Bremer, sözleşme maddesi ve Bayern Münih: Juventus’un tutumu

Brezilyalı oyuncu, teknik direktörün vizyonuna uygun yeni takımın kurulacağına güveniyor. Ancak bundan sonraki haftalarda, önümüzde iki aylık transfer dönemi varken önemli bir teklif gelirse, o durumda Bremer meselesi farklı bir yöne gidebilir; çünkü bu, hem oyuncu hem de Juve için tüm taraflar açısından ekonomik açıdan farklı bir durum yaratacaktır. Ancak şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi.







