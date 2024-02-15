Lionel Messi of Inter MiamiGetty Images
James Hunsley

Çin'deki Lionel Messi krizinin perde arkası ortaya çıktı!

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Lionel Messi'nin, Hong Kong'a karşı maça ilk 11'de başlamayacağı, organizatörlere karşılaşmadan sadece 15 dakika önce bildirildiği ortaya çıktı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Messi Hong Kong'a gitmedi
  • Bu durum, Çin ile anlaşmazlığa yol açtı
  • Organizatörler zor durumda kaldı

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