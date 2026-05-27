İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un haberine göre, Hırvatistan Milli Takımı'nın şu anki kaptanına, eski kulübünde yeni bir dönemin başlayabileceği "dolaylı olarak zaten bildirilmiş".
Çeviri:
Bu büyük bir sürpriz olurdu! Luka Modrić, Real Madrid'e geri dönmek üzere olabilir
Söylentilere göre Modric, İspanya'nın önde gelen kulübünde "Jose Mourinho yönetiminde liderlik pozisyonunda ya da spor alanıyla yakından ilişkili bir görevde" yer alacak.
Modric'in bir zamanlar Bernabeu'da ilk adımlarını attığı Mourinho, yakında bu orta saha stratejistinin doğrudan üstü veya ortağı olabilir.
- Getty Images Sport
Kroos, Real'in teklifini reddetti
Şampiyonlar Ligi’nin en çok şampiyon olan takımı, bu modeli muhtemelen ilk kez düşünmüyordu. Benzer bir teklif, son olarak Modrić’in uzun süredir orta saha partneri olan Toni Kroos tarafından reddedilmişti.
Raporda, bu teknik oyuncunun sahadaki günlerinin sayılı olduğu da vurgulanıyor. Modrić'in AC Milan ile olan mevcut sözleşmesi Haziran sonunda sona eriyor. Eski şampiyonun sözleşmesinde bir yıl daha otomatik uzatma opsiyonu bulunsa da, Tuttosport'a göre Modrić bu opsiyonu kullanmayacak.
Modrić'in kararında belirleyici olanın Pazar akşamından bu yana yaşananlar olduğu söyleniyor. Milan, Cagliari'ye evinde yenerek bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Bunun üzerine kulüp, sadece teknik direktör Massimiliano Allegri'yi değil, aynı zamanda sportif direktör Igli Tare'yi, teknik direktör Geoffrey Moncada'yı ve genel müdür Giorgio Furlani'yi de kovdu.
Modric için onurlu bir kariyer sonu mu?
Bunun yerine her şey, kariyerine yakışır bir son doğru ilerliyor: 196 kez milli formayı giyen oyuncunun, yaklaşan Dünya Kupası'nın ardından eşi benzeri olmayan kariyerine son vereceği tahmin ediliyor.
Bundan sonra paranın peşinden başka bir yere gitmemesi, 2018 Ballon d'Or kazananının karakterini vurguluyor. Söylentilerde sürekli olarak spekülasyon konusu olan Amerikan Major League Soccer veya Suudi Pro League'den gelebilecek potansiyel teklifler, Modric için bir seçenek değil.