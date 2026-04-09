"Bu bana acı veriyor!" BVB'de yaşanan dramatik transfer fiyaskosu, Niko Kovac'a bugün bile acı veriyor

Kaybedenlerin olduğu yerde genellikle kazananlar da olur. Örneğin Luca Reggiani bunlardan biri. 18 yaşındaki İtalyan oyuncu, Aaron Anselmino kulüpten ani bir şekilde ayrılmasaydı, son haftalarda Borussia Dortmund'da muhtemelen bu kadar beklenmedik ve hızlı bir gelişme gösteremezdi. Teknik direktör Niko Kovac'ın bugün bile pişmanlık duyduğu bir ayrılık. Hatta ona fiziksel acı bile veren bir ayrılık.
"Bazen Strazburg'un nasıl oynadığını ya da onun sahaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Bu gayet normal. Ancak eskisi kadar sık oynamaması ya da bizim takımda oynayacağı kadar sık oynamaması bana acı veriyor," dedi Kovac, Cuma günü Dortmund'un Bayer Leverkusen ile oynayacağı iç saha maçı öncesindeki basın toplantısında.