Brighton topa hakim olsa da, Tromso hızlı hücumlarda tehlike yarattı ve maçın tartışmasız en net bireysel fırsatlarını buldu. Ev sahibinin Brighton'ın önde kurduğu savunma hattını değerlendirme stratejisi, ikinci yarıda neredeyse iki kez sonuç verdi. Heine Larsen ofsayt tuzağını bozmayı başardı ve Bart Verbruggen ile karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda kalecinin gövdesine takıldı.

Karşılaşmaya hakim olmasına rağmen Brighton, Tromso kalecisi Jakob Haugaard'ın ilk yarıda Georginio Rutter'ın alçak şutunu ve Ibrahim Osman'ın vole vuruşunu çıkardığı iki müthiş kurtarış sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak ev sahibi, bitime beş dakika kala Isak Vadebu'nun Brighton'ın önde kurduğu hattı aşmasıyla galibiyeti çalma şansı yakaladı, fakat kaleyle karşı karşıya kaldığında şutunu auta gönderdi.