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Chicago Fire ile Thomas Müller’in forma giydiği Vancouver Whitecaps arasındaki maçın ertelenmesi nedeniyle Robert Lewandowski, MLS’deki ilk maçına çıkamadı
Orman yangını dumanı nedeniyle ilk gösterim ertelendi
Soldier Field'da Fire ile Whitecaps arasında oynanacak olan MLS'nin en önemli maçı, Chicago'daki kötü hava kalitesi nedeniyle resmi olarak 6 Ekim'e ertelendi. Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman, şehrin hava kalitesi endeksinin “çok sağlıksız” ve “tehlikeli” seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bunun üzerine yerel yetkililer, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla tüm halka açık plajları ve yüzme havuzlarını derhal kapattı; park idaresi ise tüm açık hava etkinliklerini iptal etti.
- Getty Images Sport
Kulüp başkanı güvenliği her şeyden önce tutuyor
Ev sahibi kulübün yönetimi, 37 yaşındaki forvetin Avrupa dışında oynayacağı ilk profesyonel maç olması planlanan karşılaşmanın iptal edilmesi nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdi.
Fire'ın ticari faaliyetlerden sorumlu başkanı Dave Baldwin, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığını paylaşıyoruz, özellikle de FIFA Dünya Kupası arasından sonra oynayacağımız ilk maçın yarattığı heyecan ve Soldier Field'da 40.000'den fazla taraftarı ağırlama beklentisi göz önüne alındığında," dedi.
Baldwin sözlerine şöyle devam etti: “Bu gecenin Soldier Field’da özel bir akşam olması bekleniyordu. Bu kararın hayal kırıklığı yarattığının farkındayız, ancak sağlık ve güvenlik her şeyden önce gelir. Taraftarlarımızın anlayışına teşekkür ediyor ve onları en kısa zamanda tekrar ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.”
Lig, küresel ilgiden mahrum kaldı
Bu erteleme, Dünya Kupası yarı finalleri ile finali arasında küresel futbol ilgisini Kuzey Amerika’ya çekmek amacıyla kasıtlı olarak önemli maçlar düzenleyen MLS’nin ticari ivmesini kesintiye uğrattı. Maç büyük bir heyecanla bekleniyordu; zira bu karşılaşmada Lewandowski, eski Bayern Münih takım arkadaşı Thomas Müller ile rakip olarak 23. kez karşı karşıya gelecekti.
Ayrıca bu erteleme, Fire'ın teknik direktörü Gregg Berhalter ile oğlu, Whitecaps'ın orta saha oyuncusu ve MLS All-Star'ı Sebastian Berhalter'ı karşı karşıya getirecek olan planlanmış Berhalter aile buluşmasını da bozdu.
- Getty Images Entertainment
Zorlu program değişiklikleri bizi bekliyor
Ekim ayı maç takviminin yeniden düzenlenmesi, ulusal lig play-off’larına doğru yoğun bir döneme girerken her iki takımın da fiziksel kondisyon yönetimini zorlaştıracak. Whitecaps, bu sezon Batı Konferansı’ndaki lider konumunu korumak için taktiksel tutarlılığını sürdürmek zorunda.
Öte yandan, Fire teknik ekibi, Lewandowski’nin ertelenen ilk maçına hazır olmasını sağlamak için derhal odak noktasını değiştirip oyuncunun fiziksel kondisyonunu yönetmelidir.
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