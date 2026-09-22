Dönüşünde ESPN'e konuşan Veerman, önceki seçilmesinden bu yana geçen süreye dair herhangi bir hayal kırıklığını reddetti. Eski PSV yıldızı, Almanya'ya transferinin milli takım kariyerini yeniden canlandırmak için kendisine ideal platformu sunduğunu vurguladı.

Veerman, odağının tamamen Xavi'nin kadrosunda kendine yer edinmek olduğunu ifade etti.

"Harika bir transfer yaptım ve şimdi Hollanda Milli Takımı'nda benim için yeni bir başlangıç var" diyen Veerman, "Peki neden buna dönüp bakayım ki? Bunun kesinlikle hiçbir anlamı yok. Dortmund'a o transfer benim için harika oldu" ifadelerini kullandı.



