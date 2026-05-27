Bu büyük bir sürpriz olurdu! Luka Modrić, Real Madrid'e geri dönmek üzere olabilir

Şampiyonlar Ligi’nin en çok şampiyon olan takımı, bu modeli muhtemelen ilk kez düşünmüyordu. Benzer bir teklif, son olarak Modrić’in uzun süredir orta saha partneri olan Toni Kroos tarafından reddedilmişti.

Raporda, bu teknik oyuncunun sahadaki günlerinin sayılı olduğu da vurgulanıyor. Modrić'in AC Milan ile olan mevcut sözleşmesi Haziran sonunda sona eriyor. Eski şampiyonun sözleşmesinde bir yıl daha otomatik uzatma opsiyonu bulunsa da, Tuttosport'a göre Modrić bu opsiyonu kullanmayacak.

Modrić'in kararında belirleyici olanın Pazar akşamından bu yana yaşananlar olduğu söyleniyor. Milan, Cagliari'ye evinde yenerek bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Bunun üzerine kulüp, sadece teknik direktör Massimiliano Allegri'yi değil, aynı zamanda sportif direktör Igli Tare'yi, teknik direktör Geoffrey Moncada'yı ve genel müdür Giorgio Furlani'yi de kovdu.