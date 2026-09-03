Gana, Queiroz'un uzun soluklu teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı dokuzuncu milli takım oldu. Daha önce İran'ı son üç Dünya Kupası finallerinde yönetti ve Portekiz'i 2010 turnuvasında son 16 turuna taşıdı.

Ayrıca Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Mısır, Katar ve Umman'ın da başında bulundu. Gana'daki kısa ilk döneminde, grup aşamasında Panama'ya karşı Caleb Yirenkyi'nin uzatma dakikalarında attığı golle gelen dramatik 1-0'lık galibiyeti yönetti. Bunu İngiltere ile golsüz beraberlik ve Hırvatistan'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet izledi.

Kulüp düzeyinde ise Queiroz, Manchester United'da Sir Alex Ferguson'ın güvendiği yardımcısı olarak görev yaptı ve üç Premier League şampiyonluğu ile 2008 Şampiyonlar Ligi zaferinin kazanılmasına katkı sağladı. Ayrıca 2003-04 sezonunda Real Madrid'de çok ses getiren bir dönemde teknik direktörlük yaptı.