Bu takım Fransız yıldızlara hiç şans tanımıyor: Leonardo ve Maldini, izlenecek örnek İspanya’dır

İşte Oyarzabal, özellikle orta saha oyuncularının muhteşem pas oyunuyla övülen İspanya’nın gizli sırrını temsil ediyor; Rodri bu konuda bir usta, hem Olmo hem de Fabián ise mükemmel öğrenciler. Ancak forvet oyuncusu hayati önem taşıyor, çünkü oyuna uyum ve işlevsellik katıyor; teknik direktörün yedek kulübesinden verdiği talimatları sahada uyguluyor. Güzel ama imkansız olmayan bir şey. Hatta tam tersi. Teknik direktör De la Fuente, Oyarzabal’ı genç takımlardan beri yetiştirip şımarttı; üstelik bu süreçte, pek öne çıkarılmasa da hayati öneme sahip bir başka unsur olan “uçan kaleci” Unai Simón da vardı. Onlarla birlikte başkaları da vardı; bu da İspanya’nın genç takımlardan A milli takıma uzanan sisteminin iyi işlediğini gösteriyor. Harika. Ve bu, bizim de örnek almamız gereken bir model. De la Fuente, çeşitli genç takımlarda görev yaparak yetişmiş bir federasyon teknik direktörü. A milli takıma geldiğinde, bir zamanlar antrenörlüğünü yaptığı, artık yetişkin olmuş gençleri yönetmekle karşı karşıya kaldı. Bazıları ise çok büyük isimler haline geldi.





İşte İtalya’da da izlenmesi gereken gerçek model budur. İspanyol modelidir. Oyun tarzından ziyade – ki bu yeteneğe bağlıdır – sistem açısından: on altı yaşından itibaren, potansiyel A Milli Takım oyuncuları, daha sonra büyükler arasına dahil edilebilmeleri için yönlendirilmeli, takip edilmeli, kaynaştırılmalı ve eğitilmelidir. Acele etmeden ve abartmadan, ancak gerçek bir projeyle; Maldini ve Leonardo’nunbunu hemen uygulamaya koyması gerekiyor. Coverciano’daki çalışmaları eskiden olduğu gibi düzenlemeliler; tıpkı eski Bearzot ve Vicini gibi, alt kademelerden, yani genç takımlarda yetenekleri yaratıp yetiştirdikleri dönemden edindikleri bilgileri yanlarında getirerek zirveye ulaşanların yaptığı gibi.







