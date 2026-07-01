Hummels, MagentaTV’de yaptığı açıklamada, “Bazılarının kendi iradeleriyle artık devam etmeyeceklerine karar vermelerini bekliyorum” dedi. “30’lu yaşlarının başında olan, ancak Almanya adına iyi bir turnuva oynamak ya da iyi sonuçlar elde etmek için şimdiden dört, beş ya da altı turnuvada şansları olmasına rağmen bunu başaramayan oyunculara da seslenmek gerekiyor.”

Ancak ertesi gün, eski Bayern ve BVB savunma oyuncusu, yanlış anlaşılmamak için açıklamalarını bir kez daha netleştirmek istedi. Hummels, kaptan Joshua Kimmich’in taleplerinin açıkça dışında tutulduğunu belirtti: “Şunu da eklemek isterim: Ben kesinlikle bu fırsatlara sahip olan oyunculardan bahsettim. Ancak, sözlerimin bu şekilde yorumlandığını gördüğüm için şunu da vurgulamak isterim: Joshua Kimmich'i kastetmedim."