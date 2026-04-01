Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Sven Mislintat (53), Serie A'da birçok kez gol kralı olan Ciro Immobile'nin (36) BVB'de pahalı bir transfer fiyaskosuna dönüşmesine hâlâ şaşırıyor. İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'un şu anki spor direktörü, transfermarkt.de'ye verdiği demeçte bunun "aslında imkânsız" olduğunu belirtti.
Çeviri:
"Bu aslında imkansız": BVB'nin transfer fiyaskosu Sven Mislintat'ı hayrete düşürdü
Immobile, 2014 yılında 18,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Torino'dan Dortmund'a transfer oldu ve orada büyük bir boşluğu doldurması bekleniyordu. O dönemde Sarı-Siyahlılar'ın baş scout'u olan Mislintat şöyle hatırladı: "2014'te Robert Lewandowski'yi gönderdiğimizde, onun yerine geçecek oyuncuyu ararken ilk kez farklı bir transfer felsefesi izledik ve Serie A'nın gol kralı Ciro Immobile'yi transfer ederek riske girmeden güvenli bir seçim yapmaya çalıştık. İtalya'da hem öncesinde hem de sonrasında olağanüstü bir performans sergilemişti, ancak bizde hiç işe yaramadı. Onu gol atarken izlediğinizde bu aslında imkansız gibi görünüyor."
O dönemde BVB'nin teknik direktörlüğünü Jürgen Klopp yapıyordu ve takım bir yıl önce Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmıştı. Dortmund, o dönemde transferlerinde genellikle genç ve gelişime açık oyunculara yöneliyordu. Ancak golcü Lewandowski bedelsiz olarak Bayern'e transfer olunca, söz konusu paradigma değişikliği yaşandı.
Mislintat doğruladı: BVB, Sadio Mane'yi de radarındaydı
"Lewy'i kaybettik ve 'O zaman kimse bize bir şey söyleyemeyeceği bir transfer yapmalıyız' diye düşündük," diye açıkladı Mislintat. "Aynı yıl Sadio Mane, Salzburg'dan Southampton'a transfer oldu. Onu da radarımızdaydı, ancak biraz daha zayıf olan Avusturya liginden değil, ilk 5'teki bir ligin gol kralını kadroya kattık."
Mane, Saints'te muhteşem bir gelişim gösterdi, 2016'da Liverpool'a transfer oldu ve o dönemde orada görev yapan Klopp yönetiminde Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri haline geldi. Mislintat şöyle dedi: "Kanıtlanmış stratejiye göre Sadio'yu transfer etmeliydik. Daha sonra Pierre-Emerick Aubameyang ve Ousmane Dembele gibi oyuncularla da aynısını yaptık."
Mislintat'ın çıkardığı sonuç: "Birçok kişi böyle düşünse de: Güvenlik parayla satın alınamaz."
Ciro Immobile, bir yılın ardından BVB'den ayrıldı
Immobile, Borussia'da sadece bir yıl kaldı. Dortmund'un oyun tarzına ve Bundesliga'nın temposuna alışamadı, golcü kimliğini gösteremedi ve takım arkadaşlarıyla da iyi anlaşamadı. Bu durum, özellikle şu meşhur sözünde kendini gösterdi: Dortmund'daki ilk sekiz ayında "hiçbir takım arkadaşı onu akşam yemeği için evine davet etmemişti". Ve genel olarak: "Almanlar soğuk insanlar, bu konuda yapılacak bir şey yok."
Forvet, 2015 yılında kiralık olarak FC Sevilla'ya transfer oldu, bir yıl sonra ise Endülüs ekibi onu 11 milyon euroya kadroya kattı. Toplamda dört kez Serie A gol kralı olan ve 2020'de Avrupa'nın en başarılı golcüsüne verilen Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Immobile, daha sonra Torino, Lazio ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydi. 2021 Avrupa Şampiyonu, Ocak 2026'dan beri Paris FC'de oynuyor.
Ciro Immobile'nin BVB'deki kariyeri rakamlarla
Maçlar 34 90 dakikadan fazla süre alan maçlar 10 Gol 10 Asist 2 Sarı kart 1