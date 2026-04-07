FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Cancelo: Al Hilal ile çözümler var... Fleck, Xavi'den farklı

Portekizli bek: Bu oyuncunun yokluğu Barcelona'yı etkiliyor

Barcelona'nın Portekizli bek oyuncusu João Cancelo, şu anda takımdaki geleceğinin öncelikli bir konu olmadığını vurgulayarak, Katalan ekibiyle birlikte önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçında Atlético Madrid'e karşı oynayacakları karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirtti.

Cancelo, Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Futbolda her şey olabilir. Çalışmaya devam edeceğim ve gelecek sezon ne istediğimi biliyorum. Barcelona'nın bu turnuvada yoluna devam etmesine ve La Liga'yı kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Bu en önemli şey. Şu anda geleceğim önemli değil."

  • Karmaşık bir durum

    Rojo Blancos ile oynayacakları maçtan ne beklediği sorulduğunda Cancelo şöyle yanıt verdi: "Atlético'nun son yıllarda sergilediği performansı bekliyoruz. Onlar agresif bir takım ve yetenekli oyunculara sahip. Son maçta yaptığımız gibi bunu kontrol altına almalı ve galibiyet peşinde koşmalıyız. Bu bizim için son derece önemli bir karşılaşma."

    Fiziksel durumu ve şu anki seviyesi hakkında ise şunları söyledi: "En iyi formuma ulaştım mı bilmiyorum ama haftalar geçtikçe ve antrenmanlar devam ettikçe yeteneğimin ortaya çıkması doğal. Benim yapmaya çalıştığım şey, takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Son maçta hepimiz çok iyi bir performans sergiledik ve ben de galibiyete ulaşmak için elimden geleni yapıyorum."

    Gidiş maçında turu garantileme olasılığı hakkında ise şunları söyledi: "Bu çok önemli bir maç. Daha sonra Wanda Stadyumu'na gitmemiz gerektiğini biliyoruz ve orası çok zorlu bir stadyum. İyi olan şey, bizi tur atlama yoluna sokacak bir sonuç elde etmek olacak, ancak her şeye hazırlıklı olmalıyız."

    Cancelo, teknik direktörü Hansi Flick hakkında da şunları söyledi: "O çok iyi bir insan ve oyunculara çok yakın. Takıma bu agresif dinamizmi kattı ve bu da onu diğer teknik direktörlerden farklı kılan şey."

  • Al-Hilal Müzakereleri

    Genç yetenek Lamine Yamal hakkında şunları söyledi: "Söyleyecek bir şey yok, Lamine dünyanın en yetenekli oyuncusu ya da en iyi 3 oyuncu arasında. Onunla çalışmaya devam etmek ve antrenmanlarda onu görmek benim için bir onur. O fark yaratıyor ve bizimle birlikte olması çok güzel."

    Barcelona'da kalma ihtimaline ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi: "Her zaman seçenekler vardır. Al-Hilal ile sözleşmem var ama her zaman seçenekler vardır. Şu andan sezon sonuna kadar neler olacağını görelim, çünkü dediğim gibi her zaman her şey olabilir. Geldiğimde benim için her şeyin bittiğini söylediler ama sonuçta futbol böyledir. Takım arkadaşlarım gibi çalışmaya devam etmeliyim ve sonunda ne olacağını göreceğiz."

    Teknik performansından ne kadar memnun olduğu sorulduğunda Cancelo şunları söyledi: "Dünyada benden daha çok bana güvenen kimse yok. Mücadelelerimi ve yaşadıklarımı benden ve ailemden başka kimse bilmiyor. Kendime çok inanıyorum."

    Flick ile oynanan defansif oyun tarzı hakkında ise şunları söyledi: "Dinamizm farklı. Yüksek presle risk alıyoruz ve ben bu değerleri savunuyorum. Flick, topa yakın oyuncuya pres ve hücumda Alman dinamizmini getirdi. Bu şekilde maçı neredeyse her zaman kontrol edersiniz ama daha büyük riskler alırsınız."

  • Xavi ile Flick'in Karşılaştırması

    Xavi ile Flick arasındaki farklar hakkında Cancelo şunları söyledi: "Xavi'ye çok minnettarım, bana çok yardımcı oldu. Hans farklı, ne daha kötü ne de daha iyi; daha fazla deneyime sahip ama bence Xavi de çok iyi bir teknik direktör olacak."

    Gavi hakkında sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: "O takımın ruhu, sadece saha içinde değil, saha dışında da öyle. Çok neşeli bir genç, antrenmanlarda bize güç veriyor ve bu da daha yoğun oynamamızı sağlıyor. Çok büyük bir kalbi var ve onunla çalışmak bir onur."

  • Etkileyici bir yokluk

    Şöyle devam etti: "Rafinha liderlerimizden biri; 90. dakikaya kadar kaleciye baskı yapmaya devam ediyor. Ben bunu yapamıyorum çünkü yaşlandım. Takım için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu durumdan etkileniyor. Rashford katkı sağlamaya hazır olmalı; biz Barcelona'yız ve oynamaya hazır olmalıyız."

    Takımın hedefleri hakkında ise şunları ekledi: "Soyunma odasındaki herkes bunu hayal ediyor. Atlético da bizimle aynı hedefleri paylaşıyor ve takım bu maçı kazanmak için her şeyi ortaya koyacak. Çok heyecanlıyız."

    Son olarak, geçen Atletico maçından sonra Lamine Yamal'ın durumuna değinerek şunları söyledi: "Maçtan sonra onu gördüm, kardeşim bana bir video gönderdi. Bu konu hakkında onunla konuşmadım, galibiyetten dolayı çok mutluydum ve onu görmedim. Her şeyin hallolduğunu düşünüyorum."