Fabrizio Romano, resmi X hesabından aktardığına göre, Juventus bugün içinde Franck Kessié'nin imzasını almak için yürütülen görüşmelerde yeni temaslarda bulundu.





Yaşlı Hanım, anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor ve bu hafta operasyonu bitirmek adına gerçekten belirleyici hafta olabilir. Juventus, Fildişi Sahilli oyuncunun temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşüyor. Yaşlı Hanım, Arthur'un ayrılığı netlik kazandıktan sonra Franck Kessié'nin menfaatlerini temsil eden herkesle bu sözleşme şartlarını yazılı hale getirmeye çalışıyor.





Peki eksik olan ne? Juventus, önce Miretti'nin Türkiye'ye transferini de netleştirmek istiyor; Dusan Vlahovic ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ına. İtalyan oyuncu Türk kulübünün yeni futbolcusu olduktan sonra, tasarruf edilen maaş marjıyla Kessié tarafıyla aradaki fark ve detaylar üzerinde son rötuşlar yapılacak.





Ancak Saudi Pro League dünyasına dikkat: Fildişi Sahilli oyuncunun masasında iki teklif var ve özellikle Al Ittihad, eski Milan oyuncusunun menajerlerini kısa süre içinde yanıt vermeleri için zorluyor. Üstelik bununla da sınırlı değil: Akşam saatlerinde Roma da devreye girerek Juventus'a çalım atmaya çalışıyor.











