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Pisacane Juventus Cagliari Serie AGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Cagliari, Pisacane: "Juventus kusursuz bir takım değil"

Juventus
F. Pisacane

Kırmızı-mavililerin teknik direktörü, Juventus maçı öncesinde konuştu

Fabio Pisacane, Cagliari teknik direktörü olarak, yarın akşam Unipol Domus'ta TSİ 20.45'te oynanacak Juventus maçı öncesi basın toplantısında konuştu. TuttoJuve.com'un aktardığı öne çıkan açıklamalar şöyle.


SAKATLAR

"Sakatların durumu mu? Deiola beklenenden hızlı iyileşti ama milli ara ona yardımcı oldu, bu çok açık. Her futbolcunun belli bir ağrı eşiği vardır, onu değerlendiriyoruz ama Kevin Carlos gibi o da maçta olacak. Geri kalan herkes hazır, her zamanki üç isim dışında."


JUVENTUS

"Nasıl bir Juventus bekliyorum mu? Maçı oynamak isteyecek bir Juventus bekliyorum. Fiziksel yapısı var, üç puanı almak isteyecektir. Onlara karşı koyma konusunda iyi olmalıyız. 4-3-4 ya da 4-2-3-1 ile oynayacak. Kanatlarda muazzam bir potansiyele sahip, kusursuz bir takım değil ama onlara büyük saygı duyuyoruz."



  • MAÇ

    “Juventus mu? Sahaya savaşçıların DNA’sını, yani bizim DNA’mızı koymamız gerekecek. Maça diğerleri gibi hazırlandık.”


    NZOLA

    “Nzola mı? Bireysel bir süreçten geçti, kolay olmadı. Umarım ilk golünün devamı gelir. İlk 11’de başlayabilir.”


    ROMANO

    “Romano mu? Hem iç orta saha hem de oyun kurucu olarak oynayabilen bir futbolcu. Sonra her birimiz takıma giydireceğimiz elbiseyi düşünürüz. Onu dinamik bir iç orta saha olarak görüyorum ama farklı maç planlarında oyun kurucu olarak da görev yapabilir.”


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