Getty Images SportPeter McVitie ve Can ÖzerBundesliga devi Bayern Münih'te Harry Kane şokuH. KaneBayern MünihŞampiyonlar LigiBundesliga IBayern Münih - CelticCelticHarry Kane, baldırındaki sakatlığın ağırlaşmasının ardından şimdilik Bayern Münih antrenmanlarına katılamayacak.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaKane, Celtic karşısında devre arasında oyundan çıktıForvet baldır sakatlığı ile mücadele ediyorİyileşmek için bu hafta antrenmanları kaçıracakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱