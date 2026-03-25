Atalanta'nın Primavera takımında parlayan kaleci Marco Carnesecchi, Palladino'nun Nerazzurri takımının vazgeçilmez isimlerinden biri. Yıllar içinde gösterdiği gelişme o kadar belirgindi ki, önce ilk 11'de yerini aldı, ardından da İtalya A Milli Takımı'na düzenli olarak çağrıldı; oysa daha önce İtalya U21 Milli Takımı'nın kaptanıydı. Carnesecchi, soyunma odasında da bir liderdir ve bu sezon takım zor anlarda sık sık takımı canlandırdı. 2025/2026 sezonunda şu ana kadar 42 maça çıktı ve 15 maçta hiç gol yemedi; tüm turnuvalarda ise 47 gol yedi. Genel olarak Atalanta'da 118 maça çıktı, 138 gol yedi ve 37 maçta kalesini gole kapattı.
Carnesecchi'nin geleceği: Atalanta onu elinde tutuyor ama Juventus kapıyı çalıyor
YENİLEMEYE DOĞRU
Percassi ailesi, Carnesecchi'nin Ederson'la birlikte ve Lookman'ın ardından önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok talep gören isimlerden biri olacağını biliyor. Dolayısıyla, geleneklerine uygun olarak, bu değerli oyuncuyla sözleşme yenilemesi imzalatmak ve onu kulübe bağlamak için şimdiden harekete geçtiler. Bu hareket, iki mesaj veriyor: 2000 doğumlu Rimini'li oyuncuya, kulübün ona güvendiğini, onu altın değerinde bir yıldız olarak gördüğünü ve onu kolayca bırakmayacağını; kapıyı çalmak için hazır bekleyen büyük takımlara ise, teklif gelirse onun pahalıya mal olacak değerli bir oyuncu olduğunu. Nerazzurri formasıyla olan sözleşmesi şu anda 30 Haziran 2028'de sona eriyor ve 2030'a kadar uzatılacak. Maaşının maliyeti de buna bağlı olarak artacak, bu da Bergamo'da kalması için bir teşvik ve doğrudan rakipler için bir engel olacak: sezon başına 800 bin avrodan yaklaşık 2 milyon avroya çıkacak.
JUVE KAPIYA VURUYOR
"Gelecek için ne hayal ediyorum? Şimdilik haziranı bekliyorum, kocamın bir sonraki transferini görmek için." Resto del Carlino'ya verdiği son röportajda Marco Carnesecchi'nin eşi Valentina De Flaviis, gelecekleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Ocak 2026'da dünyaya gelen ilk çocukları Bianca Regina'nın yeni ebeveynleri, Juventus'un kaleciyle yakından ilgilendiğini ve reddedilemeyecek bir teklif sunabileceğini biliyorlar. Spalletti'yi ikna edemeyen Di Gregorio'nun yerine, Carnesecchi, Bianconeri yönetimine göre Vicario ve Alisson'dan daha çok beğeniliyor. Ancak yaz aylarında muhtemelen Ederson'a veda edecek olan Atalanta (Atletico Madrid her zaman çok ilgilidir), şu anda onu satılabilir olarak görmüyor. Müzakerelere ancak 40 milyon avrodan az olmayan bir rakam karşılığında oturulabilir.