Cancelo'nun alternatifi mi? Barcelona ile İspanyol yıldız arasında tek engel

Barcelona, spor projesine uzun yıllar boyunca katkı sağlayabilecek genç yetenekleri aramaktan vazgeçmiyor. Katalan kulübü, İspanya ve Avrupa sahalarında öne çıkan genç isimleri yakından takip etmeye devam ediyor ve transfer piyasasında rekabet daha da kızışmadan gelecek vaat eden oyunculardan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kulübün spor yönetiminin radarına yeni bir isim girdi. Bu oyuncu, performansı ve hızlı gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve genç yaşına rağmen geleceğini yakından takip eden birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.