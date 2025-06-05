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Bruno Fernandes Manchester United 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan tepkisi: "Ligi hiç izlememiş"

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Ivan Toney, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan Pro Ligi hakkında söylediklerinden dolayı tepki gösterdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Portekizli oyun kurucu, Avrupa'da kalmak istiyor
  • Toney, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin standartları savundu

  • Bruno Fernandes büyük teklifi kabul etmedi

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