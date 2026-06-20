Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

Çeviri:

Cancelo'nun alternatifi mi? Barcelona ile İspanyol yıldız arasında tek engel

Transfers
Barcelona
Racing Santander
J. Salinas
J. Cancelo
İspanya
Portekiz

Suudi teklifi reddedildi… Avrupa’nın devleri arasında kıyasıya bir yarış

Barcelona, spor projesine uzun yıllar boyunca katkı sağlayabilecek genç yetenekleri aramaktan vazgeçmiyor. Katalan kulübü, İspanya ve Avrupa sahalarında öne çıkan genç isimleri yakından takip etmeye devam ediyor ve transfer piyasasında rekabet daha da kızışmadan gelecek vaat eden oyunculardan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kulübün spor yönetiminin radarına yeni bir isim girdi. Bu oyuncu, performansı ve hızlı gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve genç yaşına rağmen geleceğini yakından takip eden birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.

  • Avrupa yarışı… Barcelona'nın üstünlüğü

    Barcelona, Racing Santander’de forma giyen genç İspanyol savunma oyuncusu Jorge Salinas’ı takip ediyor, Birçok önde gelen Avrupa kulübünün ilgisi giderek artarken, Katalan kulübü 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalama yarışında üstünlüğünü koruyor. Oyuncu, kendisine sunulan çok sayıda teklife rağmen "Camp Nou"ya transfer olmayı tercih ediyor.

    Salinas, Racing Santander’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekip takımın La Liga’ya yükselmesine katkıda bulunduktan sonra, İspanyol futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu durum, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Porto, Bologna ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerin durumunu yakından takip etmesine neden oldu.

    Ayrıca okuyun: Aklından çıkmıyor... Fransa'nın yıldızı Arjantin'den intikam almayı bekliyor

    • Reklam

  • Barcelona neden onu istiyor?

    Barcelona’nın ilgisi sadece Salinas’ın yeteneğiyle sınırlı değil, onu gelecek için ideal bir proje haline getiren teknik özelliklerine de uzanıyor. İspanyol savunma oyuncusu doğuştan sol ayaklı; bu, transfer piyasasında nadir görülen bir özellik. Ayrıca sol stoper ya da sol bek pozisyonlarında aynı verimlilikle oynayabilme yeteneğine sahip.

    Haberlere göre, Barcelona'nın scoutları, Salinas'ın geriden oyun kurma becerisine, topu ele geçirmedeki özgüvenine, baskı altında sergilediği soğukkanlılığa, fiziksel varlığına ve rekabetçiliğine hayran. Bu özellikler, kulübün genç savunmacılarla sözleşme imzalarken uyguladığı kriterlerle örtüşüyor.

    Ayrıca okuyun: Bernardo ilk değil... Guardiola ve Mourinho’nun okulunda parlayan yıldızlar

  • Santander’den spot ışıklarının altına

    Salinas, Santander şehrinde doğdu ve futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Kantabria bölgesinde geçirdi; ardından birkaç yerel kulüpte forma giydikten sonra 2019 yılında Racing Santander’in altyapısına katıldı.

    Kulüp, oyuncunun değerini erkenden fark etti ve diğer kulüplerin ilgisinden korumak için sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Geçtiğimiz sezon boyunca Salinas, akademide gelecek vaat eden bir yetenekten A takımın önemli bir oyuncusuna dönüştü. Aynı dönemde İspanya genç milli takımlarında düzenli olarak forma giyen Salinas, 19 yaş altı milli takımın temel taşlarından biri haline geldi.

    Ayrıca oyuncu, Racing Santander’in sportif direktörü Chima Aragon’dan da övgü aldı; Aragon, Salinas’ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir geleceği olacağını öngördü.

    Ayrıca okuyun: Tek bir engel gidişatı değiştirebilir… Al-Hilal, Barcelona yıldızı konusunda pes etmiyor

  • Suudi teklifi… Anlaşmanın önündeki tek engel

    Taraflar arasındaki karşılıklı güvene rağmen, cezai şartın tutarı hâlâ anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor; Racing Santander’in bu tutarı yaklaşık 8 milyon avro olarak belirlediği düşünülüyor.

    Barcelona şu anda anlaşmanın anlık maliyetini hafifletmek için çeşitli finansal çözümler ararken, bir dizi Avrupa kulübü de durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Ayrıca, Salinas’ın kariyerini geliştirmek amacıyla Avrupa’da kalmayı tercih ederek Suudi Arabistan’dan gelen cazip bir mali teklifi reddetmesi, Katalan kulübü içinde olumlu karşılanıyor.

    Müzakereler devam ederken, oyuncunun Barcelona forması giyme isteği sayesinde kulüp avantajlı konumda bulunuyor. Bununla birlikte, "Mundo Dominion" gazetesinin danıştığı kulüp kaynaklarına göre, Racing kulübü Salinas'ın ayrılmasının bu rakamlarla gerçekleşmeyeceğini, aksine 16 milyon avroyu aşan bir bedelle gerçekleşeceğini biliyor. "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, gazete bu rakamı tam olarak belirtmekten kaçındı.

    Kaynaklar, bu tutarın 1 Temmuz'da, yani transfer döneminin resmi açılış tarihinde, kulübün La Liga'ya yükselmesinin ardından yürürlüğe gireceğini ve o tarihte revize edilen sözleşme fesih bedelinin ödenmesi gerektiğini vurguluyor. Racing, Salinas'ın önceliğini Barcelona'ya vermesine rağmen, gelirini en üst düzeye çıkarmak için oyuncusunu koruduğunu belirtiyor.

    Her halükarda, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bologna ve Newcastle United gibi oyuncuya ilgi gösteren diğer takımlarla herhangi bir tür rekabete girmek istemiyor.

  • Cancelo'nun alternatifi mi?

    Gazete şöyle devam etti: "Barcelona, Salinas ile olası bir sözleşmeyi, oyuncunun gelecekte takımda kalmasını garanti altına almak için bir fırsat olarak görüyor; ancak o, sol bek pozisyonundaki ilk tercih olan João Cancelo’nun yerine geçecek bir isim değil. Kiralık sözleşmesi sona erer ermez, Portekizli bek 1 Temmuz’da Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübüne geri dönecek ve Barcelona, transferi kalıcı hale getirmek için kulüple görüşmek zorunda kalacak.

    Jorge Salinas’ı menajeri Jorge Mendes temsil ediyor ve Katalan kulübü, Salinas’ın Barcelona’nın teklifine öncelik verip vermeyeceğini görmek için bekliyor ve Racing Santander ile transfer bedelini düşürmek için görüşmeye çalışıyor. Katalan kulübü, Barcelona ile sözleşme imzalaması halinde önümüzdeki sezon Racing Santander’de kiralık olarak kalabilecek olan oyuncuya 8 milyon euro ödemek istemiyor; bu da oyuncunun La Liga’da kendini geliştirme fırsatı bulmasını sağlayacak.

    Ayrıca okuyun: Senegali döngü tamamlandı... Dünya Kupası yeni gelenleri cezalandırmaya devam ediyor