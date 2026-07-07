BVB’den bir ayrılık daha: SV Elversberg, Borussia Dortmund’dan bir oyuncuyu kadrosuna kattı

Campbell, geçen sezon da Siyah-Sarılar’da forma giymemişti. Geçen yaz VfB Stuttgart’a katılmak istemişti, ancak transfer, kulüplerin transfer ücreti konusundaki farklı görüşleri nedeniyle gerçekleşememişti. Sonunda Campbell, TSG Hoffenheim’a kiralandı; ancak burada Bundesliga’da A takımda oynadığı beş kısa maçta toplamda sadece 74 dakika sahada kalabildi.

Campbell, 2024 yılında BVB'nin A takımına yükseldiğinden bu yana sadece iki maçta daha forma giyebildi. 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu, 2022 yılında İzlandalı kulüp Breidablik'in U19 takımından Siyah-Sarılar'a katılmış ve BVB'nin genç takımlarında hızı ve golcü özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

U19 ve U17 takımlarında oynadığı 58 maçta 19 gol attı ve 21 asist yaptı. Yedek takımda da dikkatleri üzerine çekti: Üçüncü Lig’de oynadığı 13 maçta iki gol attı ve bir golün hazırlığını yaptı.