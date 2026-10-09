Boca Juniors’un yeni cevheri Leonel Flores kim: sadece 20 milyona alınabilir

Çok oynuyor ve bunu iyi yapıyor. Boca’da 18 maçta 4 gol ve 3 asist üretti; buna tüm kulvarlardaki maçları ve ikinci takımdaki karşılaşmaları da ekleyince bilançosu 36 maçta 13 gol ve 7 asist oluyor. Adı Arjantin dışına da ilginç bir nedenle taşmaya başladı. Nitekim kısa süre önce kulüp ve milli takım arasında 7 günde tam 4 maça çıktı. Bu yoğun tempo, Arjantin Milli Takımı’yla Bolivya karşısındaki debutuyla başladı, Boca’ya dönüşüyle sürdü; Unión de Santa Fe karşısında ikinci yarıda oyuna girip iki gol attı; ardından da Seleccion’un Burkina Faso ve Benin ile oynadığı diğer iki maçla sona erdi. Scaloni ona şimdiden hayran: “Flores çok iyi gidiyor ve ona özen göstermeliyiz. Ona yakın olmalı, destek vermeliyiz. O ve Franco (Mastantuono), bize sevinç yaşatacak genç oyuncular” dedi.





Sonuçta genç ve çok sayıda maç oynayacak enerjisi var; ne şimdi eksik oldu ne de daha önce. Bunu Olé’ye konuşan ilk antrenörü Christian Benítez de doğruluyor. Flores’i San Isidro’daki mahalle kulübü El Zorzal’a yönlendiren isim de oydu. “Oğlum ona topu atardı ve o da beş yaşındayken röveşatalar yapardı. Üstelik hepsi kaleye giderdi. Ben River Plate taraftarıyım ama artık Boca Juniors maçlarını izliyorum. Nasıl hissettiğimi siz düşünün. Ve onu onun için izliyorum. Artık onun gollerine de seviniyorum. Evime girecek tek Boca forması onunki olacak,” diyerek şaka yaptı.





Bu kadar hızlı ve çarpıcı şekilde yükselmesinin, 19 yaşındaki oyuncunun birçok yabancı kulübün dikkatini çektiğini söylemek gereksiz. Oyuncunun bugünkü değeri 8 milyon euro olarak Transfermarkt tarafından gösteriliyor ancak kulüpte ve artık müdavimi hâline geldiği milli takımda daha fazla oynadıkça bu rakamın artacağı açık. Flores’in Boca ile olan sözleşmesinde, hemen 2029’a kadar uzatılan kontratında, 20 milyon dolar olarak belirlenmiş bir serbest kalma maddesi bulunuyor; ancak transfer Arjantin transfer döneminin kapanışından sonra ya da son günlerinde gerçekleşirse bu rakam 25 milyona çıkabiliyor. Birinci takım rotasyonuna girdiğinden bu yana Boca 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı; bu nedenle durumunun futbol sezonunun sonunda muhtemelen yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Birkaç hafta içinde bu kadar büyük gelişim gösterdiyse, birkaç ay sonra onu nerede görebileceğimizi kim bilir.