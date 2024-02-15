Getty ImagesJames HunsleyÇin'deki Lionel Messi krizinin perde arkası ortaya çıktı!Lionel MessiInter Miami CFHong Kong Team - Inter Miami CFHong Kong TeamClub FriendliesABD 1Lionel Messi'nin, Hong Kong'a karşı maça ilk 11'de başlamayacağı, organizatörlere karşılaşmadan sadece 15 dakika önce bildirildiği ortaya çıktı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMessi Hong Kong'a gitmediBu durum, Çin ile anlaşmazlığa yol açtıOrganizatörler zor durumda kaldı