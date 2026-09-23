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Cerezo Osaka v Kashima Antlers - J.League J1J.LEAGUE
Alvino Hanafi
Çeviri:

Cachavacha geri döndü! Efsane Diego Forlan, çok sevdiği Japonya'da Uruguay kulübesi dönemini başlatıyor

Uruguay
D. Forlan
Japonya - Uruguay
Japonya
Hazırlık Maçları
Güney Kore - Uruguay
Güney Kore

Diego Forlan, Uruguay'ın geçici teknik direktörü olarak resmi ilk maçına Miyagi'deki Q&A Stadyumu'nda Japonya ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkacak. Efsane forvet, daha önce Cerezo Osaka forması giydiği ülkeye dönüşü nedeniyle büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.

  • Forlan, Miyagi'de Uruguay A Milli Takımı teknik ekibindeki ilk maçına çıkıyor

    Diego Forlan, perşembe günü Japonya ile oynanacak uluslararası hazırlık maçında geçici teknik direktör olarak ilk kez Uruguay A Milli Takımı'nın başında olacak. 47 yaşındaki ikon, Miyagi'deki Q&A Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde kadrosunu Sendai'de topladı.

    Forlan, geçici olarak üstlendiği A takım görevini Uruguay 20 Yaş Altı Milli Takımı teknik direktörlüğüyle birlikte yürütüyor.

    Teknik adam, üst düzey rakibe karşı agresif bir performansla görev süresine başlamayı hedefliyor.


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    Eski forvet, Japonya'daki değer verdiği oyunculuk geçmişini anlattı

    Bir basın toplantısında konuşan Forlan, Japonya'ya dönmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, J1 League ekibi Cerezo Osaka'da geçirdiği iki yıllık futbolculuk dönemini sevgiyle hatırladı. Ülkeyi en son 2018'de bir Asya Şampiyonlar Ligi maçı için ziyaret eden eski forvet, Japonya'daki futbolun gelişimini ve kültürünü övdü.

    Avrupa'da forma giyen üst düzey Japon yeteneklere karşı dolu tribünler önünde mücadele etmenin heyecan verici bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

    Forlan, "Japonya'da oynama fırsatı bulduğum için gerçekten minnettarım" dedi. "Cerezo Osaka'da iki yıl oynamak, bende iz bırakan harika bir deneyimdi. Japonya'nın uluslararası düzeyde üst seviyede oyuncuları var ve yarın üst düzey bir maç olacak."

  • Valverde'nin sakatlık darbesine rağmen kazanan kültürüne öncelik verildi

    Uruguay, sakatlanan Federico Valverde'nin yerine orta saha oyuncusu Emiliano Martinez'in kadroya çağrıldığı son dakika kadro değişikliğinin ardından bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Önemli isimlerin eksikliğine rağmen Forlan, Uruguay Milli Takımı'nın her maçı kazanmak gibi mutlak bir zorunluluğu olduğunu vurguladı.

    Kadrosunun dengesine dikkat çeken Forlan, takımın teknik kalitesini, gol yollarındaki derinliğini ve savunma yapısını övdü.

    "Bundan sonra mesele kazanmak. Bu kadar basit" diyen Forlan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Uruguaylıların, milli takımı olması gerektiğini bildiğimiz seviyeye taşıma zorunluluğu var. Kazanmak en çok sevdiğimiz şey. Top kontrolü çok iyi olan oyuncularımız, golcülerimiz ve iyi savunmacılarımız var."

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    Çifte yönetim rolü, uzun vadeli uluslararası vizyonu besliyor

    Forlan, sözleşme düzenine açıklık getirerek, üst düzey görevini geçici olarak sürdürdüğünü ve yaklaşan Güney Amerika Şampiyonası'nda 20 yaş altı takımı yönetmesini kapsayan sabit bir sözleşmesi bulunduğunu anlattı. Teknik direktör, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında yaşanan hayal kırıklığı yaratan elenişin ardından milli takımın ivmesini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.

    Uruguay, perşembe günkü maça efsanevi teknik direktörleri yönetiminde bir galibiyet temeli oluşturma isteğiyle çıkıyor.

    Uruguay, Forlan'ın rehberliğinde gücünü ortaya koymayı hedefliyor.

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