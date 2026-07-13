Futbolda bazı anlar, bazı oyuncuları tekrarlanması zor efsaneler arasına sokar; ancak asıl zorlu mücadele, bu anları yarattıktan sonra, zirvede kalmaya çalıştıkları zaman başlar. Emiliano “Dibo” Martínez, 2026 Dünya Kupası’nı işte böyle yaşıyor. Turnuvaya, dünya şampiyonu ve Arjantin’in kendi neslinin en iyi kalecisi olarak girmiş olsa da, şimdi dört yıl önce hiç akla gelmeyen bir soruyu akla getiren rakamlarla karşı karşıya: Hâlâ Katar’da “Tango Dansçıları” olarak bilinen milli takımı omuzlarında taşıyan o kaleci mi?
Çeviri:
Bono ve Schober ondan daha iyi... Martinez, İngiltere karşısında itibarını kurtarabilecek mi?
Nadir bir itiraf… Parmakta kırık
Martínez’in önemini anlamak için 2022 Dünya Kupası finalinin son saniyelerini hatırlamak yeterlidir. Randall Kolo Muani’ye karşı yaptığı tarihi kurtarış ve ardından Kingsley Coman’ın penaltısını kurtarması, kiralık olarak Avrupa’daki orta düzey kulüpler arasında dolaşan bir kaleciyi Arjantin tarihinin en ünlü kalecilerinden biri haline getirdi.
Ancak 2026 Dünya Kupası’nda durum farklıydı. Son 16 turunda Mısır ile oynanan maçta Mustafa Şubayir 10 şutu kurtarırken, Martínez sadece 4 kurtarış yapabildi. Eleme bileti Arjantin’e gitmiş olsa da, rakamlar farklı bir tablo çizdi; Mısır milli takımının kalecisi en çok iş yapan ve en parlak performans sergileyen isim olurken, dünya şampiyonu ise herkesin ondan alışık olduğu performansa kıyasla mütevazı rakamlarla maçı tamamladı.
Martínez bunu saklamadı; Mısır maçı sonrasında, takımına vermek istediği desteği veremediğini itiraf etti. Bu, mutlak özgüveniyle ve en büyük maçlarda varlığını hissettirme yeteneğiyle tanınan bir kaleciden nadir görülen bir açıklamaydı.
Belki de Dünya Kupası’ndan yaklaşık bir ay önce Aston Villa ile oynanan Avrupa Ligi finali öncesinde yaşadığı parmak kırığı, bu düşüşün bir kısmını açıklayabilir, ancak tam bir cevap sunmaz.
En derin çelişki… Düşüş süreci erken başladı
En derin çelişki, aynı oyuncunun iki farklı halinin karşılaştırılmasında yatıyor. Katar 2022’de, Martinez, turnuva boyunca mutlak bir özgüven ortamı ve kritik anlarda yaptığı belirleyici kurtarışlarla kalesinde sekiz gol gördü.
Katar'dan sonra, bireysel düzeyde Martinez, 2023 ve 2024 yıllarında dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'nü kazanarak iki sezon üst üste dünya çapında en öne çıkan isim olmaya devam etti ve o ana kadar bu ödülü tarihindeki en çok kazanan isim oldu.
Ancak 2025 yılında bir şok yaşandı: Ödül, Gianluigi Donnarumma’ya ezici bir farkla gitti; 486 puan alırken, Martinez sadece 7 puan toplayabildi ve Yassine Bono ve Thibaut Courtois gibi isimlerin gerisinde sekizinci sıraya geriledi. Kariyeri düşüşe geçmek üzereyken, Dünya Kupası ona geri dönüş şansı verdi.
Rakamlar yalan söylemez… Kademeli düşüş
Şu anda devam eden Kuzey Amerika Dünya Kupası’nda Arjantinli kaleci, çeyrek finale kadar sadece altı gol yedi; bu rakam, matematiksel olarak önceki Dünya Kupası’ndaki rakamdan daha düşük olsa da, maçlardaki bireysel performansına yansımadı; zira kaleci, kendi ritmini dayatmaktan ziyade, ritmini bulmaya çalışıyor gibi görünüyordu.
İstatistikler de bu izlenimi doğruluyor. Martinez çeyrek finale kadar sadece 8 kurtarış yaparken, Paraguaylı kaleci Orlando Gil 23 kurtarışla listenin başında yer aldı.
Ayrıca Martínez, aynı dönem için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından onaylanan FIFA Power Ranking'de en iyi kaleciler listesine giremedi; buna karşılık Bono ve Schober, turnuvanın en iyi beş kalecisi arasında yer aldı.
Bu sıralamada Martinez, son dönemde bir kerede altı sıra yükselmesine rağmen 5,13 puanla Dünya Kupası kalecileri arasında 22. sırada yer aldı. Buna karşılık, çeyrek finalde Fransa’ya yenilerek Dünya Kupası’ndan elenen Faslı Yassine Bono, tek seferde 6 sıra yükselerek 7,98 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Mustafa Şubayr 7,78 puanla beşinci sırada yer alırken, Atlanta’da Arjantin’in beklenen rakibi Jordan Pickford, 7,76 puanla Mısırlı kalecinin hemen arkasında altıncı sırada yer aldı.
Bu sıralamadaki listenin tamamı incelendiğinde tablo daha da netleşiyor: Diego Costa (Portekiz) 8,95 puanla zirvede yer alırken, onu 8,24 puanla Gregor Kobel (İsviçre) takip ediyor, ardından 8,13 puanla Orlando Gil (Paraguay) geliyor, Fayçin Bono (Fas) ise altı sıra yükselerek 7,98 puanla yer alıyor.
Çeyrek finalde elenen Brezilya kalecisi Alisson bile, sadece 19. sırada olmasına rağmen 5,36 puanla Martinez’in çok önünde yer alıyor.
Aynı sıralamaya göre, Martinez sadece Yahya Fofana (Fildişi Sahili), Patrick Beach (Avustralya) ve Lionel Mpasi (Demokratik Kongo) gibi, turnuvadan erken turlarda elenen milli takımların kalecilerinden önde yer alıyor.
En büyük tehdit… İngiltere’nin korkutucu ikilisi
Martínez’in şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorun, sadece sıralaması ve düşüşteki performansı ile sınırlı değil; rakibin kendisinin niteliğine de uzanıyor.
İngiltere'nin forveti ve kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6 gol atarak, Gary Lineker (1986) ve kendisinin (2018) ardından tek bir büyük turnuvada bu rakama ulaşan sadece üçüncü İngiliz oyuncu oldu.
Jude Bellingham ise turnuvada 6 gol attı; bunların 5'ini açık oyundan attı ve tarihte tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok gol atan orta saha oyuncusu oldu. Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 7'ye yükselterek, turnuvada Kane (14 gol) ve Lineker'in (10 gol) ardından İngiltere'nin tarihsel gol krallığı sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.
Dolayısıyla bu ikili, ara sıra ortaya çıkan bireysel bir tehdit değil, toplamda 12 golle paralel iki hücum hattı oluşturuyor. Bu da, yarı finalist kaleciler arasında resmi sıralamada en alt sırada yer alan rakip kalecinin üzerindeki baskıyı ikiye katlıyor.
Mucize gerçekleşecek mi?
Emiliano Martínez, rakamlarla ölçülemeyecek özelliklere sahip: kişilik, saha hakimiyeti ve tüm turnuvanın gidişatını değiştirecek anları yaratma yeteneği. Ancak Katar’daki haliyle Kuzey Amerika’daki hali arasındaki fark artık sadece bir izlenim değil, rakamlarla da belgelenmiş durumda.
Her maçta sahnenin kahramanı olmaya alışkın olan kaleci, bu kez yarı finale girerken, 2022 efsanesinin sadece bir anıya dönüşmediğini ve en iyi kurtarışlarının geçmişte kalmadığını kanıtlamak zorunda. Acaba son anda eleştirenlerini ters köşeye atabilecek mi?
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