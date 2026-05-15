Hafta ortasında, Suudi Arabistan'ın saygın spor gazetesi Arriyadiyah, Al-Ittihad'ın Eberl ile temasa geçtiğini ve olası bir görevlendirme konusunda onunla görüşmeler yaptığını bildirmişti. Buna göre Eberl, spor direktörlüğü pozisyonu için adaylar arasında yer alıyor. Al-Ittihad, ülkenin en büyük kulüplerinden biri olup, 2025 yılında Suudi Arabistan Şampiyonası'nı kazanmıştı.
Çeviri:
"Bu dünyadan değil": FC Bayern'den Max Eberl, sansasyonel söylentilere sert bir şekilde yanıt verdi
Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Eberl’e bu söylentiler soruldu. “Şaka yollu bir cevap vereyim mi diye düşündüm. Ama sonra herkesin bunu doğru anlayacağından emin olamadım,” diye yanıtlayan Eberl, yine de özel olarak hazırladığı şakadan vazgeçmedi. "Aslında şunu söylemek istedim: Evet, Suudi Arabistan'daydım - Alman U18 milli takımıyla. Suudi Arabistan'da yaşadığım deneyim budur. Bunun dışındaki her şey hayal ürünü."
Max Eberl'in FC Bayern ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor
Eberl’in FC Bayern’in spor direktörü olarak sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bundan sonra ne olacağı ise şu an için tamamen belirsiz.
Eberl, geçtiğimiz günlerde DAZN'e verdiği demeçte, "Eğer işimi beğeniyorlarsa, Bayern'de daha uzun süre kalmaya hazırım" dedi. Ancak Münih'teki yönetim kurulu, şu ana kadar sözleşmesini erken uzatma yönünde herhangi bir adım atmadı. Bunun yerine, son zamanlarda spor direktörü Christoph Freund ile ilişkilerinin gergin olduğu yönünde haberler dolaştı. Kicker dergisinde, aralarında "zorunlu evlilik"ten de söz edildi.
Eberl, FC Bayern'deki görevine 2024'ün başında başladı ve o zamandan beri iki şampiyonluk kazandı. Bu sezon, 2020'den bu yana ilk kez DFB Kupası'nı kazanma şansı da var. 23 Mayıs'ta Münih ekibi finalde VfB Stuttgart ile karşılaşacak. Öncesinde, bu Cumartesi 1. FC Köln ile Bundesliga'nın son maçı oynanacak.