Cagliari, Pisacane: "Juventus kusursuz bir takım değil"

Fabio Pisacane, Cagliari teknik direktörü olarak, yarın akşam Unipol Domus'ta TSİ 20.45'te oynanacak Juventus maçı öncesi basın toplantısında konuştu. TuttoJuve.com'un aktardığı öne çıkan açıklamalar şöyle.





SAKATLAR

"Sakatların durumu mu? Deiola beklenenden hızlı iyileşti ama milli ara ona yardımcı oldu, bu çok açık. Her futbolcunun belli bir ağrı eşiği vardır, onu değerlendiriyoruz ama Kevin Carlos gibi o da maçta olacak. Geri kalan herkes hazır, her zamanki üç isim dışında."





JUVENTUS

"Nasıl bir Juventus bekliyorum mu? Maçı oynamak isteyecek bir Juventus bekliyorum. Fiziksel yapısı var, üç puanı almak isteyecektir. Onlara karşı koyma konusunda iyi olmalıyız. 4-3-4 ya da 4-2-3-1 ile oynayacak. Kanatlarda muazzam bir potansiyele sahip, kusursuz bir takım değil ama onlara büyük saygı duyuyoruz."







