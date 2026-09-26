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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Capello: “İtalya, yeter artık yanal kısa paslar, dikine oyun şart”

İtalya

Eski teknik direktör, İtalya'nın Belçika karşısındaki yenilgisini analiz ediyor

Fabio Capello, şu anda yorumculuk yapan ve geçmişte Milan, Roma, Juventus ile Real Madrid'i çalıştıran, ayrıca İngiltere ve Rusya milli takımlarında teknik direktörlük yapan isim olarak, Gazzetta dello Sport sayfalarında İtalya'nın Nations League'in ilk maç gününde Belçika'ya yenilmesini analiz etti.


Capello şöyle yazdı: İtalya, lütfen, artık şu “kısa paslar” yeter: Rakibe önde zarar verebilmek için çok daha fazla dikine oyun gerekiyor. Dün akşam Belçika karşısında bu çok net görüldü: Roberto Mancini'nin takımı, önümüzdeki maçlara hazırlanmak için ikinci yarıda - yer yer - ortaya koyduğu olumlu şeylerden yeniden yola çıkabilir, ancak hücumda etkili olabilmek için yan oyunlara alternatifler bulunması gerekiyor: dikine paslar ve ortalar.

  • Capello şunları ekliyor: ilk yarıda İtalya muhtemelen büyük bir sorumluluk hissediyordu ve ne yazık ki İtalya bildiği oyunu ortaya koyamadı. Buna karşılık Belçika daha yüksek tempoyla ve daha kararlı oynadı: ne istediyse yaptı, ne yazık ki. Biz bu ilk Nations League maçına fazla endişeyle yaklaştık, sahada çok az şey görüldü ve devre arasından önce bizi kurtaran, yaptığı kurtarışlarla Donnarumma oldu. İkinci yarıda ise değerlendirmekte iyi olamadığımız fırsatlar yakaladık, ancak bende Mancini’nin oyunculara orta yapma gerekliliğini aktarması gerektiği izlenimi oluştu: ceza sahasını doldurmadan sürekli yana oynamak olmaz ; Pio Esposito çıktıktan sonra orada her zaman ve sadece Kean vardı. Bu şekilde oynanırsa nasıl gol atılabilir ki? Yeter artık “kısa paslardan”, daha fazla dikine oyun: slogan bu olabilir; bir sonraki maçtan itibaren daha etkili bir İtalya ummak için en uygun söz bu olabilir.



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