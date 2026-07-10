Kırmızı-mavi kulübün resmi açıklamasında belirtildiği üzere, “Genoa CFC, forvet Elias Havel’in spor haklarını TSV Hartberg’den kalıcı olarak devraldığını duyurur. 16 Nisan 2003'te Viyana'da doğan Elias, Avusturya Milli Takımı'nda forma giymiş ve oynadığı liglerde gelecek vaat eden oyunculardan biri olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Havel'in kariyerinde Avusturya Bundesliga'da 65 maçta 18 gol ve 5 asist, ikinci lig olan 2. Liga'da ise 61 maçta 13 gol ve 11 asist bulunmaktadır. Oyuncu, Villa Rostan’daki fresklerin arasında, beşinci yıl üst üste resmi tıbbi ortağı olan CDS – La Tua Casa della Salute’nin muayenehanelerinde yapılan muayenelerin ardından kulüple çok yıllık bir sözleşme imzaladı.”
AFP
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Cenova, Havel’in resmi açıklaması: İşte kim olduğu
Genoa, kalıcı olarak transfer edilen 2003 doğumlu forvet Elias Havel’in ilk sözlerini de aktarıyor: “Genoa benim için önemli bir fırsat; bu seçimden dolayı çok heyecanlıyım ve takıma uyum sürecimi hızlandırmak için elimden geleni yapacağım. Kulübe bana gösterdiği güven için teşekkür ederim ve taraftarlarla stadyumda buluşmayı dört gözle bekliyorum.”
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