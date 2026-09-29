Başrol oyuncusu olduğu bir sezon, transfer piyasasında spot ışıklarını onun üzerine çevirdi: Geçen yaz onunla ilgilenen kulüpler arasında, Osijek'te oynadığı dönemden beri kendisini takip eden Frosinone ve Monza da vardı. Ardından Bundesliga'da Augsburg'a gitti ve Rapid Wien'de kiralık geçirdiği bir yılın ardından Dinamo Zagreb, başkan Zvonimir Boban'ın güçlü isteğiyle onu 4 milyon euro karşılığında yeniden Hırvatistan'a getirdi. Bugün bonservis değeri 15 milyon euro civarında seyrediyor ve Boban da Avrupa'nın beş büyük liginden birinden gelen çok önemli bir teklifi reddettiğini açıkladı.