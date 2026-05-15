"Bu dünyadan değil": FC Bayern'den Max Eberl, sansasyonel söylentilere sert bir şekilde yanıt verdi

Eberl’in FC Bayern’in spor direktörü olarak sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bundan sonra ne olacağı ise şu an için tamamen belirsiz.

Eberl, geçtiğimiz günlerde DAZN'e verdiği demeçte, "Eğer işimi beğeniyorlarsa, Bayern'de daha uzun süre kalmaya hazırım" dedi. Ancak Münih'teki yönetim kurulu, şu ana kadar sözleşmesini erken uzatma yönünde herhangi bir adım atmadı. Bunun yerine, son zamanlarda spor direktörü Christoph Freund ile ilişkilerinin gergin olduğu yönünde haberler dolaştı. Kicker dergisinde, aralarında "zorunlu evlilik"ten de söz edildi.

Eberl, FC Bayern'deki görevine 2024'ün başında başladı ve o zamandan beri iki şampiyonluk kazandı. Bu sezon, 2020'den bu yana ilk kez DFB Kupası'nı kazanma şansı da var. 23 Mayıs'ta Münih ekibi finalde VfB Stuttgart ile karşılaşacak. Öncesinde, bu Cumartesi 1. FC Köln ile Bundesliga'nın son maçı oynanacak.