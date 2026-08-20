24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bologna’da eski Interli Acerbi fikri gündeme geldi

Bologna
Transfers
F. Acerbi

38 yaşındaki stoper, Genoa için transferde gündeme gelen isimlerden biri.

Corriere dello Sport'un aktardığına göre, Bologna savunma hattını güçlendirmek için Francesco Acerbi'nin profilini de değerlendiriyor. Inter macerasının sona ermesinin ardından şu anda bonservisi elinde olan İtalyan stoper, Giovanni Sartori ve Marco Di Vaio'nun değerlendirdiği seçeneklerden biri konumunda.


38 yaşındaki Acerbi, Bologna'ya İtalyan ve Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde edinilmiş büyük bir tecrübe birikimi katmasının yanı sıra, soyunma odasında ve sahada değerli olabilecek teknik kalite ile liderlik de getirebilir. Ancak Casteldebole'de çizgi temkinli kalmayı sürdürüyor: Bologna, hamlesini yapmadan önce operasyona dair her yönü, savunmacının yaşı başta olmak üzere, dikkatle değerlendirmek istiyor.

  • Ekonomik açıdan ise olası anlaşma özellikle avantajlı bir unsur barındırıyor. Bonservisi elinde olduğu için Acerbi, bonservis bedeli ödenmeden bedelsiz olarak gelebilir. Dolayısıyla asıl düğüm noktası maaşının yanı sıra, oyuncunun hâlâ ne düzeyde performans garanti edebileceğine ilişkin teknik ve fiziksel değerlendirmeler olacaktır.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ