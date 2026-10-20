Üç kez Avrupa şampiyonu olan Manchester United'ı ağırlamanın zorluğuna değinen Fabregas, üst düzey rakiplere karşı mücadele etmek için gereken inancı vurguladı. Fabregas, “Tarihin en iyi ve en büyük takımlarından birine karşı harika bir maç olacak. Hayalini kuracağımız bir maç ama kazanıp üç puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız” dedi.

“Bizden daha iyi olduklarını bildiğimiz hâlde elimizdekilerle mücadele etmemiz gereken üst düzey takımlarla karşılaşmanın nasıl bir şey olduğunu yavaş yavaş anlamalıyız.”

“Bizi güçlü kılması ve bunu başarabileceğimize inanmamızı sağlaması gereken şey, iç gücümüz ve zihniyetimiz” diye vurguladı.