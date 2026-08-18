Borussia Dortmund, Hollandalı yıldız Joey Veerman'ı PSV'nin elinden kaptı

Veerman, Eredivisie ve Avrupa kupalarındaki istikrarlı performanslarıyla kazandığı parlak bir ünle Almanya'ya geliyor. 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında üst üste üç Eredivisie şampiyonluğu yaşarken, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında da KNVB Kupası'nı kazandı.

Borussia Dortmund Sportif İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Lars Ricken, şunları söyledi: “Joey, özellikleri bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Bu yaz transfer çalışmalarımızda özellikle merkez orta sahaya odaklandık, çünkü Pascal Gross ve Salih Ozcan ile yılın başından bu yana bu bölgede iki oyuncu kaybettik ve Emre Can'ı da takıma döndüğünde stoperde kullanmayı planlıyoruz.”