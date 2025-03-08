Bundesliga'nın devleri aynı anda bozguna uğradı

AFPİdil Erin TetikBundesliga'nın devleri aynı anda bozguna uğradıBayern MünihBundesliga IBayern Münih - BochumBochumBundesliga'da aynı saatte başlayan maçlarda Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund rakiplerine boyun eğdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaBundesliga'da üç büyük takım hüsrana uğradıLeverkusen, 22 maç sonra kaybettiBochum, 33 yıl sonra ilk kez Bayern'i deplasmanda yendiGOAL'yi WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱