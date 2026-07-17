Chicago Fire ile Thomas Müller’in forma giydiği Vancouver Whitecaps arasındaki maçın ertelenmesi nedeniyle Robert Lewandowski, MLS’deki ilk maçına çıkamadı

Bu erteleme, Dünya Kupası yarı finalleri ile finali arasında küresel futbol ilgisini Kuzey Amerika’ya çekmek amacıyla kasıtlı olarak önemli maçlar düzenleyen MLS’nin ticari ivmesini kesintiye uğrattı. Maç büyük bir heyecanla bekleniyordu; zira bu karşılaşmada Lewandowski, eski Bayern Münih takım arkadaşı Thomas Müller ile rakip olarak 23. kez karşı karşıya gelecekti.

Ayrıca bu erteleme, Fire'ın teknik direktörü Gregg Berhalter ile oğlu, Whitecaps'ın orta saha oyuncusu ve MLS All-Star'ı Sebastian Berhalter'ı karşı karşıya getirecek olan planlanmış Berhalter aile buluşmasını da bozdu.