Cachavacha geri döndü! Efsane Diego Forlan, çok sevdiği Japonya'da Uruguay kulübesi dönemini başlatıyor

Bir basın toplantısında konuşan Forlan, Japonya'ya dönmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, J1 League ekibi Cerezo Osaka'da geçirdiği iki yıllık futbolculuk dönemini sevgiyle hatırladı. Ülkeyi en son 2018'de bir Asya Şampiyonlar Ligi maçı için ziyaret eden eski forvet, Japonya'daki futbolun gelişimini ve kültürünü övdü.

Avrupa'da forma giyen üst düzey Japon yeteneklere karşı dolu tribünler önünde mücadele etmenin heyecan verici bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Forlan, "Japonya'da oynama fırsatı bulduğum için gerçekten minnettarım" dedi. "Cerezo Osaka'da iki yıl oynamak, bende iz bırakan harika bir deneyimdi. Japonya'nın uluslararası düzeyde üst seviyede oyuncuları var ve yarın üst düzey bir maç olacak."