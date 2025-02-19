Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Peter McVitie ve Can Özer

Bundesliga devi Bayern Münih'te Harry Kane şoku

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Harry Kane, baldırındaki sakatlığın ağırlaşmasının ardından şimdilik Bayern Münih antrenmanlarına katılamayacak.

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Haberin devamı aşağıda
  • Kane, Celtic karşısında devre arasında oyundan çıktı
  • Forvet baldır sakatlığı ile mücadele ediyor
  • İyileşmek için bu hafta antrenmanları kaçıracak
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