Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

'Çaresiz' Martin Odegaard, Arsenal'de yeni bir sakatlık sorunu yaşadığını doğruladı

M. Oedegaard
Arsenal
Arsenal - Sporting CP
Sporting CP
Şampiyonlar Ligi
M.City - Arsenal
M.City
Premier Lig

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, kulübün Avrupa kupası mücadelesinde yeni bir sakatlık sorunu yaşadıktan sonra bir süre daha sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Kondisyon sorunları nedeniyle zaten inişli çıkışlı bir sezon geçiren Norveçli orta saha oyuncusu, Arsenal’in sezonun kaderini belirleyecek bir maç maratonunda olduğu bu dönemde sahalara dönmeyi “canla başla” istediğini itiraf etti.

  Gunners kaptanına yeni bir sakatlık darbesi

    Arsenal kaptanı, Gunners'a geri dönmek için çabalarken bir kez daha diz sakatlığıyla boğuştuğunu doğruladı. Orta saha oyuncusu, geçen hafta FA Cup'ta Southampton'a karşı oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de sahaya dönmeden önce, daha önceki bir diz sorunu nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalmıştı. Ancak, Avrupa kupası maçında yaşadığı bir nüksetme nedeniyle geri dönüşü kısa sürmüş gibi görünüyor.

    Odegaard, kupada bir saat oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı, ancak Lizbon'daki karşılaşma sırasında topun dışında bir çarpışma sonucu yere düştü. İlk çarpışmadan sonra 10 dakika daha oyuna devam etmesine rağmen, sakatlığı o kadar ciddiydi ki, Cumartesi öğleden sonra Arsenal'in Bournemouth'a karşı aldığı 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan mağlubiyette forma giyemedi.

    • Reklam
  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Odegaard, Lizbon'daki başarısızlığı açıklıyor

    Odegaard, resmi maç programı notlarında şöyle yazdı: "Geçen hafta Portekiz'de oynanan maçın ikinci yarısında dizimde bir rahatsızlık hissederek sahadan çıkmak zorunda kaldım; bu yüzden hafta sonu oynanan maçı kaçırdım." Kaptan, Emirates'teki taraftarlara umut ışığı yakarak sözlerine şöyle devam etti: "Sporting maçında dizim biraz incindi ama umarım çok ciddi bir şey değildir."

    Kulüp, aynı hafta içinde çeyrek final rövanş maçı ve potansiyel olarak şampiyonluğu belirleyecek bir maça çıkacakken, Mikel Arteta için zamanlama daha kötü olamazdı. Orta saha oyuncusu, "Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kritik bir döneminde olduğumuz için bir an önce sahalara dönmeyi çok istiyorum," diyerek, sezonun kesintili geçmesinden duyduğu kişisel hayal kırıklığını vurguladı.

  Önümüzdeki dönemde önemli maçlar

    Odegaard, Çarşamba gecesi Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek. Takım, Pazar günü Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynayacağı hayati deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar oyuncunun sağlık durumunu endişeyle takip edecek. Şampiyonluk yarışı kızışırken, kuzey Londra ekibi için riskler daha yüksek olamazdı.

    Pep Guardiola'nın takımına karşı alınacak bir galibiyet, Arsenal'in Premier Lig tablosunun zirvesindeki 9 puanlık avantajını geri kazandıracak. Tersine, bir mağlubiyet City'ye ivme kazandıracak ve Gunners'ın bir sonraki maça çıkmasından önce zirveye yükselme şansı verecek. Böylesine yüksek riskli bir karşılaşmada en önemli oyun kurucusunu kaybetmek, Arteta için aşılması gereken büyük bir taktiksel engel olacak.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Oyun kurucu için hayal kırıklığı yaratan bir sezon

    Odegaard’ın sezonu, istikrarlı bir ritim yakalamasını engelleyen fiziksel sorunlarla gölgelendi. Eski Real Madrid oyuncusu, sezonun başlarında omuz sorunları yaşamıştı; şimdi de sezonun en zorlu aşamasına girilirken, tekrarlayan diz sakatlıkları onun ivmesini kırdı. Kaptanlarının yokluğu sahada, özellikle de oyun kurma konusunda hissedildi.

    Odegaard, bu sezon Premier Lig'de sadece 13 maça, Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal'in 11 maçından sadece üçüne ilk 11'de başladı.

Şampiyonlar Ligi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS