1997 doğumlu Orsolini, 2018 Ocak ayından bu yana Bologna forması giyiyor ve bugüne kadar sekiz buçuk sezonda 309 maça çıkıp 87 gol attı, ayrıca 2025’teki tarihi İtalya Kupası’nı kazandı. Orsolini, 2018 Ocak ayında Juventus’tan kiralık olarak gelmiş, ardından 2018-19 sezonunun sonunda 15 milyon euro karşılığında Bologna tarafından bonservisi alınmıştı.











