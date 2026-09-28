Önlem almak isteyen Bologna, Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Matteo Darmian için nabız yoklamaya başladı.Gazzetta'nın aktardığına göre Bologna, Holm ile ilgili konuda tüm detayları öğrenmeyi bekliyor (İsveç-Romanya 2-1 maçında 63. dakikada sakatlandı, sağ arka adalesi). Bu arada Darmian, Bologna'nın değerlendirme listesinde yer alıyor; Pol Lirola (29 yaşında, 2026'da Verona'da altı ay geçirdi, ayrıca Sassuolo, Fiorentina ve Frosinone formaları giydi), Hysaj (iki gün önce de Arnavutluk Milli Takımı'yla oynadı), Sampirisi, Bakker (eski Atalanta oyuncusu), De Sciglio ve başka isimlerle birlikte.