İspanya'nın devre arasındaki taktiksel değişimini anlatan Olmo, takımın ikili mücadeleleri kazanma ve daha direkt oynama yönündeki ortak isteğini vurguladı. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin taktiksel esnekliğini öven Olmo, sonradan oyuna giren Baena ile Oyarzabal'ın kulübeden gelip maça anında kazandıran bir etki yaptığını söyledi.

Olmo, soyunma odasının her oyuncunun rolünü kabul ettiği bir aile gibi işlediğini vurguladı.

Olmo, "Devre arasında biraz yeniden toparlanmaya çalıştık, topla ve topsuz biraz daha agresif olmaya, ikili mücadeleleri kazanmaya, daha direkt oynamaya çalıştık" dedi. "Mikel ve Alex Baena bizim için önemli oyuncular. Artık bir aile gibiyiz. Hepimiz aynı şekilde bakıyoruz, o da kazanmak."