Cancelo: Al Hilal ile çözümler var... Fleck, Xavi'den farklı

Rojo Blancos ile oynayacakları maçtan ne beklediği sorulduğunda Cancelo şöyle yanıt verdi: "Atlético'nun son yıllarda sergilediği performansı bekliyoruz. Onlar agresif bir takım ve yetenekli oyunculara sahip. Son maçta yaptığımız gibi bunu kontrol altına almalı ve galibiyet peşinde koşmalıyız. Bu bizim için son derece önemli bir karşılaşma."

Fiziksel durumu ve şu anki seviyesi hakkında ise şunları söyledi: "En iyi formuma ulaştım mı bilmiyorum ama haftalar geçtikçe ve antrenmanlar devam ettikçe yeteneğimin ortaya çıkması doğal. Benim yapmaya çalıştığım şey, takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Son maçta hepimiz çok iyi bir performans sergiledik ve ben de galibiyete ulaşmak için elimden geleni yapıyorum."

Gidiş maçında turu garantileme olasılığı hakkında ise şunları söyledi: "Bu çok önemli bir maç. Daha sonra Wanda Stadyumu'na gitmemiz gerektiğini biliyoruz ve orası çok zorlu bir stadyum. İyi olan şey, bizi tur atlama yoluna sokacak bir sonuç elde etmek olacak, ancak her şeye hazırlıklı olmalıyız."

Cancelo, teknik direktörü Hansi Flick hakkında da şunları söyledi: "O çok iyi bir insan ve oyunculara çok yakın. Takıma bu agresif dinamizmi kattı ve bu da onu diğer teknik direktörlerden farklı kılan şey."