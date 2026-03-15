Cesena neden Ashley Cole'u seçti: kariyeri, nedenleri ve Serie B'deki ilk maçı

Cesena'nın Ashley Cole'u tercih etmesi, kulübü (başında Kaliforniyalı Mike Melby'nin bulunduğu) giderek daha fazla uluslararası hale getirme yönündeki Amerikan sahiplerinin isteğiyle bağlantılıdır. Kulüp, bir A takımın teknik direktörlüğünü hiç yapmamış olmasına rağmen, oyuncu olarak uzun bir uluslararası deneyime sahip olan ve önemli teknik kadrolarda çalışmış bir teknik direktöre güvenmeyi tercih etmiştir. Cole, Haziran 2026'ya kadar geçerli ve uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Kadrosunda, İngiliz teknik adamın Chelsea'deki önceki görevlerinde, U21 takımında ve Everton'da birlikte çalıştığı Jack Mesure de yer alacak.