Bologna’da eski Interli Acerbi fikri gündeme geldi

Corriere dello Sport'un aktardığına göre, Bologna savunma hattını güçlendirmek için Francesco Acerbi'nin profilini de değerlendiriyor. Inter macerasının sona ermesinin ardından şu anda bonservisi elinde olan İtalyan stoper, Giovanni Sartori ve Marco Di Vaio'nun değerlendirdiği seçeneklerden biri konumunda.





38 yaşındaki Acerbi, Bologna'ya İtalyan ve Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde edinilmiş büyük bir tecrübe birikimi katmasının yanı sıra, soyunma odasında ve sahada değerli olabilecek teknik kalite ile liderlik de getirebilir. Ancak Casteldebole'de çizgi temkinli kalmayı sürdürüyor: Bologna, hamlesini yapmadan önce operasyona dair her yönü, savunmacının yaşı başta olmak üzere, dikkatle değerlendirmek istiyor.