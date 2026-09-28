24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Darmian InterGetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Bologna’da Holm darbesi: plan Darmian’ı almak

Bologna
Transfers
E. Holm
M. Darmian

Inter'in eski bek oyuncusu, sakatlanan İsveçlinin yerine Bologna'nın radarında.

Sezona sıkıntılı başlayan Bologna’da sorunlar katlanıyor; ekip şimdi de Emil Holm’un sakatlığıyla uğraşıyor: Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre İsveçli sağ bek büyük ihtimalle ameliyat olmak zorunda kalacak ve bu da durumu fiilen, ara ve iyileşme süreci dahil 4 aydan 6 aya çıkaracak.


  • Önlem almak isteyen Bologna, Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Matteo Darmian için nabız yoklamaya başladı.Gazzetta'nın aktardığına göre Bologna, Holm ile ilgili konuda tüm detayları öğrenmeyi bekliyor (İsveç-Romanya 2-1 maçında 63. dakikada sakatlandı, sağ arka adalesi). Bu arada Darmian, Bologna'nın değerlendirme listesinde yer alıyor; Pol Lirola (29 yaşında, 2026'da Verona'da altı ay geçirdi, ayrıca Sassuolo, Fiorentina ve Frosinone formaları giydi), Hysaj (iki gün önce de Arnavutluk Milli Takımı'yla oynadı), Sampirisi, Bakker (eski Atalanta oyuncusu), De Sciglio ve başka isimlerle birlikte.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Bologna crest
Bologna
BOL