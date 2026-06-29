Bournemouth, Alex Scott’a yönelik teklifini geri çevirince Arsenal’e geri çekilmesi söylendi

BBC’ye göre, Bournemouth’un Scott için yapılan ilk teklifi reddetmesi üzerine Arsenal’in orta saha takviyesi arayışları hemen bir engelle karşılaştı. 22 yaşındaki oyuncu, bir başka şampiyonluk yarışına hazırlanırken orta saha seçeneklerine daha fazla teknik kalite ve enerji katmak isteyen Gunners için kilit bir hedef haline geldi.

Ancak Bournemouth, eski Bristol City orta saha oyuncusunu kadrosunda tutmayı planladığını açıkça belirtmiş ve mevcut sözleşmesi iki yıl daha sürmesine rağmen, onunla sözleşme uzatımı yapmak için istekli olduğunu göstermiştir. The Cherries, Scott'ı uzun vadeli planlarının temel taşı olarak görüyor ve bu transfer döneminde teklifleri dinlemeye niyetli değil.



