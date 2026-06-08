İngiliz basında çıkan söylentilere göre, FC Liverpool, Arsenal ve iki Manchester kulübü gibi devler de El Mala'ya göz dikmiş durumda. Ancak Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin transfer listesinde onun adı pek üst sıralarda yer almıyor. Maliyet nedeniyle Bundesliga içinde bir transfer de olası görünmüyor. Yakın geçmişte hem FC Bayern Münih hem de BVB'nin El Mala ile ilgilendiği söylenmişti.

El Mala ise 2030 yılına kadar Köln ile sözleşmesi devam ediyor. Takımda kalması halinde, İngiltere'ye transfer olması durumunda kazanacağı paradan çok daha az kazanacağı kesin. Brentford'un onu yıllık 4 milyon Euro'dan fazla bir maaşla ikna ettiği söyleniyor.

Köln için ise El Mala'nın kalması tam bir başarı olurdu. 34 maçta 18 gol katkısı ile, çoğu yedek olarak, geçen sezon Bundesliga'ya yeni yükselen takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynadı. Buna bağlı olarak, Alman Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi için yüksek sesli çağrılar da olmuştu. Özellikle de Lennart Karl'ın sakatlığından sonra. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, sürpriz bir şekilde RB Leipzig'den Assan Ouedraogo'yu kadroya dahil etti ve böylece kanat pozisyonu için bire bir yedek almaktan vazgeçti.