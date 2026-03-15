Son saatlerde Serie B'de bir teknik direktör değişikliği yaşandı: Cesena, Michele Mignani'yi görevden aldı ve sürpriz bir kararla takımın başına Ashley Cole'u getirdi. Roma'da forma giymiş olan eski İngiliz sol bek, Chelsea'nin U15 takımını çalıştırdıktan ve Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde İngiltere U21 ve Everton'ın teknik kadrosunda görev aldıktan sonra (ikisi Chelsea'de takım arkadaşıydı) ilk kez bir A takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Cole, 2019 yazında futbolu bırakmış ve Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, Roma ve Los Angeles Galaxy'de 700'den fazla maça çıktıktan sonra kariyerini County derbisinde sonlandırmıştı.
Cesena neden Ashley Cole'u seçti: kariyeri, nedenleri ve Serie B'deki ilk maçı
CESENA NEDEN ASHLEY COLE'U SEÇTİ?
Cesena'nın Ashley Cole'u tercih etmesi, kulübü (başında Kaliforniyalı Mike Melby'nin bulunduğu) giderek daha fazla uluslararası hale getirme yönündeki Amerikan sahiplerinin isteğiyle bağlantılıdır. Kulüp, bir A takımın teknik direktörlüğünü hiç yapmamış olmasına rağmen, oyuncu olarak uzun bir uluslararası deneyime sahip olan ve önemli teknik kadrolarda çalışmış bir teknik direktöre güvenmeyi tercih etmiştir. Cole, Haziran 2026'ya kadar geçerli ve uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Kadrosunda, İngiliz teknik adamın Chelsea'deki önceki görevlerinde, U21 takımında ve Everton'da birlikte çalıştığı Jack Mesure de yer alacak.
COLE'UN CESENA'DAKİ İLK MAÇI
Ashley Cole'un Cesena'nın teknik direktörlüğündeki ilk maçı, 17 Mart Salı günü oynanacak; bu gün, Bianconeri, Serie B'nin hafta ortası maçında, ligin 31. haftasında Mantova deplasmanına çıkacak. Mignani, takımı 40 puanla sekizinci sırada bıraktı - bu, playofflara katılmak için gerekli son sıra. Sezonun bitmesine sekiz maç kala, Bianconeri, Sudtirol'un 2 puan önünde yer alıyor. Eski teknik direktör için, Frosinone ile oynanan ve galibiyetsiz geçen yedinci maç olan son iç saha beraberliği belirleyici oldu: Bu dönemde Cesena üç beraberlik ve dört mağlubiyet aldı.