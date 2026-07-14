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Sabatini Spagna Francia
Sandro Sabatini

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Bu takım Fransız yıldızlara hiç şans tanımıyor: Leonardo ve Maldini, izlenecek örnek İspanya’dır

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası

Kırmızı Furies, Les Bleus’u ezip geçti ve finale yükseldi: Maçın hiç rekabeti yoktu.

Yıldızları birdenbire kararan, tanınmaz hale gelen Fransa. Küçük yıldız Yamal’dan bağımsız olarak, takım oyununda olağanüstü bir performans sergileyen İspanya. Bu, bu Dünya Kupası’nda ilk kez yaşandı; yarı finalde gerçekleşti. En uygunsuz anda ve Fransız takvimi için en kötü günde: ulusal bayram olarak kutlanan 14 Temmuz’da. Bastille’i ele geçirmek ya da şimdiye kadar görülenleri kökten değiştirmek gerekmiyordu. Deschamps’ın milli takımı için, şimdiye kadar sergilediği performansı tekrarlamak yeterli olurdu. Ancak Fransa bunu başaramadı; artık – tabii bu önemliyse – en fazla üçüncü sırayı elde edebilecek: sembolik bir bronz madalya, 2018’deki şampiyonluğa ve 2022’deki finale kıyasla bir geri adım.


Tarih, İspanya’nın yarı finaldeki zaferinin işaretlerinin son Nations League ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarında görüldüğünü söylüyor. Ancak Dallas’ta oynanan yarı finalde sahaya tarih değil, daha çok maçın akışı çıktı. Ve tam da güncel olaylar, teknik direktör De la Fuente’nin mükemmel bir şekilde kurguladığı ve Digne’nin Yamal’a karşı gösterdiği yakışıksız dikkatsizliğinin açtığı kapı sayesinde, Oyarzabal’ın penaltısıyla skoru açan bir maçı anlatıyor.







  • İşte Oyarzabal, özellikle orta saha oyuncularının muhteşem pas oyunuyla övülen İspanya’nın gizli sırrını temsil ediyor; Rodri bu konuda bir usta, hem Olmo hem de Fabián ise mükemmel öğrenciler. Ancak forvet oyuncusu hayati önem taşıyor, çünkü oyuna uyum ve işlevsellik katıyor; teknik direktörün yedek kulübesinden verdiği talimatları sahada uyguluyor. Güzel ama imkansız olmayan bir şey. Hatta tam tersi. Teknik direktör De la Fuente, Oyarzabal’ı genç takımlardan beri yetiştirip şımarttı; üstelik bu süreçte, pek öne çıkarılmasa da hayati öneme sahip bir başka unsur olan “uçan kaleci” Unai Simón da vardı. Onlarla birlikte başkaları da vardı; bu da İspanya’nın genç takımlardan A milli takıma uzanan sisteminin iyi işlediğini gösteriyor. Harika. Ve bu, bizim de örnek almamız gereken bir model. De la Fuente, çeşitli genç takımlarda görev yaparak yetişmiş bir federasyon teknik direktörü. A milli takıma geldiğinde, bir zamanlar antrenörlüğünü yaptığı, artık yetişkin olmuş gençleri yönetmekle karşı karşıya kaldı. Bazıları ise çok büyük isimler haline geldi.


    İşte İtalya’da da izlenmesi gereken gerçek model budur. İspanyol modelidir. Oyun tarzından ziyade – ki bu yeteneğe bağlıdır – sistem açısından: on altı yaşından itibaren, potansiyel A Milli Takım oyuncuları, daha sonra büyükler arasına dahil edilebilmeleri için yönlendirilmeli, takip edilmeli, kaynaştırılmalı ve eğitilmelidir. Acele etmeden ve abartmadan, ancak gerçek bir projeyle; Maldini ve Leonardo’nunbunu hemen uygulamaya koyması gerekiyor. Coverciano’daki çalışmaları eskiden olduğu gibi düzenlemeliler; tıpkı eski Bearzot ve Vicini gibi, alt kademelerden, yani genç takımlarda yetenekleri yaratıp yetiştirdikleri dönemden edindikleri bilgileri yanlarında getirerek zirveye ulaşanların yaptığı gibi.



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  • İspanyol modelinin İtalya için gerçekten bir referans noktası olup olmayacağı zamanla görülecektir. Şu an için teknik direktörün kim olacağı henüz belli değil, ancak Pirlo’nun adı giderek daha fazla gündeme geliyor. Kim olursa olsun, içten ve coşkulu bir “başarılar” dilenmesini hak ediyor. Bu arada De la Fuente yönetimindeki İspanya, Roberto Mancini’nin İtalya’sının elinde tuttuğu 37 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti; pek çok kişi bu takımı artık sadece ve yalnızca 2023 Ağustos’undaki ihanetiyle hatırlamakta ısrar ediyor. Göreceğiz… Bu arada finalde muhteşem İspanya’nın ve “küçük final”de tanınmaz hale gelen Fransa’nın keyfini çıkaracağız. Kimsenin gerçekten tahmin edemediği bir sonuç.

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