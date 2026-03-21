Goal.com
Canlı
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-ISRAFP

Çeviri:

Calafiori: "İtalya üstün; Dünya Kupası'na gidersek, kimle olursa olsun mücadele ederiz"

Arsenal'in savunma oyuncusu milli takıma dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Riccardo Calafiori, İtalya için geri dönüş sinyalini veriyor.


Önümüzdeki Perşembe günü Bergamo'da Kuzey İrlanda ile oynanacak yarı final maçı öncesinde, Arsenal'in savunma oyuncusu, Cumartesi günü Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Playofflar için hislerim mi? Olumlu. Motivasyonumuz yüksek ve Dünya Kupası'na gitmek için büyük bir istek duyuyoruz. Coverciano'ya gidip takım arkadaşlarımla bol bol vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum. Tarihimiz bize şunu öğretiyor: Eğer bir takım olarak kenetlenebilirsek, kimle olursa olsun mücadele edebiliriz. Amerika'da bile: Oraya gidersek, her şey olabilir."


  • ÜST İTALYA

    "Korku mu? Bildiğimiz gibi oynarsak Dünya Kupası'na gideriz. Kağıt üzerinde biz üstünüz, sadece kendi gücümüze inanmamız gerekiyor. Etrafta biraz olumsuzluk var ama Milli Takım ve taraftarların aynı yönde kürek çekeceğinden eminim. Hedef hâlâ ulaşılabilir, kenetlenmeliyiz."


    Calafiori şu ana kadar A Milli Takım formasıyla 12 maça çıktı: 9'u Spalletti yönetiminde (onu Haziran 2024'te ilk kez sahaya çıkaran kişi) ve 3'ü Gattuso yönetiminde.


    "Kariyerimin en heyecan verici anı, Avrupa Şampiyonası'ndaki İtalya-Hırvatistan maçıydı. İspanya maçındaki kendi kalesine attığım golün telafisini yapmak istiyordum ve Zaccagni'ye yaptığım asist sayesinde bunu başardım, böylece son 16'ya kaldık."


    • Reklam
World Cup Qualification UEFA
İtalya crest
İtalya
ITA
Kuzey İrlanda crest
Kuzey İrlanda
NIR