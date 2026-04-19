BVB'deki dört yıl son derece trajik bir şekilde sona erdi: Niklas Süle, FC Bayern'e asla öcünü alamadı

37. dakikada Süle, Hoffenheim'ın forveti Andrej Kramaric'i durdurmaya çalışırken ceza sahasında talihsiz bir şekilde kaydı ve dizini burktu. Düşerken bile acıdan yüzünü buruşturmuştu; sırt üstü yere düşmeden hemen önce Süle kolunu yukarı doğru uzattı. Aynı anda Kramaric'in vurduğu top eline çarptı. Hakem Daniel Siebert önce oyuna devam ettirdi, ardından Süle'nin tedavisini sağlattı, gözleri yaşlarla dolu savunma oyuncusunun yardımcılara desteklenerek sahadan topallayarak çıkmasını bekledi ve ancak o zaman saha kenarına koşarak olayın görüntülerini bir kez daha izledi. Tamamen absürt el kuralına uygun olarak penaltı kararı verdi. Kramaric skoru 1-0'a getirirken, Süle çoktan stadyumun alt katlarına inmişti. "Henüz kesin bir şey bilmiyoruz. En azından sahaya çıkabildi. Bu da iyi bir işaret," dedi Kovac daha sonra. Ancak genel müdür Lars Ricken o kadar iyimser değildi: "Ciddi bir sakatlık şüphesi var. Dizinde bandajla soyunma odasında oturuyor," diye bildirdi.

Süle, dört yıl süren ve çoğunlukla talihsiz geçen bir dönemin ardından yaz aylarında BVB'den ayrılacak. Bu durum Mart ortasından beri belliydi. Ancak şimdi, talihsiz bir şekilde kayarak dizinden ağır bir şekilde yaralanan ve bir penaltıya neden olan Süle, her şeye rağmen BVB'deki zamanından akıllarda kalacak bir görüntü de sunmuş olabilir.

Sanki buna gerek varmış gibi, örneğin 2024 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, antrenmanda karnını sıkıca saran tişörtüyle çekilmiş bir fotoğrafı zaten vardı.





Buna ek olarak rehabilitasyondan da fazlasıyla fotoğraf vardı. Süle, Cumartesi gününe kadar son iki sezonda toplam 226 gün sahalardan uzak kalmıştı. 226 gün ya da sakatlıklar nedeniyle kaçırılan 39 maç. Sadece bu sezonda bile kas ve ayak parmağı sakatlığı, sırt sorunları ve uyluk kasında gerilme nedeniyle forma giyememişti. İlk profesyonel kulübüne karşı oynadığı maç, bu sezon Bundesliga'daki sadece onuncu maçıydı ve bu maçlarda toplam 485 dakika sahada kaldı.