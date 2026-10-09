Arjantin futbolunda ortaya çıkan yeni bir yetenek var; adı Leonel Flores ve yükselişi o kadar hızlı ki, onu yalnızca birkaç ay içinde Boca Juniors B takımından Arjantin Milli Takımı formasına taşıdı. Bir başka Leo’nun, Lionel Messi’nin veda maçında Leo da vardı. Umut edilen şu ki bu an, küçük bir bayrak teslimi olabilir.
Boca Juniors’un yeni cevheri Leonel Flores kim: sadece 20 milyona alınabilir
Flores, 2007 yılının Şubat ayında, Villa La Cava'da, Buenos Aires'in kuzey bölgesindeki Beccar'ın en mütevazı mahallelerinden birinde, bir gecekondu bölgesinde dünyaya geldi. Herkes ona ikinci adı olan Benjamín'in kısaltması olarak "Benja" diyor. Erken parlayan bir yetenek ve bunu hemen fark eden scoutlar, 7 yaşında onu Boca'nın altyapısına götürüyor. Tüm altyapı kademelerinden geçiyor, bir maçta 5 gol de atıyor ve bir olimpik gol kaydediyor. Antrenmanlara gitmek için otobüse binip yola çıkmak adına sabah 5'te uyanıyor ve bunu on yıl boyunca yapıyor. Geçen Temmuz ayında ilk büyük fırsat geliyor. Boca'nın teknik direktörü Arruabarrena, ona ilk kez forma veriyor ve genç oyuncu buna bir golle karşılık veriyor. Eylül ayında ise Arjantin kadrosuna çağrılıyor:Scaloni onu Bolivya karşısında oyuna sürüyor. Ayrıca Burkina Faso'ya karşı ve daha önce de belirtildiği gibi Messi'nin son maçında Benin'e karşı da oynayacak.
Modern bir oyuncu; çok hızlı ve güçlü, sağ ve sol kanatta, santrfor olarak ya da başka bir forvetin yanında oynayabiliyor. Kendisini 7, 9 ya da 11 numara olarak oynayabilecek biri diye tanımladı. Sağ ayaklı ve driplingi en büyük güçlü yönü olarak görüyor. İdolleri Lionel Messi ve Juan Román Riquelme. Bire birde gelişmek için ise Exequiel Zeballos, Jérémy Doku ve Jamal Musiala'nın oyun tarzını izlediğini ve onlardan mümkün olduğunca çok şey kapmaya çalıştığını anlattı.
Çok oynuyor ve bunu iyi yapıyor. Boca’da 18 maçta 4 gol ve 3 asist üretti; buna tüm kulvarlardaki maçları ve ikinci takımdaki karşılaşmaları da ekleyince bilançosu 36 maçta 13 gol ve 7 asist oluyor. Adı Arjantin dışına da ilginç bir nedenle taşmaya başladı. Nitekim kısa süre önce kulüp ve milli takım arasında 7 günde tam 4 maça çıktı. Bu yoğun tempo, Arjantin Milli Takımı’yla Bolivya karşısındaki debutuyla başladı, Boca’ya dönüşüyle sürdü; Unión de Santa Fe karşısında ikinci yarıda oyuna girip iki gol attı; ardından da Seleccion’un Burkina Faso ve Benin ile oynadığı diğer iki maçla sona erdi. Scaloni ona şimdiden hayran: “Flores çok iyi gidiyor ve ona özen göstermeliyiz. Ona yakın olmalı, destek vermeliyiz. O ve Franco (Mastantuono), bize sevinç yaşatacak genç oyuncular” dedi.
Sonuçta genç ve çok sayıda maç oynayacak enerjisi var; ne şimdi eksik oldu ne de daha önce. Bunu Olé’ye konuşan ilk antrenörü Christian Benítez de doğruluyor. Flores’i San Isidro’daki mahalle kulübü El Zorzal’a yönlendiren isim de oydu. “Oğlum ona topu atardı ve o da beş yaşındayken röveşatalar yapardı. Üstelik hepsi kaleye giderdi. Ben River Plate taraftarıyım ama artık Boca Juniors maçlarını izliyorum. Nasıl hissettiğimi siz düşünün. Ve onu onun için izliyorum. Artık onun gollerine de seviniyorum. Evime girecek tek Boca forması onunki olacak,” diyerek şaka yaptı.
Bu kadar hızlı ve çarpıcı şekilde yükselmesinin, 19 yaşındaki oyuncunun birçok yabancı kulübün dikkatini çektiğini söylemek gereksiz. Oyuncunun bugünkü değeri 8 milyon euro olarak Transfermarkt tarafından gösteriliyor ancak kulüpte ve artık müdavimi hâline geldiği milli takımda daha fazla oynadıkça bu rakamın artacağı açık. Flores’in Boca ile olan sözleşmesinde, hemen 2029’a kadar uzatılan kontratında, 20 milyon dolar olarak belirlenmiş bir serbest kalma maddesi bulunuyor; ancak transfer Arjantin transfer döneminin kapanışından sonra ya da son günlerinde gerçekleşirse bu rakam 25 milyona çıkabiliyor. Birinci takım rotasyonuna girdiğinden bu yana Boca 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı; bu nedenle durumunun futbol sezonunun sonunda muhtemelen yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Birkaç hafta içinde bu kadar büyük gelişim gösterdiyse, birkaç ay sonra onu nerede görebileceğimizi kim bilir.
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