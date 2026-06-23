Sky’ın haberine göre, FC Bayern’in Faslı Dünya Kupası yıldızının temel transfer ücretini bir kez daha 50 milyon avronun altına çekebilmesi, özellikle spor direktörüne borçlu. PSV Eindhoven’a ödenecek tüm primler devreye girerse, toplam tutar 52 milyon avroya yükselecek. Daha önce sık sık, en az 50 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti söz konusu oluyordu; bu tutar, bonuslarla birlikte 55 milyon avroya kadar çıkabilirdi.
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Çok daha az paraya yapılan dev transfer! Max Eberl’in FC Bayern’de gerçek bir başarıya imza attığı söyleniyor
Eberl, transfer ücretini düşürebilmiş çünkü rekor şampiyonu, PSV’deki Saibari’ye olan ilgisini çok erken bir aşamada belirtmiş ve Fas’ın ilk Dünya Kupası maçı başlamadan önce bir anlaşmaya varılmıştı. Saibari, özellikle Vincent Kompany’nin ısrarı üzerine Münih ekibinin radarına girmişti. Bayern'de ilk etapta orta saha pozisyonunda oynatılması planlanıyor, ancak kanatta ve forvet uçunda da görev alabilir.
Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gelecekteki kulübü Münih ekibiyle oynanan maçta Saibari, çift forvet sisteminin bir parçası olarak sahaya çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi. Saibari’nin forma giydiği PSV, FCB’ye 1-2 yenilse de Fas milli takım oyuncusu, skoru geçici olarak 1-1’e getiren muhteşem bir gol attı.
Maçın ardından Kompany, o dönemde Saibari ile hararetli bir sohbet gerçekleştirmişti. Bu, Saibari’nin Bundesliga şampiyonuna transferinin gerçekleşmiş olmasının bir işareti olabilir; ancak Saibari o zamanlar Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada bunu yalanlamıştı: “Hayır, hayır. Performansımdan dolayı beni tebrik etti, aslında takımımızı tebrik etti. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi,” demişti.
Sky ve Bild’in ortak haberlerine göre, Eberl’in çevresindeki karar vericiler Saibari’yi transfer listesinin en üst sıralarında görmüyordu. Ancak Kompany ısrar etmiş ve kişisel bir görüşmenin ardından oyuncuyu transfer konusunda ikna edebildiğini söylemişti. Münihli yetkililer daha sonra Kompany’nin istediği oyuncuya tam destek vermeye karar vermişlerdi.
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Saibari, Dünya Kupası sırasında FC Bayern’e transfer olmak için sağlık kontrolünden geçti
Sky’a göre, Dünya Kupası’nda Fas formasıyla hem Brezilya hem de İskoçya karşısında gol atan bu çok yönlü hücum oyuncusunun transferinin önünde artık hiçbir engel kalmadı. Geçen hafta AFP, Saibari'nin şu anda ABD'de Alman Milli Takımı ile birlikte bulunan takım doktoru Dr. Jochen Hahne'nin huzurunda sağlık kontrolünü başarıyla tamamladığını bildirmişti. Transferin tam olarak ne zaman resmi olarak duyurulacağı henüz belli değil, ancak bu süreç Temmuz ayına kadar uzayabilir.
Saibari, 2020 yılında Belçika'nın önde gelen kulüplerinden KRC Genk'ten Eindhoven'a transfer olmuştu ve şu anki Hollanda şampiyonunda ilk olarak ikinci takımda kendini kanıtlamıştı. Son dönemde PSV'nin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Saibari, geçtiğimiz sezonda tüm turnuvalarda 37 maçta 19 gol ve 9 asist kaydetti.