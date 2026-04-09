Goal.com
Canlı
Niko Kovac
Jochen Tittmar

Çeviri:

"Bu bana acı veriyor!" BVB'de yaşanan dramatik transfer fiyaskosu, Niko Kovac'a bugün bile acı veriyor

1. Lig
FEATURES
Dortmund
Strasbourg
A. Anselmino
N. Kovac

Aaron Anselmino, şüpheli koşullar altında kış transfer döneminde BVB'den ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldı. Chelsea FC, onu doğrudan Racing Strasbourg'a kiraladı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu için orada işler son derece kötü gidiyor.

Kaybedenlerin olduğu yerde genellikle kazananlar da olur. Örneğin Luca Reggiani bunlardan biri. 18 yaşındaki İtalyan oyuncu, Aaron Anselmino kulüpten ani bir şekilde ayrılmasaydı, son haftalarda Borussia Dortmund'da muhtemelen bu kadar beklenmedik ve hızlı bir gelişme gösteremezdi. Teknik direktör Niko Kovac'ın bugün bile pişmanlık duyduğu bir ayrılık. Hatta ona fiziksel acı bile veren bir ayrılık.

"Bazen Strazburg'un nasıl oynadığını ya da onun sahaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Bu gayet normal. Ancak eskisi kadar sık oynamaması ya da bizim takımda oynayacağı kadar sık oynamaması bana acı veriyor," dedi Kovac, Cuma günü Dortmund'un Bayer Leverkusen ile oynayacağı iç saha maçı öncesindeki basın toplantısında.

  • Ancak bunun için, ana kulübü Chelsea'nin BVB'yi büyük bir sürprizle, anlaşılan sürenin bitimine kısa bir süre kala kiralama sözleşmesini feshedip geri çağırdığı ve kısa bir süre sonra da ortak kulübü Racing Strasbourg'a gönderdiği Anselmino'nun yine formda olması gerekirdi. Arjantinli oyuncu, Westfalen'deyken zaten nadiren formda olabilmişti; Fransa'da da sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar son derece mütevazı bir performans sergiliyor.

    Dortmund'da, daha önce neredeyse bir yıldır resmi maç oynamamış olan Anselmino, sadece beş ayda tam on iki resmi maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. BVB'deki çok iyi geçen ilk maçının hemen ardından vücudunda bir tepki görüldü ve 20 yaşındaki oyuncu bunun üzerine birkaç hafta sahalardan uzak kaldı.

    Ancak on maça yayılan 585 dakika sahada kalarak Anselmino, Siyah-Sarılılar'da kesinlikle iyi bir izlenim bıraktı. "Aaron oynadığında gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Bu genç adama ilk dakikadan son dakikaya kadar güvenebilirsiniz. O harika bir delikanlı, ama aynı zamanda harika bir defans oyuncusu. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Kadromuzda böyle bir oyuncunun olmasından memnunum," diye övdü BVB teknik direktörü Niko Kovac.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    Aaron Anselmino, Strazburg'da ilk maçında sakatlandı

    Borussia'nın, Carney Chukwuemeka'nın Blues'tan transferi sırasında sözleşmeye, Anselmino'nun sonunda aniden Londra'ya geri dönmesine neden olan o maddeyi eklemesine izin vermesi, Dortmund'un kadro planlamasına pek de iyi bir izlenim bırakmadı. Reggiani ise bu durumdan, bir bakıma mecburiyetten de olsa, fayda sağladı. Ancak BVB tarafından yayınlanan ve Anselmino'nun takım arkadaşlarından ayrılırken gözyaşlarına boğulduğunu gösteren görüntüler, üst düzey futboldaki modern insan ticaretinin tartışmalı bir kanıtıydı.

    Şimdi Anselmino, iki aydır kendi iradesi dışında Fransız sınır kentinde bulunuyor ve Strazburg'da Ocak ayından beri görev yapan teknik direktör Gary O'Neil'in dört hafta önce açıkladığı gibi "frustrasyon yaşıyor". Defans oyuncusu, BVB'den ayrılmadan kısa bir süre önce Dortmund'un Union Berlin'e karşı 3-0 kazandığı deplasman maçında 21 dakika forma giymiş olsa da, yeni kulübüne sakat olarak geldi.

    O'Neil, sezon sonuna kadar sürecek kiralama anlaşmasının açıklanmasından iki gün sonra, Anselmino'nun "fiziksel olarak henüz tam formda olmadığını" söyledi. Üç gün sonra İngiliz teknik direktör, Anselmino'nun hafif bir uyluk sakatlığı geçirdiğini açıkladı.

  • Aaron AnselminoGetty

    Aaron Anselmino şu ana kadar sadece 15 dakika sahada kaldı

    Ardından Anselmino, Marsilya ve Lyon maçlarında Racing formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Ancak her iki maçta da oyuna maçın bitimine çok az bir süre kala girdi. 

    Ancak Anselmino'da uzun süredir düzenli antrenman yükü, tekrarlayan kas sorunlarına yol açıyor gibi görünüyor. Eski Dortmund oyuncusu hemen tekrar sakatlandı. Şubat sonunda O'Neil şöyle demişti: "Aaron uyluk kaslarında ağrı hissetti. Onun durumunda ne sorunu olduğunu bekleyip görmemiz gerekiyor. Ancak ona ihtiyacımız olacak, özellikle de bir boşluk bırakan Mamadou Sarr'ın ayrılmasından sonra."

    Kiralık oyuncu bu durumdan henüz çok uzak. Yine de son zamanlarda iyileşme sinyalleri var. Mart sonunda Anselmino antrenmanlara yeniden başladı. En son hafta sonu Nice karşısında 13 dakika süre aldı. İyi haber: Tekrar forma giyebilir durumda. Kötü haber: Bugüne kadar toplamda sadece 15 dakika süre aldı.

  • Aaron AnselminoGetty Images

    Aaron Anselmino için mutlu son olacak mı?

    Mevcut duruma göre Anselmino’nun, Perşembe akşamı Conference League çeyrek finalinde Mainz 05’in rakibi olacak Strazburg’da yerini sağlamlaştırmak için hâlâ dokuz maçı var. Kulüp için sadece uluslararası alanda değil, başka alanlarda da önemli şeyler söz konusu: Ligue 1'de sekizinci sırada yer alan takım, şu anda altıncı sıradan beş puan geride ve Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor; Nisan sonunda ise kupa yarı finalinde, kısa süre önce 3-1 mağlup ettikleri Nice ile evinde karşılaşacak.

    Kulüp, 2001'den beri Coupe de France finaline kalmamıştı. Üstün güç Paris Saint-Germain çoktan elendi; galibiyet halinde Lens veya Toulouse bekliyor. Yani en azından Anselmino'nun gözyaşlarını silip, son derece hareketli bir sezonu mutlu sonla tamamlama şansı var.

  • Aaron Anselmino: Profesyonel Futboldaki Performans Verileri

    DönemKulüpResmi maçlarGollerAsistSarı kartlar
    2023-2024Boca Juniors23235
    2025'ten beriFC Chelsea1000
    2025-2026Borussia Dortmund (kiralık)10111
    2026'dan beriRacing Strasbourg (kiralık)3000
Bundesliga
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Konferans Ligi
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05