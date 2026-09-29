Son 16 turunda elenerek kapattığı Dünya Kupası’nın ardından Hırvatistan yeni bir sayfa açıp sıfırdan başlamaya karar verdi: dokuz yılın ardından Zlatko Dadic dönemi sona erdi, milli takımın başına ise daha önce 2006 ile 2012 yılları arasında da teknik direktörlük yapan eski West Ham ve Watford çalıştırıcısı Slaven Bilic getirildi. İlk maçta Çekya Cumhuriyeti karşısında ilk galibiyet geldi; üstelik bunu güven veren isimlerden yola çıkarak başardı: 41 yaşında milli takım tarihinin en yaşlı golcüsü olan Modric ile Orlando City orta sahası Marco Pasalic’in belirleyici golleri; Atalanta oyuncusuyla sadece soyadı benzerliği taşıyor.
Boban'ın gözdesi ve İspanya'ya gol atan Beljo kim?
Rolü ve özellikleri
Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı oynanan ikinci maçta teknik direktör, hücumun merkezinde ilk 11'de Dinamo Zagreb'in 2002 doğumlu oyuncusu Dion Drena Beljo'ya şans verdi; genç futbolcu, milli takımdaki diğer iki maçını da üç yıl önce oynamıştı. İlk kez ilk 11'de çıktığı maçta, 1,95 metrelik forvetin en büyük özelliklerinden biri olan kafa vuruşuyla hemen imzasını attı. Sol ayağını kullanan Beljo, hava toplarında ve topu saklamada etkili; ayrıca ceza sahası dışından da şut atabiliyor ve geçen yıl Hırvatistan Ligi'nde 31 golle gol krallığını kazandı.
Frosinone ve Monza onu istiyordu
Başrol oyuncusu olduğu bir sezon, transfer piyasasında spot ışıklarını onun üzerine çevirdi: Geçen yaz onunla ilgilenen kulüpler arasında, Osijek'te oynadığı dönemden beri kendisini takip eden Frosinone ve Monza da vardı. Ardından Bundesliga'da Augsburg'a gitti ve Rapid Wien'de kiralık geçirdiği bir yılın ardından Dinamo Zagreb, başkan Zvonimir Boban'ın güçlü isteğiyle onu 4 milyon euro karşılığında yeniden Hırvatistan'a getirdi. Bugün bonservis değeri 15 milyon euro civarında seyrediyor ve Boban da Avrupa'nın beş büyük liginden birinden gelen çok önemli bir teklifi reddettiğini açıkladı.
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