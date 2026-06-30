Bologna, Sırp yetenek Ugresic konusunda ilerleme kaydedildi

Bologna, transfer piyasasında dikkatli bir şekilde çalışmaya devam ediyor; sadece kadrosunu hemen güçlendirmeyi değil, aynı zamanda büyük potansiyele sahip genç oyunculara yatırım yapmayı da hedefliyor. En büyük ilgiyle takip edilen isimler arasında, Partizan Belgrad’ın kadrosunda yer alan ve Balkan futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olarak görülen 2006 doğumlu Sırp orta saha oyuncusu Ognjen Ugresic de bulunuyor.





Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, bugün Bologna kulübü ile transfer görüşmelerinde yer alan taraflar arasında yeni temaslar gerçekleşti. Görüşmeler aralıksız devam ediyor ve sızan bilgilere göre, önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik artıyor. Bologna, rakiplerinin önüne geçmek ve geleceğini inşa edebileceği gelecek vaat eden bir genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırıyor.



