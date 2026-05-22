"Bunu onlara ödeteceğiz!" FC Bayern'e yapılan sansasyonel transfer, VfB Stuttgart'u hâlâ kızdırıyor

DFB Kupası
Bayern Münih - VfB Stuttgart
Bayern Münih
VfB Stuttgart

Sezonun ortasında gerçekleşen bu sansasyonel transfer, VfB Stuttgart'ta FC Bayern'e karşı hâlâ öfkeye neden oluyor.

Dört yılın ardından, Pazarlama Direktörü Rouven Kasper, Ocak 2026'da FC Bayern'e transfer oldu ve burada da Michael Diederich'in yerine AG'nin Pazarlama ve Satış Direktörü olarak göreve başladı.

"Bu beni kişisel olarak etkiledi. Bunu Bayern'e de unutmayacağım. Ama hayatta her şeyin bir geri dönüşü vardır," dedi VfB Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Wehrle, rekor şampiyonla oynanacak kupa finali öncesinde düzenlenen bir etkinlikte Bild gazetesine verdiği demeçte ve gülümseyerek ekledi: "Bu transferi bir gün Bayern'e ödeteceğiz."

  • Wehrle, Kasper'in FCB ile olan eski bağlarını her ne kadar anlasa da, bu transferi "kişisel" olarak algıladığını, çünkü "yedi ay boyunca işini yapmak" zorunda kaldığını belirtti: "Bu tam bir delilik – üstelik tek bir euro bile almadan," diye alaycı bir şekilde ekledi Wehrle.

    Kasper, kendi isteğiyle VfB ile 2028'e kadar süren sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmıştı, bu nedenle Bayern herhangi bir transfer ücreti ödemek zorunda kalmadı. 44 yaşındaki Kasper, Ocak 2022'de VfB yönetim kurulu üyesi olmadan önce, 2016'dan 2021'e kadar Münih ekibinde "Asya Başkanı" olarak görev yapmıştı.

    FC Bayern, Kasper'i transfer ücreti ödemeden kadrosuna kattı - VfB talebi kabul etti

    "Rouven Kaspers'ın bu yeni mesleki görevi üstlenme isteğini kabul ettik, çünkü VfB'de geçirdiği süre boyunca kulübümüze büyük hizmetlerde bulundu ve yeniden güçlenmemize önemli bir katkı sağladı. Onun çabaları olmasaydı, VfB bir şirket, iş platformu ve marka olarak bugün olduğu kadar güçlü bir konumda olmazdı," demişti o zamanlar VfB Stuttgart'ın Denetim Kurulu Başkanı ve Başkanı Dietmar Allgaier.

    Eski patronunun yarı ciddi, yarı şakacı sözlerini Kaspar Wehre kötüye almadı. Aksine. "Alex sadece harika bir insan değil, aynı zamanda yeterince olgun da. Bunu kolayca atlatacaktır. Dostluk açısından, artık aynı ofiste çalışmamak elbette üzücü. Ama gözümüz ileride. Alex kararımı anladı, bu adımdan pişman değilim ve Münih'e çok iyi uyum sağladım," dedi Kasper.

