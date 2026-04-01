"Bu aslında imkansız": BVB'nin transfer fiyaskosu Sven Mislintat'ı hayrete düşürdü

Immobile, 2014 yılında 18,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Torino'dan Dortmund'a transfer oldu ve orada büyük bir boşluğu doldurması bekleniyordu. O dönemde Sarı-Siyahlılar'ın baş scout'u olan Mislintat şöyle hatırladı: "2014'te Robert Lewandowski'yi gönderdiğimizde, onun yerine geçecek oyuncuyu ararken ilk kez farklı bir transfer felsefesi izledik ve Serie A'nın gol kralı Ciro Immobile'yi transfer ederek riske girmeden güvenli bir seçim yapmaya çalıştık. İtalya'da hem öncesinde hem de sonrasında olağanüstü bir performans sergilemişti, ancak bizde hiç işe yaramadı. Onu gol atarken izlediğinizde bu aslında imkansız gibi görünüyor."

O dönemde BVB'nin teknik direktörlüğünü Jürgen Klopp yapıyordu ve takım bir yıl önce Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmıştı. Dortmund, o dönemde transferlerinde genellikle genç ve gelişime açık oyunculara yöneliyordu. Ancak golcü Lewandowski bedelsiz olarak Bayern'e transfer olunca, söz konusu paradigma değişikliği yaşandı.