Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Serbia v Albania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bologna, Sırp yetenek Ugresic konusunda ilerleme kaydedildi

Bologna
Transfers
O. Ugresic

Bologna takımı için yeni isim

Bologna, transfer piyasasında dikkatli bir şekilde çalışmaya devam ediyor; sadece kadrosunu hemen güçlendirmeyi değil, aynı zamanda büyük potansiyele sahip genç oyunculara yatırım yapmayı da hedefliyor. En büyük ilgiyle takip edilen isimler arasında, Partizan Belgrad’ın kadrosunda yer alan ve Balkan futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olarak görülen 2006 doğumlu Sırp orta saha oyuncusu Ognjen Ugresic de bulunuyor.


Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, bugün Bologna kulübü ile transfer görüşmelerinde yer alan taraflar arasında yeni temaslar gerçekleşti. Görüşmeler aralıksız devam ediyor ve sızan bilgilere göre, önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik artıyor. Bologna, rakiplerinin önüne geçmek ve geleceğini inşa edebileceği gelecek vaat eden bir genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırıyor.


  • Partizan formasıyla çok başarılı bir sezonun ardından Ugresic, genç yaşına rağmen teknik kalitesini, kişiliğini ve istikrarını kanıtladı. Yeni sona eren ligde 37 maça çıktı, 6 gol attı ve 4 asist yaptı; bu rakamlar, hem oyun kurma aşamasında hem de son metrede etkili olma yeteneğini teyit ediyor.


    Bologna yönetimi, bu transfer görüşmelerinin gidişatını yakından takip etmeye devam ediyor ve bu transferi tamamlayarak kadroya gelecek vaat eden bir orta saha oyuncusu katmak istiyor. Önümüzdeki günler, Bologna’nın bu hamlesinin sonuç verip vermeyeceğini anlamak açısından belirleyici olabilir.


    • Reklam