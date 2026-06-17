Fransız yazar Albert Camus’un “Yabancı” romanının açılış satırında da belirtildiği gibi: “Fransa bugün oynadı. Ya da belki dün. Emin olamıyorum.” Son yıllarda Fransa milli takımının durumunu bundan daha iyi özetleyen bir cümle belki de yoktur. Oyuncuların isimlerinin yarattığı romantik beklentiler ile takımın sahada sergilediği pratik gerçeklik arasındaki uçurum, şaşırtmaya devam ediyor. Fransa, her yeni turnuvada bir şekilde kağıt üzerinde daha güçlü görünüyor.

Yetenekler şaşırtıcı bir hızla akıyor ve altın nesiller birbiriyle iç içe geçiyor; bu da her kadronun şampiyonluk için rekabet edebilecek gibi görünmesini sağlıyor. Teknik direktör Didier Deschamps, Fransa milli takımının teknik direktörü olarak katıldığı üçüncü ve son turnuva olacak 2026 Dünya Kupası’na hazırlanırken, geçtiğimiz Mart ayında Kolombiya ile oynanan dostluk maçında sahaya sürdüğü ikinci kadro, belki de turnuvanın en iyi ikinci takımı olabilecek gibi görünüyordu. Ancak sorun şu ki, Deschamps yönetimindeki Fransa’nın gerçekte sergilediği performans, kağıt üzerinde çizilen tablodan çoğu zaman tamamen farklı oluyor. Bu milli takım, arka arkaya iki kez Dünya Kupası finaline ulaşmış olmasına rağmen, elindeki en iyi imkanlarla mümkün olan en az performansı sergileme konusunda bir ün kazandı; zira çoğu zaman, seyircinin bu isimlerden beklediği futbolu sergileyen bir yıldızlar topluluğundan ziyade, sıkı çalışmaya ve taktiksel disipline dayanan bir takıma daha yakın görünüyordu.

Bu, Fransa-Senegal maçı sonrasında The Athletic sitesinde gazeteci James Horncastle’ın yazdığı haberin giriş kısmıydı. Horncastle, yazısında şu önemli soruyu sordu: Özellikle hücum hattında bu kadar çok yetenek barındıran bir milli takım, nasıl olur da bazen kapasitesinin çok altında bir performans sergileyebilir?