Paraguay’a karşı penaltı atışlarında 3-4 yenilginin hemen ardından, eski milli futbolcu bazı DFB yıldızlarından Alman milli formasıyla gelecekleri hakkında kafa yormalarını istemişti.
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"Bunu çok uzun süre izledik": Dietmar Hamann, önemli bir DFB kadro kararında Mats Hummels'e karşı çıkıyor
Hummels, MagentaTV’de yaptığı açıklamada, “Bazılarının kendi iradeleriyle artık devam etmeyeceklerine karar vermelerini bekliyorum” dedi. “30’lu yaşlarının başında olan, ancak Almanya adına iyi bir turnuva oynamak ya da iyi sonuçlar elde etmek için şimdiden dört, beş ya da altı turnuvada şansları olmasına rağmen bunu başaramayan oyunculara da seslenmek gerekiyor.”
Ancak ertesi gün, eski Bayern ve BVB savunma oyuncusu, yanlış anlaşılmamak için açıklamalarını bir kez daha netleştirmek istedi. Hummels, kaptan Joshua Kimmich’in taleplerinin açıkça dışında tutulduğunu belirtti: “Şunu da eklemek isterim: Ben kesinlikle bu fırsatlara sahip olan oyunculardan bahsettim. Ancak, sözlerimin bu şekilde yorumlandığını gördüğüm için şunu da vurgulamak isterim: Joshua Kimmich'i kastetmedim."
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Hummels, Kimmich hakkında: "Her türlü şüphenin ötesinde"
Artık 31 yaşında ve altı turnuvada (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) forma giymiş olan Kimmich, aslında tam olarak Hummels’in tanımladığı kategoriye giriyor. DFB takımının son finallerdeki hayal kırıklığı yaratan performansları göz önüne alındığında, FC Bayern Münih’in orta saha oyuncusu, pek çok kişi için Alman milli takımının son dönemdeki başarısızlıklarının sembolü haline gelmiştir.
Hummels ayrıca Kimmich’in “karakter açısından her türlü şüphenin ötesinde” olduğunu belirtti. “O, her gün yüzde 100 antrenman yapan tam bir profesyonel. Kesinlikle onunla konuşmadım.”
Acı bir şekilde son 16 turunda elenmenin ardından Alman milli takımından ne kadar oyuncunun emekli olacağı henüz belli değil. Manuel Neuer, Paraguay maçı hemen ardından DFB’deki ikinci kariyer sonunu resmen açıklamıştı; bunun yanı sıra Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané ve Oliver Baumann da emeklilik adayları olarak görülüyor.
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Dietmar Hamann, genç oyunculara bir şans vermek istiyor
Dietmar Hamann ise Hummels’ten farklı bir görüş ortaya koydu. 52 yaşındaki Hamann, yeni bir başlangıç yapabilmek için sert bir kesinti yapılmasını – yani Kimmich’in de ayrılmasını – tercih ederdi. “Artık gençlerle oynamak zorundayız, çünkü bu durumu çok uzun süre izledik.”
Kimmich ise MagentaTV’deki programın ardından devam etmek istediğini açıkça belirtmişti: “Asla yapmayacağım tek şey pes etmektir.”