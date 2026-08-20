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Orsolini Bologna InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bologna, Orsolini ile 2031’e kadar yeni sözleşme resmen açıklandı

Bologna
Transfers
R. Orsolini

Hücum kanat oyuncusu, 2018 Ocak ayından bu yana Bologna'da.

Bologna kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Bologna FC 1909, forvet Riccardo Orsolini ile sözleşmesinin 30 Haziran 2031’e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu".

  • 1997 doğumlu Orsolini, 2018 Ocak ayından bu yana Bologna forması giyiyor ve bugüne kadar sekiz buçuk sezonda 309 maça çıkıp 87 gol attı, ayrıca 2025’teki tarihi İtalya Kupası’nı kazandı. Orsolini, 2018 Ocak ayında Juventus’tan kiralık olarak gelmiş, ardından 2018-19 sezonunun sonunda 15 milyon euro karşılığında Bologna tarafından bonservisi alınmıştı.




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