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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

Çeviri:

Bir ustanın zihnine sahip satranç oyuncusu… Olysse, Fransa’daki monotonluğu bozuyor

FEATURES
Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
M. Olise
K. Mbappe
T. Henry
Z. Ibrahimovic
Fransa
Senegal
ABD
İsveç

Henry ve Zlatan’dan büyük övgü

Fransız yazar Albert Camus’un “Yabancı” romanının açılış satırında da belirtildiği gibi: “Fransa bugün oynadı. Ya da belki dün. Emin olamıyorum.” Son yıllarda Fransa milli takımının durumunu bundan daha iyi özetleyen bir cümle belki de yoktur. Oyuncuların isimlerinin yarattığı romantik beklentiler ile takımın sahada sergilediği pratik gerçeklik arasındaki uçurum, şaşırtmaya devam ediyor. Fransa, her yeni turnuvada bir şekilde kağıt üzerinde daha güçlü görünüyor.

Yetenekler şaşırtıcı bir hızla akıyor ve altın nesiller birbiriyle iç içe geçiyor; bu da her kadronun şampiyonluk için rekabet edebilecek gibi görünmesini sağlıyor. Teknik direktör Didier Deschamps, Fransa milli takımının teknik direktörü olarak katıldığı üçüncü ve son turnuva olacak 2026 Dünya Kupası’na hazırlanırken, geçtiğimiz Mart ayında Kolombiya ile oynanan dostluk maçında sahaya sürdüğü ikinci kadro, belki de turnuvanın en iyi ikinci takımı olabilecek gibi görünüyordu. Ancak sorun şu ki, Deschamps yönetimindeki Fransa’nın gerçekte sergilediği performans, kağıt üzerinde çizilen tablodan çoğu zaman tamamen farklı oluyor. Bu milli takım, arka arkaya iki kez Dünya Kupası finaline ulaşmış olmasına rağmen, elindeki en iyi imkanlarla mümkün olan en az performansı sergileme konusunda bir ün kazandı; zira çoğu zaman, seyircinin bu isimlerden beklediği futbolu sergileyen bir yıldızlar topluluğundan ziyade, sıkı çalışmaya ve taktiksel disipline dayanan bir takıma daha yakın görünüyordu.

Bu, Fransa-Senegal maçı sonrasında The Athletic sitesinde gazeteci James Horncastle’ın yazdığı haberin giriş kısmıydı. Horncastle, yazısında şu önemli soruyu sordu: Özellikle hücum hattında bu kadar çok yetenek barındıran bir milli takım, nasıl olur da bazen kapasitesinin çok altında bir performans sergileyebilir?

  • Senegal karşısında ilk yarı… Fransa’nın ikileminin bir başka versiyonu

    MetLife Stadyumu’nda, her iki takımın da 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçı olan Senegal karşılaşmasında, ilk yarı sanki Deschamps’ın oyun tarzının tam bir yansıması gibiydi. Fransa’nın kadrosunda Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué gibi isimler vardı, ancak takım 45 dakika boyunca o kadar sönük bir performans sergiledi ki, şu soruyu sormak kaçınılmaz hale geldi: Bu kadar yıldız oyuncuya sahip bir takım nasıl bu kadar sıkıcı olabilir? Tempo yavaştı, çözüm yolları azdı ve coşku yoktu; bu manzara, iki yıl önceki Avrupa Şampiyonası’nda Fransa’nın açık oyundan hiç gol atamadan yarı finale yükselmesini akıllara getirdi.

    Ancak o zamandan bu yana çok şey değişti. Dembélé Altın Top ödülünü kazandı, Doi 2025 Şampiyonlar Ligi finalinde en iyi oyuncu ödülünü aldı; Oliisi ise 26 asist yaparak Bayern Münih’teki sezonunu dikkat çekici istatistiklerle tamamladı. Tüm bu kaliteye rağmen, Fransa’nın kalıpları kırabilecek ve takıma farklı bir soluk getirebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı.

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    Ardından ikinci yarı başladı. Deschamps, Seul’de oynanan önceki maçta Fransa’nın Senegal’e yenilmesiyle ilgili sorulduğunda, intikam fikrini reddetti ve şöyle dedi: “Takımımdaki oyuncuların çoğu 2002 yılında doğmamıştı. Maçı izliyordum, orada değildim. İntikamı sevdiğinizi biliyorum, ama futbolda intikam diye bir şey yoktur" dedi.

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  • Olisie, oyunun gidişatını değiştiriyor… Satranç oyuncusu hamle yapmadan önce düşünür

    Senegal’i 3-1 yendikleri maçın ikinci yarısında, Fransa’nın turnuvaya tam anlamıyla hazır olduğu konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştı.

    Deschamps, kariyeri boyunca Fransa'nın en yetenekli nesillerinden bazılarını pratik ve hesaplı bir şekilde oynatmayı başarmış olsa da, önündeki en büyük zorluk belki de Michael Oliisi gibi bir oyuncuyla aynı şeyi yapmaya çalışmak olabilir. Ve bu imkansız görünüyor.

    Maçın başında Oliisi, kanattaki geleneksel rolünü yerine getirmedi; bunun yerine, stoperler ve Aurélien Tchouaméni’ye arka alandan oyun kurmada yardımcı olmak için geriye çekildi. Bazı anlarda, Senegal’in ceza sahasından çok kendi takımının ceza sahasına daha yakındı.

    Ancak devre arasından sonra ileri bölgelerde daha fazla özgürlük kazandı. Mbappé 10 numaralı formayı giyerken, Deschamps orta sahada pasları Oliisi üzerinden vermeye başladığında oyun kurucu rolü Oliisi’ye ait gibi görünüyordu.

    Fransa teknik direktörü şöyle konuştu: “İkinci yarıda performansımız büyük ölçüde iyileşti. Michael bize daha fazla uyum sağladı. Bir tür sıkışıklık yaşıyorduk, ancak o her iki kanatta da oynayabilme yeteneğine sahip ve topa dokunma fırsatları arttıkça etkisi de büyüdü.”

    Olisé, diğerlerinin göremediği hamleleri gören bir satranç oyuncusuna benziyordu. Hareketleri Senegali savunmasını altüst etti ve Fransa’nın ilk golünü hazırlayan belirleyici pası sadece teknik bir hareket değil, rakibi oyun tarzını tamamen değiştirmeye zorlayan bir andı.

    Birdenbire Senegal, sıkı savunmasından çıktı, boşluklar ortaya çıkmaya başladı ve maç, çıkmaz durumdan açık bir mücadeleye dönüştü.

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  • Henry'nin övgüsü... O'Lisi, farklı olduğunu kanıtlıyor

    O'Lisi'nin etkisi sadece geçici bir izlenim değildi. İlk golün önündeki belirleyici pası maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve bu da Thierry Henry'nin Fox kanalında onu övmesine neden oldu.

    Henry, “Bu bir hayalin gerçekleşmesi. O sadece oyunu oynamakla kalmıyor, aynı zamanda oyunu düşünüyor” dedi.

    Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaparken Oulissi ile birlikte çalışan eski Fransız yıldız, "Michael maçlarda tarif edemeyeceğim bir etki yaratıyor" diye ekledi. 

    Senegal karşısında bir gol hazırlayarak, Oulissi sadece 18 uluslararası maçta Fransa milli takımının gollerine 10. katkısını yaptı; bu rakamı bu yüzyılda sadece Kylian Mbappé aşabildi.

    Daha da heyecan verici olan ise, bu etkinin, Deschamps’ın “zor” olarak nitelendirdiği bir saha zemininde gerçekleşmiş olmasıydı. Deschamps, “Buna kesinlikle alışmamız gerekiyor. Belki çimin altında biraz beton vardır. Buradaki çim çok kısa” demişti. Ancak saha, Oulissi için bir sorun teşkil etmedi. Sahada bu tür bir zekaya sahip bir oyuncu varken, Fransa’yı izlemenin nedenini sorgulamak anlamsız hale gelir. Onun belirleyici pasından önceki dakikalar boşa harcanmış zaman değildi; aksine, sıkıcı bir maçı şaşkınlığa dönüştürebilecek bir oyuncunun ortaya çıkacağı anın bekleyişiydi.

    İşte Oulissi’nin Fransa için değeri de burada yatıyor: Sadece gollerde ya da paslarda değil, Deschamps’ın takımına çok özlediği bir şeyi, yani sürpriz unsurunu kazandırma yeteneğinde.

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  • Kimse Fransa’yı yakalayamıyor… Büyülü bir an

    Eski İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç ise, Fransa’nın Senegal maçının ilk 45 dakikasında kibirli oynadığı iddiasını yalanladı. 

    Zlatan, Fox kanalında yaptığı maç analizinde şunları söyledi: “Cahiller buna kibir der, akıllı olanlar ise özgüven der.”

    Ve ekledi: “Ancak takımın bir bütün olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, Fransız milli takımından bahsediyoruz. Performanslarını yükselttiklerinde, Fransa’ya ayak uydurabilecek çok fazla takım yok… Performanslarını yükselttiklerinde, kimse onlara yetişemez.”

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    Genel olarak, Fransa için üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşma yolunda iyi bir sonuç oldu. İbrahimoviç için bu, Salı günü Fransa’nın sergilediği performanstan daha önemli.

    Bununla birlikte, Mbappé’yi de özellikle övdü ve İbrahimoviç şöyle dedi: “Mbappé için büyülü bir andı. İkinci gol muhteşemdi. Ama ilk golde bile, Oliisi’nin üç ya da dört oyuncunun arasından geçirdiği pas ve Mbappé’yi kale önünde tek başına bırakarak muhteşem bir şut atmasını sağlayan hareket gerçekten hayranlık uyandırıcıydı. Oynadığı her maçta gol atıyor.”

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