıran kıvılcım

    Cristiano Ronaldo ile vatandaşı, Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Jorge Jesus arasında patlak veren kriz, teknik anlaşmazlıkların kamuoyu önündeki bir karşı karşıya gelmeye dönüşmesinin ardından milli takım kaptanının geleceğine gölge düşüren en önemli etkenlerden biri haline geldi. Bu durum, Portekizli yıldızın ülkesinin kampını terk etmesiyle sonuçlandı; Ronaldo daha sonra mevcut ara dönemin ardından milli takım kariyerini sonlandırma niyetinde olduğunu açıkladı.

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    Kriz, Jesus'un Norveç maçı boyunca Ronaldo'yu yedek kulübesinde tutmasıyla başladı. Oysa teknik direktör, yıldız oyuncuya yaklaşık 30 dakika oynayabileceğini bildirmiş, ancak daha sonra taktiksel sebeplerden dolayı onu sahaya sürmekten vazgeçmişti.

    Ronaldo, teknik direktörünün aralarındaki anlaşmaya uymadığını düşündü. Ardından Jesus'un, aralarındaki özel bir görüşmede üzerinde anlaşılan şeyle uyuşmayan bir biçimde basına konuşmasıyla anlaşmazlık tırmandı.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Mirasın korunması

    Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırma kararının yalnızca son dönemdeki anlaşmazlıklarla ilgili olmadığı, aynı zamanda yirmi yılı aşkın süredir Portekiz Milli Takımı forması altında yarattığı tarihi imajı koruma isteğiyle de bağlantılı olduğu görülüyor.

    Portekizli efsane, ülkesiyle birlikte olağanüstü başarılara imza attı. Bunların en öne çıkanları 2016 Avrupa Uluslar Kupası ile 2019 ve 2025'te iki kez kazandığı UEFA Uluslar Ligi'dir. Ayrıca 146 golle milli takımlar tarihinin en golcü oyuncusu konumuna geldi.

    41 yaşına basan Ronaldo, sahalarda devam etmenin giderek artan fiziksel ve teknik zorluklar barındırdığının farkında ve belki de milli takımla geçireceği son yılların, dünyanın onu görmeye alıştığı imajdan uzak bir görüntüye dönüşmesini istemiyor.

    Bu nedenle milli takımı bırakma kararı, onun için yolculuğu uygun gördüğü bir zamanda sonlandırma ve herhangi bir oyuncunun tekrarlamasının zor olduğu bir mirası koruma çabası olabilir.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Ronaldo gerçeği anladı!

    41 yaşına basan Cristiano Ronaldo, uzun yıllar boyunca sahada üstünlük kurmasına yardımcı olan fiziksel kapasitenin aynısına artık sahip değil; teknik seviyesi de kariyerinin zirvesinde sergilemeye alıştığı istikrar ve etkiye sahip değil.

    Gol atma ve bazı maçlarda fark yaratma becerisini sürdürmesine rağmen, en üst seviyede rekabetin gereklilikleri yaş ilerledikçe çok daha zor hâle geldi; bu da onu uluslararası geleceğini yeniden değerlendirmeye itmiş olabilir.

    Portekiz'in kaptanı, önündeki dönemin kolay olmayacağını ve ülkesinin milli takımına katmaya alıştığı katkının aynısını sağlayamayacağını, özellikle rekabet seviyesinin yükselmesi ve yeni bir oyuncu kuşağının ortaya çıkmasıyla birlikte fark etmiş olabilir.

    Bu bakış açısından hareketle, milli takımdan uzaklaşmayı seçmesi, imajı daha da gerilemeden uluslararası yolculuğunu noktalama girişimi olabilir; bu arada sorumluluğu üstlenip Portekiz'in tarihini yazmaya devam etmeleri için yükselen yeteneklere alan bırakmış oluyor.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Son hayal için enerji tasarrufu

    Ronaldo'nun futbol kariyerine perde indirmeden önce gerçekleştirmek istediği olağanüstü bir hedef hâlâ önünde duruyor: 1000. golüne ulaşmak ve böylece futbol tarihinde bu efsanevi gol rakamına ulaşan ilk oyuncu olmak.

    42. yaşına yaklaşırken fiziksel hazırlığını korumak ve efor yönetimi daha da önemli hâle geldi; zira üst düzeyde oynamaya devam etmek, fiziksel kapasitesini dikkatli bir şekilde yönetmesini gerektiriyor.

    Milli takım kariyerini sonlandırması, Ronaldo'nun enerjisini korumak ve kulübüyle oynadığı maçlara daha fazla odaklanmak, seyahat ve milli maçların yükünü azaltmak için hazırladığı planın bir parçası olabilir; böylece bin gol hayalinin peşinden koşmak için kendisine daha uzun bir fırsat tanımış olur.

    Portekiz forması altında neredeyse her şeyi başardıktan sonra efsanenin, kariyerinden geriye kalan kısmı, sonunu daha da olağanüstü kılabilecek rakama yönlendirmek istediği görülüyor.

  • FBL-POR-RONALDOAFP

    Çok geciken bir karar

    Ronaldo'nun, 2022 Dünya Kupası'nın ardından ve özellikle Portekiz forması altındaki kariyerinin en zorlu anlarından birinde turnuvaya çeyrek finalde Fas'a karşı veda etmesinin ardından uluslararası kariyerine son vermesi bekleniyordu.

    Ancak Portekizli yıldız, son fikrine teslim olmayı reddetti ve ülkesinin forması altında daha fazlasını, özellikle de 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu sunabileceğine inanarak yolculuğa devam etmekte ısrar etti.

    O dönemki kararı, emekliliği erteleme isteğinin bir teyidi niteliğindeydi ve bu da rekorları kırmaya devam etmesini ve Portekiz'in 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunmasını sağladı.

    Ancak fazladan yıllar süren katkının ardından ve 42. yaşına yaklaşırken, Ronaldo'nun ülkesinin milli takımına birçok kişinin beklediğinden fazlasını verdikten sonra kariyerinin uluslararası sayfasını kapatmanın zamanının geldiği kanaatine daha da yaklaştığı görülüyor.

Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN