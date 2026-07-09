"Bu çılgınlık!" Dennis Schröder, NBA'de eski takımına karşı coşuyor

Dort, geçtiğimiz yıllarda “NBA’in en kirli oyuncusu” olarak şüpheli bir şöhret kazandı. En azından sosyal medyada bu yönde bir hava hakim. Kanadalı oyuncu hakkında yeni tartışmaların fitilini ateşleyen olay, Şubat ayı sonunda Dort’un Denver Nuggets’tan Nikola Jokic’e yaptığı çirkin bir kaba faul oldu. Dort, Joker’in ayağına kasten takıldı; bunun üzerine Sırp süperstar, Dort’un üzerine atladı.

Schröder de Thunder’ın sert ve tartışmalı oyun tarzını daha önce tecrübe etmişti. Geçen yıl Detroit Pistons formasıyla OKC’ye karşı oynadığı maçta, kaotik bir sahnenin sonunda SGA ve hakemlerle şiddetli bir sözlü atışmaya girdi; bu olayın sonucunda beş teknik faul verildi ve Pistons’ın süperstarı Cade Cunningham oyundan atıldı.

Schröder ise Sacramento Kings'teki kısa süreli macerasının ardından şu anda Cleveland Cavaliers formasıyla sayı peşinde. Geçen sezon James Harden transferinin ardından Doğu Konferansı şampiyonluğuna uzanmak isteyen güçlendirilmiş Cavs ile Schröder, Konferans Finalleri'nde New York Knicks'e 0-4'lük skorla sessiz sedasız elenmiş ve böylece ilk Final serisine katılma şansını kıl payı kaçırmıştı. Knicks ise Final Serisi’nde Spurs’u yenerek yeni şampiyon oldu.

Bu arada Schröder’in Cleveland’daki geleceği belirsiz görünüyor. Serbest oyuncu statüsündeki LeBron James’in geri dönüşünü hedefleyen Cavs, önümüzdeki sezon kadro masraflarında tasarruf etmek istiyor ve DBB kaptanı görünüşe göre bir kez daha takas adayı konumunda.

ESPN muhabiri Brian Windhorst, geçtiğimiz günlerde “Finansal yükü biraz hafifletmek için Schröder’i takas etmeye çalışacaklar” dedi. Schröder, önümüzdeki sezon 14,8 milyon dolarlık garantili maaş alacak. 2028’de ise 15,5 milyon dolarlık maaşın sadece 4,4 milyon doları garantili olacak.