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Joey VeermanBorussia Dortmund

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Borussia Dortmund, Hollandalı yıldız Joey Veerman'ı PSV'nin elinden kaptı

Transfers
Dortmund
J. Veerman
PSV Eindhoven
Hollanda
Bundesliga
Eredivisie

Borussia Dortmund, orta saha oyuncusu Joey Veerman'ı PSV'den resmen kadrosuna kattı. Hollandalı oyun kurucu, yeni sezon öncesinde kulübün orta saha seçeneklerini güçlendirmek için Signal Iduna Park'a geldi.


  • Orta sahanın güvence altına alınması

    Borussia Dortmund, Veerman'ı resmen kadrosuna katarak takımını önemli ölçüde güçlendirdi. Kulüp, yetenekli Hollandalı orta saha oyuncusunun PSV'den Signal Iduna Park'a kalıcı transferini doğruladı.

    Bu transfer, takımın orta sahadaki yaratıcı kontrol ve teknik yeterlilik ihtiyacına yanıt veriyor. Veerman kalibresinde bir oyuncunun kadroya katılması, kulübün yurt içi ve Avrupa'daki tüm kulvarlarda güçlü şekilde mücadele etme hedefinin altını çiziyor.

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    Taktik kalite katıyor

    Veerman, Eredivisie ve Avrupa kupalarındaki istikrarlı performanslarıyla kazandığı parlak bir ünle Almanya'ya geliyor. 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında üst üste üç Eredivisie şampiyonluğu yaşarken, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında da KNVB Kupası'nı kazandı.

    Borussia Dortmund Sportif İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Lars Ricken, şunları söyledi: “Joey, özellikleri bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Bu yaz transfer çalışmalarımızda özellikle merkez orta sahaya odaklandık, çünkü Pascal Gross ve Salih Ozcan ile yılın başından bu yana bu bölgede iki oyuncu kaybettik ve Emre Can'ı da takıma döndüğünde stoperde kullanmayı planlıyoruz.”

  • Kadroya entegre olmak

    Bundesliga'ya geçiş, orta saha oyuncusunun kariyerinde heyecan verici yeni bir bölümü temsil ediyor. Sezon öncesi hazırlıklar ve antrenmanlar, oyuncunun Alman futbolunun yoğunluğuna ve temposuna hızla uyum sağlaması açısından büyük önem taşıyacak.

    Sportif Direktör Ole Book şu vurguyu yaptı: “Joey, gerçekten olağanüstü bir futbolcu; çok büyük bir yaratıcılığa, teknik beceriye ve oyun görüşüne sahip. PSV Eindhoven'da ve Hollanda milli takımında, en üst seviyede istikrarlı şekilde performans gösterebildiğini ortaya koydu. Gelecekte yeteneklerini takımımıza katacak olması bizi heyecanlandırıyor.”

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    Yaklaşan fikstürlere bakış

    Transfer işlemlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından gözler şimdi Veerman'ın siyah-sarılı formayla yapabileceği muhtemel ilk maça çevrildi. Taraftarlar, yeni transferin önümüzdeki maçlarda ilk 11'e nasıl yerleşeceğini görmeyi sabırsızlıkla bekleyecek.

    Kulüp yönetimi, bu yüksek profilli takviyenin başarılı ve rekabetçi bir sezon için itici güç olmasını umuyor. Bundesliga'daki yeni yolculuğuna başlayan orta saha oyuncusunun üzerinde tüm gözler olacak.