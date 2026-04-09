"Bu bana acı veriyor!" BVB'de yaşanan dramatik transfer fiyaskosu, Niko Kovac'a bugün bile acı veriyor

Ancak bunun için, ana kulübü Chelsea'nin BVB'yi büyük bir sürprizle, anlaşılan sürenin bitimine kısa bir süre kala kiralama sözleşmesini feshedip geri çağırdığı ve kısa bir süre sonra da ortak kulübü Racing Strasbourg'a gönderdiği Anselmino'nun yine formda olması gerekirdi. Arjantinli oyuncu, Westfalen'deyken zaten nadiren formda olabilmişti; Fransa'da da sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar son derece mütevazı bir performans sergiliyor.

Dortmund'da, daha önce neredeyse bir yıldır resmi maç oynamamış olan Anselmino, sadece beş ayda tam on iki resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. BVB'deki çok iyi geçen ilk maçının hemen ardından vücudunda bir tepki görüldü ve 20 yaşındaki oyuncu bunun üzerine birkaç hafta sahalardan uzak kaldı.

Ancak on maça yayılan 585 dakika sahada kalarak Anselmino, Siyah-Sarılılar'da kesinlikle iyi bir izlenim bıraktı. "Aaron oynadığında gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Bu genç adama ilk dakikadan son dakikaya kadar güvenebilirsiniz. O harika bir delikanlı, ama aynı zamanda harika bir defans oyuncusu. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Kadromuzda böyle bir oyuncunun olmasından memnunum," diye övdü BVB teknik direktörü Niko Kovac.