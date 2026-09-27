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'Bize enerji verdi!' - Dani Olmo, İspanya'nın Wembley'deki geri dönüşündeki net dönüm noktasını açıkladı
İspanya, Wembley'deki dramatik galibiyetle Avrupa yenilmezlik rekorunu uzattı
İspanya forveti Dani Olmo, dünya şampiyonunun geri dönerek İngiltere karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde 3-2'lik galibiyet aldığı Wembley Stadyumu'ndaki unutulmaz gecenin ardından açıklamalarda bulundu. Lamine Yamal iki dakika dolmadan skoru açtı, ardından Anthony Gordon ve Harry Kane'in kafa golü ev sahibini öne geçirdi.
Ancak yedekten gelen Alex Baena ile Mikel Oyarzabal, ikinci yarıda ağları havalandırarak unutulmaz geri dönüşü tamamladı.
Bu sonuç, İspanya'nın normal süredeki yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak İtalya'ya ait Avrupa rekorunu kırdı.
- NurPhoto
Olmo, Kane'in kaçırdığı penaltıyı geri dönüşün dönüm noktası olarak gösterdi
UEFA'ya verdiği röportajda konuşan Olmo, maçın gidişatının Kane'in ikinci yarıda kullandığı penaltıyı üst direğe nişanlamasıyla kalıcı olarak değiştiğini söyledi. Barcelona'nın yıldızı, bu kurtuluş anının İspanya'ya baskıyı artırma ve topa sahip olma konusunda enerji verdiğini belirtti.
Olmo, La Roja'nın peş peşe yenen iki golün ardından ilk yarıda odak eksikliği yaşadığını kabul etti.
"Bize enerji verdi" diyen Olmo, Kane'in kaçırdığı penaltıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Eğer gol atsaydı işimiz kolay olmazdı. Sonunda kaçırdı ve bu bize devam etmek, baskıyı sürdürmek ve oynamaya devam etmek için enerji verdi. Bunu böyle başardık."
Devre arası hamleleri ve kulübe birliği dünya şampiyonlarına güç veriyor
İspanya'nın devre arasındaki taktiksel değişimini anlatan Olmo, takımın ikili mücadeleleri kazanma ve daha direkt oynama yönündeki ortak isteğini vurguladı. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin taktiksel esnekliğini öven Olmo, sonradan oyuna giren Baena ile Oyarzabal'ın kulübeden gelip maça anında kazandıran bir etki yaptığını söyledi.
Olmo, soyunma odasının her oyuncunun rolünü kabul ettiği bir aile gibi işlediğini vurguladı.
Olmo, "Devre arasında biraz yeniden toparlanmaya çalıştık, topla ve topsuz biraz daha agresif olmaya, ikili mücadeleleri kazanmaya, daha direkt oynamaya çalıştık" dedi. "Mikel ve Alex Baena bizim için önemli oyuncular. Artık bir aile gibiyiz. Hepimiz aynı şekilde bakıyoruz, o da kazanmak."
- Sports Press Photo
İspanya, Hırvatistan karşılaşmasına grup lideri olarak hazırlanıyor
İspanya, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Hırvatistan'ı Sevilla'da ağırlamaya hazırlanırken salı akşamı yeniden kendi sahasına dönüyor. De la Fuente'nin ekibi, gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.
İngiltere ise aynı gece mağlubiyetin ardından toparlanmak için Çekya deplasmanına gidiyor.
Olmo ve takım arkadaşları, tarihlerindeki 39 maçlık yenilmezlik serisini uzatmayı hedefliyor.
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