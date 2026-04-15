'Çaresiz' Martin Odegaard, Arsenal'de yeni bir sakatlık sorunu yaşadığını doğruladı

Arsenal kaptanı, Gunners'a geri dönmek için çabalarken bir kez daha diz sakatlığıyla boğuştuğunu doğruladı. Orta saha oyuncusu, geçen hafta FA Cup'ta Southampton'a karşı oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de sahaya dönmeden önce, daha önceki bir diz sorunu nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalmıştı. Ancak, Avrupa kupası maçında yaşadığı bir nüksetme nedeniyle geri dönüşü kısa sürmüş gibi görünüyor.

Odegaard, kupada bir saat oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı, ancak Lizbon'daki karşılaşma sırasında topun dışında bir çarpışma sonucu yere düştü. İlk çarpışmadan sonra 10 dakika daha oyuna devam etmesine rağmen, sakatlığı o kadar ciddiydi ki, Cumartesi öğleden sonra Arsenal'in Bournemouth'a karşı aldığı 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan mağlubiyette forma giyemedi.