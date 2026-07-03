Juventus, Gleison Bremer’in geleceği konusunda düşünmeye devam ediyor: Şu anda Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden ve kulüpten ayrılması muhtemel isimler arasında yer alan bu savunma oyuncusu hakkında, Bianconeri camiasında pek çok söylenti dolaşıyor.
Çeviri:
Bremer, sözleşme maddesi ve Bayern Münih: Juventus’un tutumu
BREMRER'İN İRADESİ
Şu anda ne İngiltere’den, ne Almanya’dan, ne de Tottenham, Bayern ve Manchester United gibi adı geçen takımlardan herhangi bir teklif gelmiş değil. Bugün Juventus, Bremer için henüz herhangi bir teklif almadı; savunma oyuncusu, birkaç hafta önce “kısa sürede şampiyon olmak istediğini” belirtmesine rağmen, Spalletti’nin takımında kalmaktan memnuniyet duyacaktır.
HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEK TEKLİF
Brezilyalı oyuncu, teknik direktörün vizyonuna uygun yeni takımın kurulacağına güveniyor. Ancak bundan sonraki haftalarda, önümüzde iki aylık transfer dönemi varken önemli bir teklif gelirse, o durumda Bremer meselesi farklı bir yöne gidebilir; çünkü bu, hem oyuncu hem de Juve için tüm taraflar açısından ekonomik açıdan farklı bir durum yaratacaktır. Ancak şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi.
HÜKÜM
Sözleşmesinin süresini 2026'dan 2029'a uzattıktan sonra, 1997 doğumlu Brezilyalı oyuncu geçen yıl yeni bir sözleşme imzaladı; bu sözleşmede, sözleşme süresinin 30 Haziran 2029'a uzatılmasının yanı sıra, sözleşme fesih bedeli de yukarı doğru revize edildi. Brezilyalı savunma oyuncusu, 10 Ağustos'a kadar 58 milyon avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi karşılığında takımdan ayrılabilir; ancak şu anda, birkaç kez yaşadığı sakatlıklar da dahil olmak üzere, kimse bu bedeli ödeme niyetinde değil.
BAYERN'İN İLGİSİ
Bu durum, Bayern Münih’in ilgisini çekti; söz konusu transferin bedelinin 40-42 milyon avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Bavyeralılar, Napoli’de Spalletti’nin antrenörlüğünü yaptığı ve Spalletti’nin de beğendiği Kim’i takımdan gönderebilir ve şu anda savunma oyuncuları piyasasını takip ediyorlar.
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