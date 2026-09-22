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‘Bu yeni bir başlangıç!’: Joey Veerman, hayalindeki Hollanda geri çağrısını aldıktan sonra konuştu
Veerman, Dortmund'a transferinin ardından Hollanda'ya geri döndü
Joey Veerman, iki yıllık milli takım yokluğunun ardından resmen Hollanda Milli Takımı kadrosuna geri döndü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz döneminde PSV'den Borussia Dortmund'a ses getiren bir transfer yaptı ve Almanya'da kısa sürede kendini kabul ettirerek yeni milli takım teknik direktörü Xavi'yi ikna etti.
Veerman'ın milli formayla son maçı, Euro 2024 yarı finalinde İngiltere'ye karşı oynandı.
Zeist'teki milli takım antrenman merkezine gelen orta saha oyuncusu, milli takımdaki takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu geçmişe dönüp bakmayı reddediyor ve yeni bölümü benimsiyor
Dönüşünde ESPN'e konuşan Veerman, önceki seçilmesinden bu yana geçen süreye dair herhangi bir hayal kırıklığını reddetti. Eski PSV yıldızı, Almanya'ya transferinin milli takım kariyerini yeniden canlandırmak için kendisine ideal platformu sunduğunu vurguladı.
Veerman, odağının tamamen Xavi'nin kadrosunda kendine yer edinmek olduğunu ifade etti.
"Harika bir transfer yaptım ve şimdi Hollanda Milli Takımı'nda benim için yeni bir başlangıç var" diyen Veerman, "Peki neden buna dönüp bakayım ki? Bunun kesinlikle hiçbir anlamı yok. Dortmund'a o transfer benim için harika oldu" ifadelerini kullandı.
Bundesliga'nın yoğunluğu, taktik açıdan önemli bir seviye atlama fırsatı sunuyor
Veerman, VriendenLoterij Eredivisie ile Bundesliga arasındaki fiziksel gereksinimler ve rekabet derinliğindeki keskin farkı vurguladı. Ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşen orta saha oyuncusu, antrenman düzeninin çok daha fazla efor gerektirdiğini belirtti.
Evindeki maçlarda Paderborn gibi Almanya'nın alt sıra ekiplerine karşı oynamayı da ligin genel kalitesine kanıt olarak gösterdi.
"Antrenman farklı, yoğunluk farklı" diye ekledi Veerman. "Artık bunun Alman liginde farklı olduğunu fark ediyorsunuz. Evde Paderborn'a karşı oynamak, PSV ile Eredivisie'de alt sıralardaki takımlara karşı evde oynamaktan farklı."
- AFP
Veerman, Xavi’nin yönetiminde çift pivot rolünü hedefliyor
Xavi ile ilk grup taktik toplantılarına katılan Veerman, yeni teknik direktörün topa sahip olma ve hücum organizasyonuna odaklanmasını övdü. Dortmund'da istikrarlı şekilde iki kişilik merkez orta sahada görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, tercih ettiği derinde oyun kurucu pozisyonunda süre almayı umuyor.
Hollanda, yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken Veerman da forma giymek için istekli.
Veerman, Almanya'daki kulüp performansını milli takım sahnesine taşımayı hedefliyor.
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