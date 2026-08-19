Aston Villa'nın son transferi Ruggeri, Atletico Madrid'den Premier League'e transferini tamamlamasının ardından duyduğu büyük gururu dile getirdi. Geçen sezon İspanyol ekibine beş yıllık sözleşmeyle katılan ve yaz döneminde Villa'ya transferini tamamlamadan önce tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp yedi asist yapan 24 yaşındaki oyuncu, Atalanta'da alt yaş kategorilerinden yıldırım gibi yükselmişti ve şimdi Unai Emery yönetiminde kilit isimlerden biri olmayı hedefliyor.

Ruggeri, Aston Villa'nın resmi medya kanallarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. "Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok heyecan verici; yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve bu maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum. Takımın projesinden gerçekten çok etkilendim, bunun büyük beklentilerin olduğu dev bir lig olduğunu biliyorum ve son sonuçlara baktığımda evet deyip bu kulübün bir parçası olma konusunda hiçbir şüphem olmadı."