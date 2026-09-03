AFP
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Carlos Queiroz, ayrıldıktan sadece haftalar sonra Gana'nın başına sürpriz şekilde geri döndü
Queiroz için şok dönüş
Queiroz, görevinden ayrılmasından iki aydan kısa bir süre sonra Gana'nın başantrenörü olarak yeniden göreve getirildi. 73 yaşındaki teknik adam, Temmuz ayında Gana'nın Dünya Kupası macerasının ardından milli takımla yolculuğunu noktaladığını açıklayarak istifa etmişti.
İlk dönemi üç aydan kısa sürdü; Nisan ayında görevden alınan Otto Addo'nun yerine getirilmişti. Ancak tecrübeli teknik adam şimdi kulübeye hızlı ve beklenmedik bir dönüş yaptı.
GFA teknik uzmanlığı destekliyor
Gana Futbol Federasyonu (GFA), perşembe günü Queiroz'un yeni bir teknik direktörlük görevini üstlenmeyi kabul ettiğini doğruladı. Yönetim organı, kısa süreli bir belirsizlik döneminin ardından takımı ileri taşıma konusunda onun yeteneğine tam güven duyduğunu ifade etti.
Resmî açıklamada, "Gana Futbol Federasyonu (GFA), Carlos Queiroz ile takım programının bir sonraki aşaması için Black Stars'ın Teknik Direktörü olarak atanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyar" denildi.
"GFA, Queiroz'un geniş uluslararası tecrübesinin, teknik uzmanlığının ve Black Stars konusundaki bilgisinin, onu takımı bu yeni dönemde yönetmek için güçlü bir konuma getirdiğine inanıyor.
"Yeni görevle ilgili ayrıntılar ve Black Stars'ın yaklaşan programı ilerleyen dönemde açıklanacak. GFA ile Teknik Direktör Queiroz ise odağını Gana için uluslararası sahnede başarılı bir yeni dönem inşa etmeye çevirecek."
Gerçek bir uluslararası tecrübeye sahip veteran
Gana, Queiroz'un uzun soluklu teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı dokuzuncu milli takım oldu. Daha önce İran'ı son üç Dünya Kupası finallerinde yönetti ve Portekiz'i 2010 turnuvasında son 16 turuna taşıdı.
Ayrıca Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Mısır, Katar ve Umman'ın da başında bulundu. Gana'daki kısa ilk döneminde, grup aşamasında Panama'ya karşı Caleb Yirenkyi'nin uzatma dakikalarında attığı golle gelen dramatik 1-0'lık galibiyeti yönetti. Bunu İngiltere ile golsüz beraberlik ve Hırvatistan'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet izledi.
Kulüp düzeyinde ise Queiroz, Manchester United'da Sir Alex Ferguson'ın güvendiği yardımcısı olarak görev yaptı ve üç Premier League şampiyonluğu ile 2008 Şampiyonlar Ligi zaferinin kazanılmasına katkı sağladı. Ayrıca 2003-04 sezonunda Real Madrid'de çok ses getiren bir dönemde teknik direktörlük yaptı.
- AFP
Doğrudan geri dönüyor
Queiroz'un kulübedeki görevine yeniden başlaması için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. GFA, yeni teknik direktörlük görevinin resmen bu ayki milli maç takviminde başlayacağını doğruladı. Gana, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından yeniden bir araya gelirken 73 yaşındaki teknik adamın taktik anlayışını hızla yeniden takıma entegre etmeye çalışacak. Queiroz'a şimdi kadroyu istikrara kavuşturma ve yaklaşan maçlar için güçlü bir temel oluşturma görevi verildi.
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