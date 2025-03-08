MbappeGetty Images
İdil Erin Tetik

Carlo Ancelotti: "Kylian Mbappe'nin istikrarsızlığı genetik bir durum"

K. MbappeC. AncelottiReal MadridAtletico MadridŞampiyonlar LigiLa Liga

Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin istikrarsızlığını "genetik" olarak nitelendirirken oyuncunun "iniş çıkışlarını" normal bulduklarını söyledi.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Haberin devamı aşağıda
  • Mbappe, Atletico'ya karşı oldukça etkisizdi
  • Üst üste üç maçta gol atamadı
  • Ancelotti form düşüklüğünü umursamıyor
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱

Gelecek maçlar