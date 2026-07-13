Bono ve Schober ondan daha iyi... Martinez, İngiltere karşısında itibarını kurtarabilecek mi?

Martínez’in önemini anlamak için 2022 Dünya Kupası finalinin son saniyelerini hatırlamak yeterlidir. Randall Kolo Muani’ye karşı yaptığı tarihi kurtarış ve ardından Kingsley Coman’ın penaltısını kurtarması, kiralık olarak Avrupa’daki orta düzey kulüpler arasında dolaşan bir kaleciyi Arjantin tarihinin en ünlü kalecilerinden biri haline getirdi.

Ancak 2026 Dünya Kupası’nda durum farklıydı. Son 16 turunda Mısır ile oynanan maçta Mustafa Şubayir 10 şutu kurtarırken, Martínez sadece 4 kurtarış yapabildi. Eleme bileti Arjantin’e gitmiş olsa da, rakamlar farklı bir tablo çizdi; Mısır milli takımının kalecisi en çok iş yapan ve en parlak performans sergileyen isim olurken, dünya şampiyonu ise herkesin ondan alışık olduğu performansa kıyasla mütevazı rakamlarla maçı tamamladı.

Martínez bunu saklamadı; Mısır maçı sonrasında, takımına vermek istediği desteği veremediğini itiraf etti. Bu, mutlak özgüveniyle ve en büyük maçlarda varlığını hissettirme yeteneğiyle tanınan bir kaleciden nadir görülen bir açıklamaydı.

Belki de Dünya Kupası’ndan yaklaşık bir ay önce Aston Villa ile oynanan Avrupa Ligi finali öncesinde yaşadığı parmak kırığı, bu düşüşün bir kısmını açıklayabilir, ancak tam bir cevap sunmaz.