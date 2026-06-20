Cancelo'nun alternatifi mi? Barcelona ile İspanyol yıldız arasında tek engel

Taraflar arasındaki karşılıklı güvene rağmen, cezai şartın tutarı hâlâ anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor; Racing Santander’in bu tutarı yaklaşık 8 milyon avro olarak belirlediği düşünülüyor.
Barcelona şu anda anlaşmanın anlık maliyetini hafifletmek için çeşitli finansal çözümler ararken, bir dizi Avrupa kulübü de durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Ayrıca, Salinas’ın kariyerini geliştirmek amacıyla Avrupa’da kalmayı tercih ederek Suudi Arabistan’dan gelen cazip bir mali teklifi reddetmesi, Katalan kulübü içinde olumlu karşılanıyor.
Müzakereler devam ederken, oyuncunun Barcelona forması giyme isteği sayesinde kulüp avantajlı konumda bulunuyor. Bununla birlikte, "Mundo Dominion" gazetesinin danıştığı kulüp kaynaklarına göre, Racing kulübü Salinas'ın ayrılmasının bu rakamlarla gerçekleşmeyeceğini, aksine 16 milyon avroyu aşan bir bedelle gerçekleşeceğini biliyor. "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, gazete bu rakamı tam olarak belirtmekten kaçındı.
Kaynaklar, bu tutarın 1 Temmuz'da, yani transfer döneminin resmi açılış tarihinde, kulübün La Liga'ya yükselmesinin ardından yürürlüğe gireceğini ve o tarihte revize edilen sözleşme fesih bedelinin ödenmesi gerektiğini vurguluyor. Racing, Salinas'ın önceliğini Barcelona'ya vermesine rağmen, gelirini en üst düzeye çıkarmak için oyuncusunu koruduğunu belirtiyor.
Her halükarda, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bologna ve Newcastle United gibi oyuncuya ilgi gösteren diğer takımlarla herhangi bir tür rekabete girmek istemiyor.