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Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Bournemouth, Alex Scott’a yönelik teklifini geri çevirince Arsenal’e geri çekilmesi söylendi

Arsenal
A. Scott
AFC Bournemouth
Premier Lig
Transfers

Arsenal, orta sahasını güçlendirmek isteyen Mikel Arteta’nın Bournemouth’lu orta saha oyuncusu Alex Scott için yaptığı ilk teklifin kesin bir şekilde reddedildiğini gördü. Oyuncunun itibarının hızla artmasına rağmen, Cherries bu yaz en değerli oyuncularından biri için bir transfer anlaşmasına izin verme niyetinde değil.

  • Bournemouth, Alex Scott konusunda tavır aldı

    BBC’ye göre, Bournemouth’un Scott için yapılan ilk teklifi reddetmesi üzerine Arsenal’in orta saha takviyesi arayışları hemen bir engelle karşılaştı. 22 yaşındaki oyuncu, bir başka şampiyonluk yarışına hazırlanırken orta saha seçeneklerine daha fazla teknik kalite ve enerji katmak isteyen Gunners için kilit bir hedef haline geldi.

    Ancak Bournemouth, eski Bristol City orta saha oyuncusunu kadrosunda tutmayı planladığını açıkça belirtmiş ve mevcut sözleşmesi iki yıl daha sürmesine rağmen, onunla sözleşme uzatımı yapmak için istekli olduğunu göstermiştir. The Cherries, Scott'ı uzun vadeli planlarının temel taşı olarak görüyor ve bu transfer döneminde teklifleri dinlemeye niyetli değil.


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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    İngiltere milli takımına aday olan sporcu için zorlu rekabet

    Vitality Stadyumu’nda Scott’ın gelişimini takip eden tek kulüp Arsenal değil. Performansları, Premier Lig’in önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda; Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea’nin, Scott’ın değeri artmaya devam ederken gelişimini yakından izlediği biliniyor.

    Orta saha oyuncusunun değeri, son dönemde uluslararası alanda kazandığı tanınırlığın ardından önemli ölçüde arttı. Geçen Kasım ayında ilk kez İngiltere milli takımına çağrılan Scott, daha sonra Thomas Tuchel’in Florida’da düzenlediği Dünya Kupası öncesi geçici hazırlık kampına dahil edildi. Her ne kadar milli formayı giyememiş olsa da, bu paha biçilmez deneyim, Premier Lig’in önde gelen kulüplerinin ilgisini daha da artırdı.

  • Gunners’ın radarındaki alternatif hedefler

    Geçen sezon 39 maça çıkıp 4 gol atan Scott konusunda Bournemouth’un tavrını sertleştirmesi üzerine Arsenal, transfer piyasasında başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldı.

    Kulübün, orta saha pozisyonunda büyük bir yıldız transferi yapmak için çaresizce çabalarken, Newcastle United'ın yıldız orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali'yi kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiği bildiriliyor. Şu anda, Tonali'nin yüksek transfer bedelinin önemli bir engel olarak görülmesi nedeniyle Guimaraes'in transferi daha olası bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kuzey Londra’daki rakipler Tonali için rekabet ediyor

    Arsenal, Tonali için söz konusu transfer bedelini karşılamakta zorlanırken, Londra’daki ezeli rakibi ise bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti. Tottenham, Tonali’yi kadrosuna katma yönündeki çabalarını sürdürüyor ve İtalyan orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor; bu da Arteta’nın takımını bu önemli transfer hedefinde geride bırakma ihtimalini doğuruyor.