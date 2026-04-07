Cancelo: Al Hilal ile çözümler var... Fleck, Xavi'den farklı

Barcelona'nın Portekizli bek oyuncusu João Cancelo, şu anda takımdaki geleceğinin öncelikli bir konu olmadığını vurgulayarak, Katalan ekibiyle birlikte önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçında Atlético Madrid'e karşı oynayacakları karşılaşmaya tamamen odaklandığını belirtti.
Cancelo, Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Futbolda her şey olabilir. Çalışmaya devam edeceğim ve gelecek sezon ne istediğimi biliyorum. Barcelona'nın bu turnuvada yoluna devam etmesine ve La Liga'yı kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Bu en önemli şey. Şu anda geleceğim önemli değil."