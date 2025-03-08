Carlo Ancelotti: "Kylian Mbappe'nin istikrarsızlığı genetik bir durum"

Getty Imagesİdil Erin TetikCarlo Ancelotti: "Kylian Mbappe'nin istikrarsızlığı genetik bir durum"K. MbappeC. AncelottiReal MadridAtletico MadridŞampiyonlar LigiLa LigaCarlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin istikrarsızlığını "genetik" olarak nitelendirirken oyuncunun "iniş çıkışlarını" normal bulduklarını söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMbappe, Atletico'ya karşı oldukça etkisizdiÜst üste üç maçta gol atamadıAncelotti form düşüklüğünü umursamıyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱