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Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Brighton, Konferans Ligi'nde Tromso'ya takıldı, gol perdesini aralayamadı

Brighton & Hove Albion
Conference League Qualification
Tromsoe
Tromsoe - Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Tromso ile golsüz berabere kaldıktan sonra Amex Stadyumu'ndaki rövanş öncesinde tedirginlik yaşıyor. Fabian Hurzeler'in ekibi, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki mücadelenin büyük bölümünde oyuna hakim oldu ancak dirençli Norveç savunmasını aşmanın bir yolunu bulamadı.

  • Kuzey Kutup Dairesi'nde gol kuraklığı

    Brighton, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeyinde soğuk bir gecede büyük istatistiksel üstünlüğünü değerlendiremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Tromso'nun beş şutuna karşılık 25 şut çeken ve topa sahip olma oranında yüzde 68'lik üstünlük kuran Brighton, buna rağmen fileleri havalandıramadı.

    Konuk ekip, bu Avrupa deplasmanında önemli isimlerinden yoksundu. Sırasıyla Manchester United ve Liverpool ile ciddi transfer iddialarına konu olan Carlos Baleba ile Yankuba Minteh, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Yaratıcılık katan bu iki oyuncunun yokluğunda Albion hücumu sık sık tahmin edilebilir göründü ve geriye yaslanıp baskıyı karşılamaktan memnun olan Tromso savunmasını aşmakta zorlandı.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    Albion için kontra atak korkusu

    Brighton topa hakim olsa da, Tromso hızlı hücumlarda tehlike yarattı ve maçın tartışmasız en net bireysel fırsatlarını buldu. Ev sahibinin Brighton'ın önde kurduğu savunma hattını değerlendirme stratejisi, ikinci yarıda neredeyse iki kez sonuç verdi. Heine Larsen ofsayt tuzağını bozmayı başardı ve Bart Verbruggen ile karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda kalecinin gövdesine takıldı.

    Karşılaşmaya hakim olmasına rağmen Brighton, Tromso kalecisi Jakob Haugaard'ın ilk yarıda Georginio Rutter'ın alçak şutunu ve Ibrahim Osman'ın vole vuruşunu çıkardığı iki müthiş kurtarış sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak ev sahibi, bitime beş dakika kala Isak Vadebu'nun Brighton'ın önde kurduğu hattı aşmasıyla galibiyeti çalma şansı yakaladı, fakat kaleyle karşı karşıya kaldığında şutunu auta gönderdi.

  • İlk maçlar ve savunma kilometre taşları

    Karşılaşma, Tottenham'dan kulüp rekoru olan 46 milyon sterlinlik transferinin ardından kulüpteki ilk resmi maçına ilk 11'de başlayan Luka Vuskovic için bir dönüm noktasına sahne oldu. Genç savunmacı nispeten sakin bir gece geçirdi, ancak ikinci yarıda bir kontra atağı durdurmak için yaptığı kasıtlı forma çekme nedeniyle sarı kart gördü. Brighton ayrıca yaz transferi Zadok Yohanna'ya da ilk maç fırsatı verdi.

    2024'te Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldikten sonra Avrupa futbolunda yalnızca ikinci kez boy gösteren Brighton, rövanş maçında gelecek perşembe Amex Stadyumu'nda Tromso'yu ağırlayacak.

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  • Tromso v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport

    Odaklar Premier League açılış maçına çevrildi

    Rövanş maçı oynanmadan önce Hurzeler'in dikkatini Premier League sezonunun başlangıcına çevirmesi gerekiyor. Brighton, pazar günü Aston Villa'yı ağırlayacak; bu maç, Norveç'te sergilenen performanstan daha yüksek bir tempo ve daha fazla isabet gerektirecek.

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