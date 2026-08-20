Getty Images Sport
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Brighton, Konferans Ligi'nde Tromso'ya takıldı, gol perdesini aralayamadı
Kuzey Kutup Dairesi'nde gol kuraklığı
Brighton, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeyinde soğuk bir gecede büyük istatistiksel üstünlüğünü değerlendiremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Tromso'nun beş şutuna karşılık 25 şut çeken ve topa sahip olma oranında yüzde 68'lik üstünlük kuran Brighton, buna rağmen fileleri havalandıramadı.
Konuk ekip, bu Avrupa deplasmanında önemli isimlerinden yoksundu. Sırasıyla Manchester United ve Liverpool ile ciddi transfer iddialarına konu olan Carlos Baleba ile Yankuba Minteh, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Yaratıcılık katan bu iki oyuncunun yokluğunda Albion hücumu sık sık tahmin edilebilir göründü ve geriye yaslanıp baskıyı karşılamaktan memnun olan Tromso savunmasını aşmakta zorlandı.
- Getty Images Sport
Albion için kontra atak korkusu
Brighton topa hakim olsa da, Tromso hızlı hücumlarda tehlike yarattı ve maçın tartışmasız en net bireysel fırsatlarını buldu. Ev sahibinin Brighton'ın önde kurduğu savunma hattını değerlendirme stratejisi, ikinci yarıda neredeyse iki kez sonuç verdi. Heine Larsen ofsayt tuzağını bozmayı başardı ve Bart Verbruggen ile karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda kalecinin gövdesine takıldı.
Karşılaşmaya hakim olmasına rağmen Brighton, Tromso kalecisi Jakob Haugaard'ın ilk yarıda Georginio Rutter'ın alçak şutunu ve Ibrahim Osman'ın vole vuruşunu çıkardığı iki müthiş kurtarış sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak ev sahibi, bitime beş dakika kala Isak Vadebu'nun Brighton'ın önde kurduğu hattı aşmasıyla galibiyeti çalma şansı yakaladı, fakat kaleyle karşı karşıya kaldığında şutunu auta gönderdi.
İlk maçlar ve savunma kilometre taşları
Karşılaşma, Tottenham'dan kulüp rekoru olan 46 milyon sterlinlik transferinin ardından kulüpteki ilk resmi maçına ilk 11'de başlayan Luka Vuskovic için bir dönüm noktasına sahne oldu. Genç savunmacı nispeten sakin bir gece geçirdi, ancak ikinci yarıda bir kontra atağı durdurmak için yaptığı kasıtlı forma çekme nedeniyle sarı kart gördü. Brighton ayrıca yaz transferi Zadok Yohanna'ya da ilk maç fırsatı verdi.
2024'te Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldikten sonra Avrupa futbolunda yalnızca ikinci kez boy gösteren Brighton, rövanş maçında gelecek perşembe Amex Stadyumu'nda Tromso'yu ağırlayacak.
- Getty Images Sport
Odaklar Premier League açılış maçına çevrildi
Rövanş maçı oynanmadan önce Hurzeler'in dikkatini Premier League sezonunun başlangıcına çevirmesi gerekiyor. Brighton, pazar günü Aston Villa'yı ağırlayacak; bu maç, Norveç'te sergilenen performanstan daha yüksek bir tempo ve daha fazla isabet gerektirecek.
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