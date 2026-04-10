"Bu ikili gerçekten çok özel": Max Eberl, Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany'yi övgüyle anıyor

"Vinny'nin (Vincent Kompany; Editörün notu) insan ve teknik direktör kimliklerini bir araya getirme şekli gerçekten olağanüstü. Bir insan olarak her zaman ulaşılabilir, her zaman nazik, her zaman dost canlısı ve herkese karşı açık. Ama aynı zamanda sahada ne istediğini ve nasıl istediğini de çok iyi biliyor. 40 yaşında bir kulübü ve takımı bu şekilde yönetmek ve temsil etmek, bu kombinasyon gerçekten çok özel," diye hayranlıkla konuştu Eberl.

Aynı zamanda Münihli spor direktörü, yaklaşık iki yıl önce Julian Nagelsmann veya Ralf Rangnick gibi bazı üst düzey isimlerin reddetmesinin ardından nihayetinde Kompany'yi yeni baş antrenör olarak seçme sürecine dair de ipuçları verdi.

"Spor açısından, antrenörlük kariyerinde neler başardığını değerlendirmeye çalıştık. Burnley ve Anderlecht'te geçirdiği sezonlar inanılmazdı: 100 puanın üzerinde bir skorla yükselme, ardından Premier Lig'den düşme. Ancak Vinny'nin futbolu nasıl oynattığını, takımını nasıl kurduğunu fark ettik ve bunu kadromuza uyarlamaya çalıştık," dedi Eberl.