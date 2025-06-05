Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan tepkisi: "Ligi hiç izlememiş"

Gettyİdil Erin TetikBruno Fernandes'e Suudi Arabistan tepkisi: "Ligi hiç izlememiş"B. FernandesM. UnitedPremier LigTransfersI. ToneyB. MbeumoAl AhliPremier LigIvan Toney, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan Pro Ligi hakkında söylediklerinden dolayı tepki gösterdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaPortekizli oyun kurucu, Avrupa'da kalmak istiyorToney, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin standartları savunduBruno Fernandes büyük teklifi kabul etmediGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱