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Manchester United v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Cesc Fabregas'tan Manchester United ile karşılaşmadan önce güçlü mesaj: “Sizden daha iyiler ama...”

Como
C. Fabregas
Como - M. United
M. United
Şampiyonlar Ligi

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşmadan önce takımının dikkat çekici yükselişini anlattı. 39 yaşındaki teknik direktör, Arsene Wenger, Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi efsanevi akıl hocalarının kendi teknik direktörlük kimliğini nasıl şekillendirdiğini ayrıntılarıyla açıkladı.

  • Fabregas, Como'yu Manchester United ile tarihi maça taşıyor

    Cesc Fabregas, UEFA'ya değerlendirmelerde bulundu. Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Hızlı yükselişiyle 2024'te Serie A'ya çıkan Lombardiya kulübü, geçen sezonu dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

    Fabregas'a göre Premier League ekibini ağırlamak, tüm Como şehri için önemli bir dönüm noktası.

    İspanyol teknik direktör, oyuncularından sakin kalmalarını ve en üst düzeyde mücadele etmenin tadını çıkarmalarını istedi.

  • ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Teknik direktör, daha güçlü rakiplerle karşılaşılmasına rağmen inançlı olunmasını istiyor

    Üç kez Avrupa şampiyonu olan Manchester United'ı ağırlamanın zorluğuna değinen Fabregas, üst düzey rakiplere karşı mücadele etmek için gereken inancı vurguladı. Fabregas, “Tarihin en iyi ve en büyük takımlarından birine karşı harika bir maç olacak. Hayalini kuracağımız bir maç ama kazanıp üç puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız” dedi.

    “Bizden daha iyi olduklarını bildiğimiz hâlde elimizdekilerle mücadele etmemiz gereken üst düzey takımlarla karşılaşmanın nasıl bir şey olduğunu yavaş yavaş anlamalıyız.”

    “Bizi güçlü kılması ve bunu başarabileceğimize inanmamızı sağlaması gereken şey, iç gücümüz ve zihniyetimiz” diye vurguladı.

  • Fabregas, efsanevi akıl hocalarından öğrendiği temel felsefeyi açıkladı

    Fabregas, efsanevi teknik direktörler Arsene Wenger, Pep Guardiola ve Jose Mourinho’nun yönetiminde çalışmanın kendi antrenörlük anlayışını nasıl şekillendirdiğini anlattı. “Tarihin en iyi teknik direktörleriyle çalıştığım için çok şanslıyım,” diyen Fabregas, “Pek olumlu olmayan şeylerden de kendi fikirlerinizi oluştururken yararlanırsınız,” ifadelerini kullandı.

    “Sonuçta kendiniz de olmalısınız... Ben de kendime hep aynı soruyu soruyorum: ‘Nasıl kaybetmek istiyorum?’ Bu benim için çok önemli.”

    Fabregas, “Bir yenilgiden sonra eve, yapmak istediğimizi yaptığımızı bilerek dönmek istiyorum,” diye ekledi. “Eve, bir yenilgiden sonra kendimiz gibi olmadığımızı düşünerek dönmek istemiyorum.”

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    Como tarihi Avrupa gecesine hazırlanıyor

    Fabregas, Como'nun genç takımında ve Serie B kadrosunda geçirdiği ilk teknik direktörlük dönemlerinin kendisine farklı kişilikleri yönetmeyi ve kadro seçiminde zor kararlar almayı öğrettiğini söyledi. Fabregas, "Çok rekabetçi bir lig olan Serie A'da gelişebilecek istikrarlı ve sağlam bir takımı yavaş yavaş oluşturduk" dedi.

    "Bir sonraki aşamaya yükselmek için önümüzde çok zorlu bir yol var ve burada mücadele etmek bizim için bir mutluluk."

    Como, teknik direktörünün iddialı felsefesini Avrupa arenasında unutulmaz bir sonuca dönüştürme hedefiyle çarşamba günü Britanya Yaz Saati'ne (BST) göre 18.45'te Manchester United'ı ağırlayacak.

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