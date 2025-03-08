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İdil Erin Tetik

Bundesliga'nın devleri aynı anda bozguna uğradı

Bayern MünihBundesliga IBayern Münih - BochumBochum

Bundesliga'da aynı saatte başlayan maçlarda Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund rakiplerine boyun eğdi.

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  • Bundesliga'da üç büyük takım hüsrana uğradı
  • Leverkusen, 22 maç sonra kaybetti
  • Bochum, 33 yıl sonra ilk kez Bayern'i deplasmanda yendi
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