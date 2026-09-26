Fabio Capello, şu anda yorumculuk yapan ve geçmişte Milan, Roma, Juventus ile Real Madrid'i çalıştıran, ayrıca İngiltere ve Rusya milli takımlarında teknik direktörlük yapan isim olarak, Gazzetta dello Sport sayfalarında İtalya'nın Nations League'in ilk maç gününde Belçika'ya yenilmesini analiz etti.





Capello şöyle yazdı: İtalya, lütfen, artık şu “kısa paslar” yeter: Rakibe önde zarar verebilmek için çok daha fazla dikine oyun gerekiyor. Dün akşam Belçika karşısında bu çok net görüldü: Roberto Mancini'nin takımı, önümüzdeki maçlara hazırlanmak için ikinci yarıda - yer yer - ortaya koyduğu olumlu şeylerden yeniden yola çıkabilir, ancak hücumda etkili olabilmek için yan oyunlara alternatifler bulunması gerekiyor: dikine paslar ve ortalar.