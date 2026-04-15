'Çaresiz' Martin Odegaard, Arsenal'de yeni bir sakatlık sorunu yaşadığını doğruladı
Gunners kaptanına yeni bir sakatlık darbesi
Arsenal kaptanı, Gunners'a geri dönmek için çabalarken bir kez daha diz sakatlığıyla boğuştuğunu doğruladı. Orta saha oyuncusu, geçen hafta FA Cup'ta Southampton'a karşı oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de sahaya dönmeden önce, daha önceki bir diz sorunu nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalmıştı. Ancak, Avrupa kupası maçında yaşadığı bir nüksetme nedeniyle geri dönüşü kısa sürmüş gibi görünüyor.
Odegaard, kupada bir saat oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı, ancak Lizbon'daki karşılaşma sırasında topun dışında bir çarpışma sonucu yere düştü. İlk çarpışmadan sonra 10 dakika daha oyuna devam etmesine rağmen, sakatlığı o kadar ciddiydi ki, Cumartesi öğleden sonra Arsenal'in Bournemouth'a karşı aldığı 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan mağlubiyette forma giyemedi.
Odegaard, Lizbon'daki başarısızlığı açıklıyor
Odegaard, resmi maç programı notlarında şöyle yazdı: "Geçen hafta Portekiz'de oynanan maçın ikinci yarısında dizimde bir rahatsızlık hissederek sahadan çıkmak zorunda kaldım; bu yüzden hafta sonu oynanan maçı kaçırdım." Kaptan, Emirates'teki taraftarlara umut ışığı yakarak sözlerine şöyle devam etti: "Sporting maçında dizim biraz incindi ama umarım çok ciddi bir şey değildir."
Kulüp, aynı hafta içinde çeyrek final rövanş maçı ve potansiyel olarak şampiyonluğu belirleyecek bir maça çıkacakken, Mikel Arteta için zamanlama daha kötü olamazdı. Orta saha oyuncusu, "Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kritik bir döneminde olduğumuz için bir an önce sahalara dönmeyi çok istiyorum," diyerek, sezonun kesintili geçmesinden duyduğu kişisel hayal kırıklığını vurguladı.
Önümüzdeki dönemde önemli maçlar
Odegaard, Çarşamba gecesi Sporting ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek. Takım, Pazar günü Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynayacağı hayati deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar oyuncunun sağlık durumunu endişeyle takip edecek. Şampiyonluk yarışı kızışırken, kuzey Londra ekibi için riskler daha yüksek olamazdı.
Pep Guardiola'nın takımına karşı alınacak bir galibiyet, Arsenal'in Premier Lig tablosunun zirvesindeki 9 puanlık avantajını geri kazandıracak. Tersine, bir mağlubiyet City'ye ivme kazandıracak ve Gunners'ın bir sonraki maça çıkmasından önce zirveye yükselme şansı verecek. Böylesine yüksek riskli bir karşılaşmada en önemli oyun kurucusunu kaybetmek, Arteta için aşılması gereken büyük bir taktiksel engel olacak.
Oyun kurucu için hayal kırıklığı yaratan bir sezon
Odegaard’ın sezonu, istikrarlı bir ritim yakalamasını engelleyen fiziksel sorunlarla gölgelendi. Eski Real Madrid oyuncusu, sezonun başlarında omuz sorunları yaşamıştı; şimdi de sezonun en zorlu aşamasına girilirken, tekrarlayan diz sakatlıkları onun ivmesini kırdı. Kaptanlarının yokluğu sahada, özellikle de oyun kurma konusunda hissedildi.
Odegaard, bu sezon Premier Lig'de sadece 13 maça, Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal'in 11 maçından sadece üçüne ilk 11'de başladı.