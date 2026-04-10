Münih ekibinin spor direktörü, Alman rekortmeninin Cumartesi akşamı (18.30) FC St. Pauli'ye konuk olacağı Hamburg deplasmanından önce yaptığı açıklamada, bir basın toplantısının Kompany'yi hem teknik direktör hem de insan olarak ne kadar takdir ettiğini anlatmak için yeterli olmadığını belirtti.
Çeviri:
"Bu ikili gerçekten çok özel": Max Eberl, Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany'yi övgüyle anıyor
"Vinny'nin (Vincent Kompany; Editörün notu) insan ve teknik direktör kimliklerini bir araya getirme şekli gerçekten olağanüstü. Bir insan olarak her zaman ulaşılabilir, her zaman nazik, her zaman dost canlısı ve herkese karşı açık. Ama aynı zamanda sahada ne istediğini ve nasıl istediğini de çok iyi biliyor. 40 yaşında bir kulübü ve takımı bu şekilde yönetmek ve temsil etmek, bu kombinasyon gerçekten çok özel," diye hayranlıkla konuştu Eberl.
Aynı zamanda Münihli spor direktörü, yaklaşık iki yıl önce Julian Nagelsmann veya Ralf Rangnick gibi bazı üst düzey isimlerin reddetmesinin ardından nihayetinde Kompany'yi yeni baş antrenör olarak seçme sürecine dair de ipuçları verdi.
"Spor açısından, antrenörlük kariyerinde neler başardığını değerlendirmeye çalıştık. Burnley ve Anderlecht'te geçirdiği sezonlar inanılmazdı: 100 puanın üzerinde bir skorla yükselme, ardından Premier Lig'den düşme. Ancak Vinny'nin futbolu nasıl oynattığını, takımını nasıl kurduğunu fark ettik ve bunu kadromuza uyarlamaya çalıştık," dedi Eberl.
Kompany yönetimindeki FC Bayern muhteşem bir sezon geçiriyor
Bu sezon Kompany, Bayern ile üç kupa da kazanma şansını sürdürüyor. Borussia Dortmund'a karşı dokuz puanlık farkla Alman şampiyonluğu neredeyse garantilenmişken, takım iki kupa turnuvasında da sırasıyla yarı final ve çeyrek final aşamasına gelmiş durumda.
Cumartesi günü Kompany'nin takımı, St. Pauli karşısında bir rekor daha kırabilir. Bayern, Hamburg'da iki gol atarsa, 1971/72 sezonunda kendi Bundesliga rekorunu geçecek. O sezon Münih ekibi 101 gol atmıştı, şu anda FCB'nin gol sayısı 100'de.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
19 Nisan Pazar
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
22 Nisan Çarşamba
20.45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)