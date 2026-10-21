Geleceğine dair düşünceleri net. Leipzig'in forveti Christopher Nkunku, SportBild ile yaptığı uzun röportajda geleceği hakkında konuştu. Bonservisi Haziran 2030'a kadar Milan'da olan oyuncu, İtalya'ya, Milan'a dönmek yerine Almanya'da kalmak istiyor: "Leipzig'de çok mutluyum. Şehri ve kulübü tanıyorum, burada herkesle ve her şeyle kendimi rahat hissediyorum. Burası benim için özel bir yer. Kariyerimin ve hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Dört harika yıl geçirdim, taraftarlar beni seviyor ve burada aile ortamı var. Bütün bunlar benim için çok şey ifade ediyor. Geleceğim mi? Henüz sezonun başındayız, bana kalsa uzun süre kalırım. Ama böyle bir durumda iki kulübün anlaşması gerekiyor, karar yalnızca bana bağlı değil."
AFP
Çeviri:
Christopher Nkunku: "Leipzig'de uzun süre kalmak istiyorum ama bu Milan'a bağlı"
Fransa hedefte
Bir diğer hedefi de yeniden Fransa Milli Takımı formasını giymek: "Zidane bir efsane, Fransa'nın yetiştirdiği en büyük futbolcu. Herkes ona hayran. Çocukken örnek aldığım isimlerden biriydi, 2006 Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlıyorum. Milli takıma dönmek istiyorum, buna hiç şüphe yok."
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