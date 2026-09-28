Sezona sıkıntılı başlayan Bologna’da sorunlar katlanıyor; ekip şimdi de Emil Holm’un sakatlığıyla uğraşıyor: Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre İsveçli sağ bek büyük ihtimalle ameliyat olmak zorunda kalacak ve bu da durumu fiilen, ara ve iyileşme süreci dahil 4 aydan 6 aya çıkaracak.
Bologna’da Holm darbesi: plan Darmian’ı almak
Önlem almak isteyen Bologna, Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Matteo Darmian için nabız yoklamaya başladı.Gazzetta'nın aktardığına göre Bologna, Holm ile ilgili konuda tüm detayları öğrenmeyi bekliyor (İsveç-Romanya 2-1 maçında 63. dakikada sakatlandı, sağ arka adalesi). Bu arada Darmian, Bologna'nın değerlendirme listesinde yer alıyor; Pol Lirola (29 yaşında, 2026'da Verona'da altı ay geçirdi, ayrıca Sassuolo, Fiorentina ve Frosinone formaları giydi), Hysaj (iki gün önce de Arnavutluk Milli Takımı'yla oynadı), Sampirisi, Bakker (eski Atalanta oyuncusu), De Sciglio ve başka isimlerle birlikte.
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