Carnesecchi'nin geleceği: Atalanta onu elinde tutuyor ama Juventus kapıyı çalıyor

Percassi ailesi, Carnesecchi'nin Ederson'la birlikte ve Lookman'ın ardından önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok talep gören isimlerden biri olacağını biliyor. Dolayısıyla, geleneklerine uygun olarak, bu değerli oyuncuyla sözleşme yenilemesi imzalatmak ve onu kulübe bağlamak için şimdiden harekete geçtiler. Bu hareket, iki mesaj veriyor: 2000 doğumlu Rimini'li oyuncuya, kulübün ona güvendiğini, onu altın değerinde bir yıldız olarak gördüğünü ve onu kolayca bırakmayacağını; kapıyı çalmak için hazır bekleyen büyük takımlara ise, teklif gelirse onun pahalıya mal olacak değerli bir oyuncu olduğunu. Nerazzurri formasıyla olan sözleşmesi şu anda 30 Haziran 2028'de sona eriyor ve 2030'a kadar uzatılacak. Maaşının maliyeti de buna bağlı olarak artacak, bu da Bergamo'da kalması için bir teşvik ve doğrudan rakipler için bir engel olacak: sezon başına 800 bin avrodan yaklaşık 2 milyon avroya çıkacak.