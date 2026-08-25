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CM Grafica Kessie Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bomba iddia: Roma, Kessié’nin peşinde! Gasperini, Juventus’a çalım atmaya çalışıyor

F. Kessie
Transfers
Juventus
Roma

Roma, orta saha oyuncusu için girişimde bulunuyor; Gasp, onu Atalanta'da daha önce çalıştırmıştı.

Salı akşamı sürpriz bir gelişme yaşandı; Juventus'un uzun süredir peşinde olduğu ve son saatlerde de takip etmeyi sürdürdüğü Franck Kissié için Gian Piero Gasperini'nin Roma'sı güçlü şekilde devreye girdi. Sky'a göre Roma, eski Milanlı orta saha oyuncusu için çok güçlü bir hamle yaptı. Gasperini'nin Atalanta'da daha önce çalıştırdığı oyuncu, Suudi Arabistan'daki deneyiminin ardından şu anda serbest durumda. Kessié'nin Roma'ya olası transferi, Manu Koné veya Neil El Aynaoui'nin ayrılığına yol açabilir.

  • Juventus'un durumu

    Fabrizio Romano, resmi X hesabından aktardığına göre, Juventus bugün içinde Franck Kessié'nin imzasını almak için yürütülen görüşmelerde yeni temaslarda bulundu.


    Yaşlı Hanım, anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor ve bu hafta operasyonu bitirmek adına gerçekten belirleyici hafta olabilir. Juventus, Fildişi Sahilli oyuncunun temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşüyor. Yaşlı Hanım, Arthur'un ayrılığı netlik kazandıktan sonra Franck Kessié'nin menfaatlerini temsil eden herkesle bu sözleşme şartlarını yazılı hale getirmeye çalışıyor.


    Peki eksik olan ne? Juventus, önce Miretti'nin Türkiye'ye transferini de netleştirmek istiyor; Dusan Vlahovic ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ına. İtalyan oyuncu Türk kulübünün yeni futbolcusu olduktan sonra, tasarruf edilen maaş marjıyla Kessié tarafıyla aradaki fark ve detaylar üzerinde son rötuşlar yapılacak.


    Ancak Saudi Pro League dünyasına dikkat: Fildişi Sahilli oyuncunun masasında iki teklif var ve özellikle Al Ittihad, eski Milan oyuncusunun menajerlerini kısa süre içinde yanıt vermeleri için zorluyor. Üstelik bununla da sınırlı değil: Akşam saatlerinde Roma da devreye girerek Juventus'a çalım atmaya çalışıyor.




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