Çok daha az paraya yapılan dev transfer! Max Eberl’in FC Bayern’de gerçek bir başarıya imza attığı söyleniyor

Eberl, transfer ücretini düşürebilmiş çünkü rekor şampiyonu, PSV’deki Saibari’ye olan ilgisini çok erken bir aşamada belirtmiş ve Fas’ın ilk Dünya Kupası maçı başlamadan önce bir anlaşmaya varılmıştı. Saibari, özellikle Vincent Kompany’nin ısrarı üzerine Münih ekibinin radarına girmişti. Bayern'de ilk etapta orta saha pozisyonunda oynatılması planlanıyor, ancak kanatta ve forvet uçunda da görev alabilir.

Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gelecekteki kulübü Münih ekibiyle oynanan maçta Saibari, çift forvet sisteminin bir parçası olarak sahaya çıktı ve etkileyici bir performans sergiledi. Saibari’nin forma giydiği PSV, FCB’ye 1-2 yenilse de Fas milli takım oyuncusu, skoru geçici olarak 1-1’e getiren muhteşem bir gol attı.

Maçın ardından Kompany, o dönemde Saibari ile hararetli bir sohbet gerçekleştirmişti. Bu, Saibari’nin Bundesliga şampiyonuna transferinin gerçekleşmiş olmasının bir işareti olabilir; ancak Saibari o zamanlar Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada bunu yalanlamıştı: “Hayır, hayır. Performansımdan dolayı beni tebrik etti, aslında takımımızı tebrik etti. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi,” demişti.

Sky ve Bild’in ortak haberlerine göre, Eberl’in çevresindeki karar vericiler Saibari’yi transfer listesinin en üst sıralarında görmüyordu. Ancak Kompany ısrar etmiş ve kişisel bir görüşmenin ardından oyuncuyu transfer konusunda ikna edebildiğini söylemişti. Münihli yetkililer daha sonra Kompany’nin istediği oyuncuya tam destek vermeye karar vermişlerdi.