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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

'Büyülendim' - Matteo Ruggeri, neden Aston Villa'yı seçtiğini açıkladı

M. Ruggeri
Aston Villa
Premier Lig

Matteo Ruggeri, Aston Villa'ya katılma kararına dair konuştu ve kulübün gelecek için ortaya koyduğu iddialı vizyondan hemen etkilendiğini itiraf etti. İtalyan bek, 25 milyon euro artı bonuslar karşılığında West Midlands ekibine transfer olarak yükselişteki kariyerinde önemli bir adım attı.

  • Villa Park'ta yeni bir dönem

    Aston Villa'nın son transferi Ruggeri, Atletico Madrid'den Premier League'e transferini tamamlamasının ardından duyduğu büyük gururu dile getirdi. Geçen sezon İspanyol ekibine beş yıllık sözleşmeyle katılan ve yaz döneminde Villa'ya transferini tamamlamadan önce tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp yedi asist yapan 24 yaşındaki oyuncu, Atalanta'da alt yaş kategorilerinden yıldırım gibi yükselmişti ve şimdi Unai Emery yönetiminde kilit isimlerden biri olmayı hedefliyor.

    Ruggeri, Aston Villa'nın resmi medya kanallarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. "Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok heyecan verici; yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve bu maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum. Takımın projesinden gerçekten çok etkilendim, bunun büyük beklentilerin olduğu dev bir lig olduğunu biliyorum ve son sonuçlara baktığımda evet deyip bu kulübün bir parçası olma konusunda hiçbir şüphem olmadı."

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Avrupa tecrübesi ve taktik uyumu

    Ruggeri, Avrupa kupalarında önemli süreler almış bir isim olarak Villa Park’a üst seviyede hatırı sayılır bir deneyimle geliyor. Çok yönlü sol bek, Atalanta ve Atletico Madrid’de geçirdiği dönemde Şampiyonlar Ligi’nde 23 maça çıktı ve bu süreçte üç asist yaptı. Hem klasik bir bek hem de beşli orta sahada kanat beki olarak görev yapabilmesi, Emery’ye değerli bir taktik esneklik sağlıyor.

    Ruggeri sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle Aston Villa’nın çok sayıda maçını izledim ve hocanın istediği tempodan, talep ettiği futbol kalitesinden gerçekten çok etkilendim. Buraya gelip bu kulübün renklerini savunmaya başlama konusunda bu yüzden hiç tereddüdüm olmadı. Geçen sezon benim için önemliydi ve Aston Villa’da da aynı derecede iyi işler yapmayı, ardından da bu kulüple bir kupa kazanmayı umuyorum."

  • Uluslararası hedefler ve savunmadaki idoller

    Atalanta ile 2023-24 Avrupa Ligi'ni kazanması ve geçen sezon Atletico Madrid ile Copa del Rey finaline çıkması da dahil olmak üzere kulüp düzeyindeki etkileyici performansına ve İtalya Milli Takımı kadrosuna birçok kez çağrılmasına rağmen Ruggeri, hâlâ İtalya formasıyla ilk A milli maçına çıkmayı bekliyor. Premier League'e transferi, milli takım teknik ekibinin dikkatini çekmek adına stratejik bir adım olarak görülüyor. Ruggeri, ilham almak için uzun süredir efsane isimlere baktığını söylerken, özellikle de tarihin en büyük savunmacılarından birini çocukluk kahramanı olarak gösterdi.

    Savunmacı, "Çocukken sol bek olarak Paolo Maldini'yi gerçekten çok severdim ama yıllar içinde kendime örnek aldığım belirli bir oyuncu olmadı. Çocukken örnek aldığım kişi oydu" itirafında bulundu.

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  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Villa Park'taki atmosfer beklentisi

    İtalyan savunmacı, Villa'nın bu hafta sonu Brighton and Hove Albion ile karşılaşacak olması ve ardından Arsenal'e karşı zorlu bir maça çıkacak olması nedeniyle hızlı bir ilk maç fırsatı yakalayabilir. Ruggeri, yeni ortamıyla ilgili şimdiden çalışmaya başladı ve Villa Park'ta kendisini bekleyen tutkulu desteği inceliyor.

    "Stadın birçok videosunu ve fotoğrafını gördüm, taraftarların inanılmaz olduğunu gördüğüm için orada oynamak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi tanımak için sabırsızlanıyorum" dedi. Kulübün son Avrupa başarısı ve ligdeki ilerleyişinin ardından yakaladığı ivmeyle Ruggeri, özgüveni yüksek bir kadroya katılıyor.

Premier Lig
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Aston Villa
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